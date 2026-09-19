W bankomatach pojawił się limit 200 zł. Wielu klientów zauważa go dopiero przy próbie większej wypłaty
Chcesz wypłacić BLIKIEM 500 albo 800 zł i bankomat odmawia? To nie musi być awaria. W urządzeniach należących do Euronet Polska od 19 lutego 2026 roku obowiązuje limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty realizowanej kodem BLIK. Ograniczenie obowiązuje do odwołania. Nie oznacza jednak wprowadzenia ogólnopolskiego limitu wypłat gotówki – dotyczy konkretnej sieci i konkretnej metody wypłaty.
Zmiana funkcjonuje już od kilku miesięcy, ale część klientów dowiaduje się o niej dopiero w momencie, gdy próbuje jednorazowo pobrać większą sumę.
Jeszcze wcześniej w urządzeniach Euronetu pojedyncza wypłata BLIKIEM mogła sięgać 800 zł. Teraz maksymalna kwota jednej takiej operacji wynosi cztery razy mniej.
Jednorazowo tylko 200 zł
Najważniejsze jest rozróżnienie między limitem pojedynczej operacji a dziennym limitem wypłat.
Euronet ustalił:
maksymalnie 200 zł przy jednej wypłacie BLIKIEM.
Nie oznacza to automatycznie, że posiadacz rachunku przez cały dzień może otrzymać z bankomatu tylko 200 zł.
Możliwość przeprowadzenia kolejnych operacji zależy m.in. od limitów ustawionych przez bank klienta oraz zasad dotyczących korzystania z BLIKA.
Jeśli więc ktoś chce pobrać większą sumę, jedna operacja BLIK w urządzeniu Euronetu nie wystarczy.
To nie jest limit dla wszystkich bankomatów
Ta informacja jest kluczowa.
Nie wprowadzono w Polsce powszechnego limitu 200 zł na wypłaty z bankomatów.
Ograniczenie dotyczy wypłat BLIKIEM wykonywanych w bankomatach i recyklerach należących bezpośrednio do Euronet Polska.
Nie obejmuje automatycznie innych operatorów.
Co więcej, Euronet informował, że zasada nie dotyczy urządzeń bankowych obsługiwanych technicznie przez tę firmę, ale oznaczonych logo konkretnego banku.
Kartą sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej
Limit 200 zł nie jest również ogólnym ograniczeniem dotyczącym wypłat kartą płatniczą.
Dlatego ten sam klient przy tym samym bankomacie może spotkać się z różnymi zasadami w zależności od wybranego sposobu pobrania gotówki.
Przy wypłacie kartą znaczenie mają m.in. limity banku klienta i ustawienia samego urządzenia.
Ograniczenie Euronetu dotyczy natomiast konkretnie BLIKA.
Operator BLIKA skrytykował decyzję
Polski Standard Płatności, czyli operator systemu BLIK, nie ukrywał krytycznego stanowiska wobec zmiany.
Podkreślono, że limit nie jest decyzją BLIKA ani całego rynku bankomatowego, ale autonomicznym posunięciem Euronet Polska.
Operator BLIKA zwracał również uwagę, że użytkownicy nadal mają dostęp do tysięcy innych urządzeń, w których ograniczenie do 200 zł nie obowiązuje.
Według przedstawianych danych chodzi o ponad 13 tys. bankomatów, w tym ponad 8 tys. urządzeń należących do sieci własnych banków.
Gdzie można wypłacić większą kwotę?
Większa jednorazowa wypłata BLIKIEM może być możliwa m.in. w urządzeniach należących do banków oraz innych operatorów.
Wśród wskazywanych sieci znajdują się m.in. urządzenia:
PKO BP, Santander Bank Polska, Bank Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Millennium, BNP Paribas, banków SGB i BPS oraz Planet Cash.
Nie oznacza to jednak, że wszędzie istnieje jeden wspólny limit. Poszczególne banki i operatorzy mogą stosować własne ograniczenia, a dodatkowo klient ma limity ustawione na swoim rachunku.
Dlaczego Euronet obniżył limit?
Operator tłumaczy zmianę przede wszystkim kosztami.
Euronet Polska wskazuje, że obsługa wypłat BLIKIEM przy obecnych stawkach ma być dla spółki nierentowna.
Firma argumentuje, że opłaty otrzymywane za realizację transakcji nie pokrywają kosztów utrzymania i obsługi sieci bankomatowej.
Problem ma szerszy charakter. Utrzymywanie bankomatów oznacza nie tylko zakup urządzeń, ale również transport i uzupełnianie gotówki, serwis, ochronę, telekomunikację, energię i obsługę techniczną.
Euronet deklaruje przy tym chęć dalszych rozmów z bankami, uczestnikami rynku i regulatorami.
Polacy wypłacają BLIKIEM miliony razy
Zmiana nie dotyczy niszowej funkcji.
Według danych Polskiego Standardu Płatności w 2025 roku wykonano około 79 mln wypłat BLIKIEM z bankomatów.
To pokazuje, że wypłacanie pieniędzy bez użycia fizycznej karty stało się dla wielu osób codziennym rozwiązaniem.
Właśnie dlatego obniżenie limitu z 800 do 200 zł może być odczuwalne szczególnie przez klientów, którzy regularnie korzystali z Euronetu.
Unijne 10 tys. euro to zupełnie inna sprawa
W dyskusjach o gotówce często pojawia się również kwota 10 tys. euro.
Nie należy jej jednak łączyć z limitem Euronetu.
Unijne przepisy dotyczą ograniczenia bardzo wysokich płatności gotówkowych w określonych transakcjach.
Nie oznaczają wprowadzenia limitu 10 tys. euro na wypłatę własnych pieniędzy z rachunku bankowego.
To dwa odrębne zagadnienia:
200 zł – limit pojedynczej wypłaty BLIKIEM w urządzeniach Euronet Polska,
10 tys. euro – unijny limit dotyczący określonych dużych płatności gotówkowych.
Gotówka nie znika z bankomatów
Nowe ograniczenie nie oznacza również „końca gotówki”.
Klient nadal może korzystać z innych bankomatów, a w urządzeniu Euronetu może – zależnie od zasad swojego banku – wybrać inną metodę wypłaty albo wykonać kolejną operację.
Zmiana jest jednak istotna, bo osoba przyzwyczajona do pobrania np. 800 zł jednym kodem BLIK w Euronet może zostać zaskoczona.
Od 19 lutego w jednej takiej operacji otrzyma maksymalnie:
200 zł.
Dlatego przed większą wypłatą warto sprawdzić zarówno operatora bankomatu, jak i własne limity bankowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.