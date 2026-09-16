W czwartek ludzie pobiegną do Biedronki. Gigantyczne promocje, masło i mięso. Gratisy dla klientów
W czwartek, 17 września, w Biedronce rusza kolejna fala mocnych promocji. Tym razem sieć przecenia produkty, które regularnie trafiają do codziennych koszyków. Masło będzie można kupić za 2,49 zł, nektarynki za 5,99 zł za kilogram, a wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs obejmie akcja 1+1 gratis. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić warunki, bo przy części ofert konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Czwartek może być jednym z ciekawszych dni tego tygodnia dla łowców promocji. Biedronka przygotowała kilka dużych obniżek obowiązujących od 17 do 19 września.
Szczególnie wyróżnia się masło. Regularna cena widoczna obecnie w sklepie internetowym Biedronki dla Masła Polskiego Ekstra 82 proc. wynosi 5,99 zł za 200 g.
W promocji stacjonarnej cena może spaść do 2,49 zł za kostkę.
Masło za 2,49 zł. Obniżka o 58 procent
Od czwartku Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g, będzie można kupić za:
2,49 zł za sztukę.
Sieć oznacza promocję jako 58 proc. taniej względem ceny przed obniżką wynoszącej 5,99 zł.
Jest jednak warunek.
Promocyjna cena obowiązuje przy zakupie trzech sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Każda z trzech kostek kosztuje wówczas 2,49 zł.
Za trzy opakowania klient zapłaci więc:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł.
Bez promocji przy cenie 5,99 zł byłyby to 17,97 zł. Różnica wynosi zatem aż 10,50 zł na trzech kostkach.
Obowiązuje również limit – 6 sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.
To oznacza, że przy wykorzystaniu całego limitu sześć kostek masła kosztuje 14,94 zł.
Nektarynki przecenione o ponad połowę
Druga promocja nie wymaga kupowania kilku opakowań.
Od 17 do 19 września nektarynki sprzedawane na wagę mają kosztować:
5,99 zł za kilogram.
Według materiałów Biedronki jest to 53 proc. taniej.
Cena przed obniżką wynosiła 12,99 zł za kilogram, a poza promocją na materiale również wskazano 12,99 zł/kg.
Przy zakupie dwóch kilogramów różnica względem ceny 12,99 zł/kg wynosi więc 14 zł.
Mięso mielone 1+1 gratis
Jeszcze inny mechanizm zastosowano przy mięsie.
Od czwartku wszystkie objęte akcją mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs mają być dostępne w promocji:
1+1 GRATIS.
Oferta przeznaczona jest dla użytkowników karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Klient wkłada więc do koszyka dwa produkty objęte promocją, a tańszy otrzymuje gratis.
Biedronka zaznacza jednocześnie, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Najmocniej wygląda cena masła
Właśnie oferta na masło może szczególnie zainteresować klientów, bo dotyczy podstawowego produktu spożywczego, a różnica w cenie jest duża.
Dla porównania oficjalny sklep internetowy Biedronki pokazuje obecnie Masło Polskie Ekstra 82 proc. w cenie 5,99 zł za 200 g, czyli 29,95 zł/kg.
Czwartkowa cena 2,49 zł oznacza równowartość 12,45 zł za kilogram – dokładnie taką wartość podaje również materiał promocyjny sieci.
Przy sześciu kostkach, czyli pełnym dziennym limicie, klient kupuje łącznie 1,2 kg masła za 14,94 zł.
Promocje tylko przez trzy dni
Tutaj jest jeszcze jeden element, który może zwiększyć zainteresowanie ofertą.
Wszystkie trzy pokazane promocje mają obowiązywać tylko:
od czwartku 17 września do soboty 19 września 2026 roku.
W przypadku masła i mięsa trzeba pamiętać o warunkach związanych z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Przy maśle konieczny jest dodatkowo zakup trzech sztuk, aby cena spadła do 2,49 zł.
Warto również sprawdzać oznaczenia przy półkach i szczegółowe warunki konkretnej promocji przed zakupem.
Czwartek może przyciągnąć łowców okazji
Masło za 2,49 zł, nektarynki za 5,99 zł/kg i mięso mielone 1+1 gratis to trzy zupełnie różne produkty, ale wszystkie należą do kategorii regularnie kupowanych przez gospodarstwa domowe.
Dlatego oferta rozpoczynająca się w czwartek może być szczególnie interesująca dla osób robiących większe zakupy przed weekendem.
Najwięcej można zaoszczędzić, dokładnie pilnując zasad poszczególnych akcji. W przypadku masła samo włożenie jednej kostki do koszyka nie wystarczy – promocyjne 2,49 zł obowiązuje przy zakupie trzech sztuk i użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.