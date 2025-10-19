W Aldi szał cen! Warzywa i owoce tańsze nawet o 80%
Aldi rusza z nową akcją promocyjną na świeże warzywa i owoce. W tym tygodniu ceny spadły nawet o 80%, a na półkach królują polskie produkty – od chrupiących rzodkiewek po soczyste jabłka. To idealny moment, by zrobić zdrowe zakupy w supercenach.
Świeże warzywa i owoce w Aldi taniej nawet o 80%!
Aldi kusi kolejną porcją promocji na zdrowe produkty prosto z polskich pól. Od poniedziałku 20 października do soboty 26 października w sklepach sieci można kupić świeże warzywa i owoce w wyjątkowych cenach – z rabatami sięgającymi aż 80%.
Na półkach królują polskie produkty – soczyste jabłka po 2,99 zł za kilogram, chrupiące rzodkiewki za 2,99 zł, a druga sztuka kosztuje tylko 59 groszy. W ofercie nie zabrakło też sałat – batawskiej i rzymskiej mini czerwonej, każda po 4,99 zł. Kapusta gołąbkowa jest tańsza o 42%, a sałata cięta o ponad połowę.
Z owoców szczególną uwagę zwracają winogrona ciemne w cenie 7,99 zł za kilogram – o 52% taniej. Do tego awokado przecenione o 40%, kiwi w promocji 1+1 gratis oraz borówki amerykańskie z rabatem 60% na drugi produkt.
To świetna okazja, by uzupełnić zapasy witamin przed jesienią i wesprzeć polskich producentów. Aldi przypomina, że wszystkie produkty pochodzą ze sprawdzonych źródeł i objęte są gwarancją świeżości.
