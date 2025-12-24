W Biedronce zakupy przy kasach samoobsługowych trwają dłużej. Zniknęła funkcja, którą klienci lubili najbardziej [24.12.2025]
Klienci Biedronki zauważyli, że płacenie przy kasach samoobsługowych stało się wolniejsze niż jeszcze niedawno. W wielu sklepach zniknęła opcja, która pozwalała zeskanować produkt raz i jednym kliknięciem wpisać liczbę sztuk. Teraz, jeśli kupujesz kilka takich samych rzeczy, musisz skanować każdą sztukę osobno. Zmiana dotyczy wszystkich kas samoobsługowych w całej sieci i wywołała sporo komentarzy w Internecie, bo przy większych, rodzinnych zakupach wydłuża to czas przy terminalu. Biedronka potwierdziła, że to celowe działanie i ma związek z wdrożeniem systemu kaucyjnego, który w Polsce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.
Dlaczego sieć wyłączyła wygodną opcję mnożenia sztuk
Powód jest techniczny, ale dla klienta bardzo konkretny. Od startu systemu kaucyjnego na półkach przez pewien czas będą występować równolegle produkty bardzo podobne, ale rozliczane inaczej. Chodzi przede wszystkim o napoje w butelkach plastikowych i puszkach, które będą pojawiać się w dwóch wariantach:
starsza partia bez doliczanej kaucji
nowa partia z doliczaną kaucją
W okresie przejściowym klient może wziąć z półki kilka butelek tego samego napoju, ale w praktyce część może być jeszcze „stara”, a część już „kaucyjna”. Gdyby kasa pozwalała zeskanować jedną sztukę i wpisać ilość, system mógłby policzyć wszystkie sztuki jak tę jedną, którą zeskanowano. To groziłoby błędami rozliczeń, dopłatami albo niedopłatami, a w efekcie reklamacjami i chaosem w sklepach.
Dlatego sieć woli wymusić skanowanie każdej sztuki osobno, bo wtedy kasa rozpoznaje konkretny kod kreskowy i nalicza właściwą cenę dla danej partii.
Co się dzieje w sklepach teraz
W sklepach trwają przygotowania do systemu kaucyjnego: instalacje automatów do zwrotu opakowań, szkolenia, reorganizacja zaplecza oraz aktualizacje oprogramowania kas. Równolegle trzeba dostosować bazy produktowe, żeby system odróżniał warianty z kaucją i bez kaucji jako osobne pozycje.
To właśnie ten etap jest najbardziej newralgiczny, bo najmniejszy błąd w rozpoznawaniu kodów oznacza kolejki, reklamacje i nerwy klientów.
Jak długo potrwa ta niedogodność
Sieć nie wskazuje daty przywrócenia funkcji. Wszystko zależy od tego, jak szybko znikną z obrotu stare opakowania i jak szybko producenci przejdą na jednolite oznaczenia. Dopóki na półkach będą równolegle produkty „stare” i „kaucyjne”, najprawdopodobniej nie wróci możliwość wpisywania ilości jednym kliknięciem.
W praktyce może to potrwać kilka miesięcy.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli robisz większe zakupy i często kupujesz po kilka sztuk tych samych produktów, przygotuj się na dłuższe stanie przy kasie samoobsługowej. Im więcej powtarzających się pozycji, tym większa różnica w czasie obsługi.
Warto też uważniej patrzeć na napoje w butelkach i puszkach od początku 2025 roku, bo część z nich będzie miała doliczaną kaucję. W okresie przejściowym podobnie wyglądające produkty mogą mieć różne rozliczenie.
Jak robić zakupy szybciej mimo zmian
Jeśli chcesz zminimalizować straty czasu, zastosuj proste zasady:
Przy dużych zakupach rozważ tradycyjną kasę
Przy koszyku pełnym powtórzeń kasjer często zeskanuje szybciej niż klient skanujący każdą sztukę osobno.
Grupuj identyczne produkty przed podejściem do kasy
Ułóż je w jednym miejscu w koszyku. Zmniejszysz liczbę pomyłek i przyspieszysz skanowanie.
Uważaj szczególnie na napoje w plastiku i puszkach
W okresie przejściowym mogą występować warianty z kaucją i bez kaucji. Skanowanie każdej sztuki osobno jest tu kluczowe, bo kaucja może być naliczana inaczej.
Planuj czas na zwroty opakowań
Na początku działania automatów kolejki mogą być dłuższe, bo wielu klientów będzie się dopiero uczyć obsługi.
-
Gdy się spieszysz, zmień strategię zakupów
Zamiast jednych dużych zakupów tygodniowo, lepiej zrobić dwie krótsze wizyty. Przy mniejszym koszyku różnica w czasie przy kasie jest dużo mniej odczuwalna.
