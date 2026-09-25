W Biedronce ruszyła akcja z voucherami. Można dostać 35 zł, ale bon szybko przepadnie
W piątek 25 września w Biedronce wystartowała specjalna akcja dla klientów planujących większe zakupy. Za jednorazowy rachunek wynoszący co najmniej 199 zł sieć wydaje voucher o wartości 35 zł. Promocja potrwa tylko do soboty, a otrzymany bon będzie można wykorzystać przez zaledwie trzy dni. Jest też drugi, wyższy próg zakupowy.
Pomarańczowe plakaty informujące o akcji pojawiły się w sklepach sieci. Na pierwszy rzut oka zasady wyglądają bardzo prosto: klient robi większe zakupy, a następnie otrzymuje 35 zł do wykorzystania przy kolejnej wizycie.
Przed podejściem do kasy warto jednak przeczytać drobny druk. Nie każdy produkt wlicza się do wymaganej kwoty, voucher nie obniży dowolnego rachunku, a po upływie wyznaczonego terminu stanie się bezwartościowy.
Zakupy za 199 zł i voucher o wartości 35 zł
Pierwszy etap promocji obowiązuje:
- w piątek 25 września,
- w sobotę 26 września.
Aby otrzymać voucher, trzeba podczas jednej transakcji zrobić zakupy za minimum 199 zł. Dzielenie produktów na kilka paragonów nie pomoże, ponieważ wymagany próg musi zostać osiągnięty na jednym rachunku.
Klient spełniający warunki otrzyma voucher o wartości 35 zł. Akcja przewiduje limit jednego bonu na jedną transakcję. Oznacza to, że rachunek wynoszący 398 zł nie daje automatycznie dwóch voucherów.
Bonu nie można wykorzystać od razu
Najważniejszy haczyk dotyczy terminu realizacji. Voucher nie obniży rachunku podczas zakupów, za które został przyznany.
Bon będzie można wykorzystać dopiero od 28 do 30 września. Klient ma więc trzy dni na ponowną wizytę w Biedronce.
Po 30 września niewykorzystany voucher przepada. Standardowe warunki promocji Biedronki wskazują również, że bonu nie można wymienić na gotówkę ani zachować do wykorzystania podczas przyszłej akcji.
Warto zatem schować go od razu do portfela albo — jeżeli został przypisany elektronicznie — sprawdzić jego obecność w aplikacji.
Drugi rachunek musi wynieść przynajmniej 299 zł
Otrzymanie vouchera to dopiero połowa warunków. Aby odliczyć pełne 35 zł, od 28 do 30 września trzeba zrobić kolejne jednorazowe zakupy za minimum 299 zł.
Mechanizm wygląda więc następująco:
- Od 25 do 26 września klient wydaje jednorazowo przynajmniej 199 zł.
- Otrzymuje voucher o wartości 35 zł.
- Od 28 do 30 września wraca do sklepu.
- Robi jednorazowe zakupy za minimum 299 zł.
- Po zastosowaniu vouchera rachunek zostaje obniżony o 35 zł.
Przy rachunku wynoszącym dokładnie 299 zł klient zapłaci 264 zł. Oznacza to rabat wynoszący około 11,7 proc. wartości drugich zakupów.
Aby jednak zdobyć i zrealizować voucher, trzeba łącznie przygotować zakupy warte co najmniej 498 zł przed naliczeniem rabatu. Dlatego akcja najbardziej opłaci się rodzinom, które i tak planowały dwa większe uzupełnienia domowych zapasów.
Nie wszystkie produkty pomogą osiągnąć próg
Kwota widoczna na paragonie nie zawsze będzie identyczna z wartością uwzględnianą w promocji. Zgodnie z informacją zamieszczoną przez sieć do wymaganego progu nie wlicza się wartości między innymi:
- napojów alkoholowych,
- wyrobów tytoniowych i akcesoriów związanych z tytoniem,
- preparatów do początkowego żywienia niemowląt,
- jednorazowych opakowań do pakowania żywności,
- kaucji za opakowania,
- doładowań telefonicznych,
- kart przedpłaconych oraz innych wyłączonych usług.
Podobne wyłączenia znajdują się w standardowych warunkach akcji promocyjnych Biedronki.
Może więc dojść do sytuacji, w której kasa pokaże rachunek przekraczający 199 zł, ale po odjęciu produktów wyłączonych wartość uprawniająca do otrzymania vouchera będzie niższa. Przed zapłatą warto sprawdzić, czy koszyk przekracza wymagany próg bez pozycji, których promocja nie obejmuje.
Voucherów nie można dowolnie łączyć
Standardowe zasady Biedronki przewidują, że voucherów nie można sumować w celu obniżenia jednej transakcji. Bonu co do zasady nie łączy się również z innymi voucherami ani rabatami naliczanymi „od razu”.
Jeżeli voucher został wydany lub przypisany do konkretnego konta Moja Biedronka, jego realizacja może wymagać użycia tej samej karty, aplikacji albo numeru telefonu. Najbezpieczniej zachować cały wydruk z kasy i przed kolejnymi zakupami sprawdzić zapisane na nim warunki.
Promocja tylko do soboty. Warto zaplanować oba koszyki
Akcja może wyglądać jak proste rozdawanie 35 zł, ale w rzeczywistości wymaga wykonania dwóch większych transakcji w ściśle określonych terminach.
Największym błędem będzie zrobienie pierwszych zakupów wyłącznie po to, by zdobyć bon, bez zaplanowania kolejnego rachunku za minimum 299 zł. Jeżeli klient nie wróci do Biedronki między 28 a 30 września albo nie osiągnie drugiego progu, voucher przepadnie.
Najkrócej: do soboty trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, a otrzymany voucher 35 zł wykorzystać od 28 do 30 września przy kolejnym rachunku wynoszącym przynajmniej 299 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.