W 2026 kara za jeden dzień spóźnienia to już 1920 złotych. Wezwania już w skrzynkach Polaków
W 2018 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił około 93 tysięcy wezwań do zapłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. W 2023 roku było ich już blisko 350 tysięcy, a w 2024 roku – dokładnie 351 tysięcy, jak wynika z raportu UFG. Niemal czterokrotny wzrost w ciągu 6 lat to nie efekt masowej nieuczciwości kierowców, lecz coraz precyzyjniejszego systemu wykrywania. W 2026 roku kary są wyższe niż kiedykolwiek, a każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu – w tym motocykla, przyczepy czy traktora stojącego na działce – jest sprawdzany automatycznie, bez żadnej kontroli drogowej.
95 proc. wezwań wysyła komputer, nie policjant
Większość kierowców wciąż zakłada, że brak polisy wyjdzie na jaw dopiero przy zatrzymaniu do kontroli. System UFG działa dokładnie odwrotnie. Fundusz osiągnął 95-procentową skuteczność w wykrywaniu braku polisy bez jakiegokolwiek kontaktu z kierowcą na drodze. Porównanie jest wymowne: policja podczas kontroli drogowych ujawnia jedynie 4 proc. przypadków braku OC. Pozostałe 95 proc. to efekt automatycznego porównywania baz – Centralnej Ewidencji Pojazdów i rejestru aktywnych polis.
System nie czeka na sygnał. Wystarczy, że polisa wygaśnie i nowa nie zostanie zawarta – przerwa jest odnotowywana automatycznie. Auto stojące w garażu przez całą zimę, skuter w piwnicy, ciągnik na posesji – każdy z nich może generować wezwanie do zapłaty, nawet jeśli od miesięcy nikt za kierownicą nie siedział. Obowiązek posiadania OC wynika z art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152) i dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu – niezależnie od tego, czy jest używany, sprawny technicznie czy leży odłogiem. Jedynym sposobem na legalne zwolnienie z obowiązku jest wyrejestrowanie pojazdu.
Ile zapłacisz w 2026 roku – stawki po podwyżce płacy minimalnej
Mechanizm ustalania kar jest powiązany z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, co reguluje art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto – o 140 zł więcej niż w roku poprzednim – co automatycznie podnosi wszystkie progi kar bez żadnych zmian legislacyjnych. To oznacza, że każda kolejna podwyżka wynagrodzenia minimalnego przyniesie wyższe kary za brak OC, bez udziału parlamentu.
Przepisy przewidują 3 progi w zależności od długości przerwy. Dla samochodów osobowych (pełna stawka to 2-krotność płacy minimalnej) kary w 2026 roku wynoszą: za przerwę 1-3 dni – 1920 zł; za 4-14 dni – 4810 zł; powyżej 14 dni – 9610 zł. Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów płacą od 3-krotności płacy minimalnej: za 1-3 dni – 2880 zł; za 4-14 dni – 7210 zł; powyżej 14 dni – 14 420 zł. Dla pozostałych pojazdów, w tym motocykli i skuterów: za 1-3 dni – 320 zł; za 4-14 dni – 800 zł; powyżej 14 dni – 1600 zł.
Przepisy nie przewidują żadnego okresu łaski ani tolerancji. Już 1 dzień bez ważnego OC oznacza wezwanie do zapłaty pierwszego progu – bez możliwości wytłumaczenia się tym, że auto stało, że biuro ubezpieczyciela było nieczynne, że zapomniało się o terminie. Liczy się wyłącznie ciągłość ochrony.
Najczęstsza pułapka: zakup używanego auta. Dotyczy 40 proc. ukaranych
Z danych UFG wynika, że blisko 40 proc. wszystkich przypadków ukarania dotyczy osób, które kupiły używany pojazd z aktualną polisą poprzedniego właściciela – i zapomniały, że ta umowa po jej wygaśnięciu nie przedłuży się automatycznie na nowego właściciela. Kupując auto z roczną polisą ważną jeszcze przez 3 miesiące, nabywca może z niej korzystać do końca jej okresu. Ale gdy ta polisa wygaśnie – nowy właściciel musi samodzielnie zawrzeć własną umowę. Automatyczne przedłużenie działa wyłącznie dla tego samego ubezpieczającego.
Automatyczne przedłużenie polisy nie zadziała też w kilku innych sytuacjach, o których łatwo zapomnieć. Pierwsza to nieopłacona w całości składka – jeśli poprzednia polisa była opłacana ratalnie i któraś rata pozostała zaległa, ciągłość ubezpieczenia zostaje przerwana. Druga to wypowiedzenie polisy przy zmianie ubezpieczyciela – jeśli między końcem starej polisy a początkiem nowej jest choćby kilka godzin, system UFG odnotuje przerwę. Trzecia to polisy krótkoterminowe – tzw. tymczasówki zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy nigdy nie odnawiają się automatycznie.
Kara to dopiero wstęp. Regres może być wielokrotnie wyższy
Wezwanie UFG jest dotkliwe, ale nie najtragiczniejsze. Najpoważniejsze ryzyko pojawia się wtedy, gdy nieubezpieczony pojazd uczestniczy w wypadku lub kolizji, w której kierowca jest sprawcą. UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu – a następnie dochodzi całej tej kwoty od sprawcy. Regres ubezpieczeniowy nie ma ustawowego górnego limitu. Jeśli wypadek był poważny – z urazami, hospitalizacją, uszczerbkiem na zdrowiu – sprawca bez OC odpowiada całym swoim majątkiem, bez żadnej ochrony. Kwoty regresów sięgają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych w typowych kolizjach, a przy poważnych wypadkach – znacznie więcej.
Co istotne, kary za brak OC i ewentualny regres to dwa niezależne zobowiązania. Zapłacenie kary UFG nie zwalnia z odpowiedzialności za szkody wyrządzone bez polisy.
Co zrobić po otrzymaniu wezwania – 30 dni na decyzję
Wezwanie do zapłaty od UFG to pismo administracyjne z 30-dniowym terminem na reakcję. Są 3 możliwe ścieżki. Pierwsza – jeśli polisa faktycznie była ważna, a UFG popełnił błąd (co się zdarza, gdy ubezpieczyciel z opóźnieniem wprowadził dane do systemu) – należy jak najszybciej dostarczyć dokumenty potwierdzające ciągłość ubezpieczenia. UFG może umorzyć postępowanie. Druga – zapłacenie kary, jeśli przerwa miała miejsce i nie ma podstaw do odwołania. Trzecia – wystąpienie z wnioskiem o ulgę lub umorzenie, jeśli sytuacja życiowa jest wyjątkowo trudna. UFG może rozłożyć karę na nieoprocentowane raty lub – w skrajnych przypadkach jak ciężka choroba, klęska żywiołowa czy udokumentowane skrajne ubóstwo – całkowicie ją umorzyć. Jak zaznacza Rzecznik Praw Obywatelskich, w praktyce UFG rzadko przychyla się do takich wniosków, a w razie odmowy pozostaje droga sądowa przed sądem powszechnym, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Czego absolutnie nie wolno robić: ignorować wezwania. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie skutkuje przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego i uruchomieniem egzekucji administracyjnej. Skarbówka może zająć wynagrodzenie, środki na rachunku bankowym lub inne składniki majątku. Przedawnienie wynosi co do zasady 3 lata od dnia kontroli, ale jego bieg może zostać przerwany przez wszczęcie egzekucji lub uznanie długu.
Sprawdź każdy pojazd w garażu, nie tylko ten główny
Wezwanie od UFG może dotyczyć każdego zarejestrowanego pojazdu – nie tylko głównego samochodu. Jeśli w garażu stoi motocykl, który nie wyjechał od maja, sezonowy skuter, przyczepa kempingowa czy ciągnik – każdy z nich wymaga aktywnej polisy OC przez cały rok, niezależnie od sezonu i użytkowania. Jedynym wyjątkiem jest wyrejestrowanie pojazdu.
Jeśli szukasz tańszej oferty i planujesz zmianę ubezpieczyciela, nowa polisa musi zaczynać się dokładnie w dniu, w którym kończy się poprzednia – nawet kilka godzin przerwy wystarczy do naliczenia kary. Warto wpisać datę wygaśnięcia OC do kalendarza z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, by mieć czas na porównanie ofert bez presji. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje alerty SMS lub mailowe – warto je włączyć, ale traktować wyłącznie jako dodatkowe zabezpieczenie, nie jedyne. Odpowiedzialność za ciągłość ubezpieczenia spoczywa wyłącznie na właścicielu pojazdu, niezależnie od tego, czy otrzymał przypomnienie.
Przy zakupie używanego auta: sprawdź, do kiedy obowiązuje polisa poprzedniego właściciela, i zadbaj o własną umowę, która zacznie się najpóźniej następnego dnia po jej wygaśnięciu. Najlepiej podpisać nową polisę jeszcze przed formalnym przeniesieniem własności – to jedyny sposób na pewność, że w CEP figurujesz jako ubezpieczający bez żadnej przerwy.
