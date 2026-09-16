ZUS wypłaca 6938,92 zł co miesiąc. Jednej grupie przyzna pieniądze automatycznie
6938,92 zł brutto co miesiąc – tyle wynosi obecnie specjalne świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które ukończyły 100 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od emerytury lub renty, a większość uprawnionych nie musi nawet składać wniosku. Jeżeli stulatek pobiera już świadczenie emerytalno-rentowe i spełnia ustawowe warunki, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.
To jedno z najwyższych regularnych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość od marca ponownie wzrosła.
Świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat, wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwotę tę Prezes ZUS oficjalnie ogłosił w lutym, a nowa wysokość obowiązuje od 1 marca 2026 roku.
Co szczególnie istotne, nie jest to zamiennik zwykłej emerytury.
Dla większości uprawnionych jest to kolejne, dodatkowe świadczenie wypłacane obok emerytury lub renty.
6938,92 zł każdego miesiąca
Świadczenie honorowe nie jest jednorazową premią wypłacaną w dniu setnych urodzin.
Uprawniona osoba otrzymuje je co miesiąc.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi:
6938,92 zł brutto miesięcznie.
W skali pełnych 12 miesięcy daje to aż:
83 267,04 zł brutto.
I są to pieniądze wypłacane niezależnie od podstawowej emerytury lub renty.
Przykładowo osoba pobierająca 3000 zł brutto emerytury nie traci jej po ukończeniu 100 lat. Jeżeli spełnia warunki, otrzymuje dodatkowo świadczenie honorowe w wysokości 6938,92 zł brutto.
ZUS może zrobić wszystko automatycznie
To prawdopodobnie najważniejsza zasada tego świadczenia.
Większość stulatków nie musi składać wniosku.
ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu osobie, która ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie i ma prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych wskazanych w ustawie, np. emerytury lub renty.
Nie trzeba więc występować do Zakładu z osobnym wnioskiem tylko dlatego, że zbliżają się setne urodziny.
W przypadku osoby spełniającej warunki ZUS uruchamia wypłatę z urzędu.
Nie każdy stulatek dostanie jednak pieniądze bez wniosku
Jest ważne zastrzeżenie.
Automatyczne przyznanie dotyczy osób mających prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wymienionych w ustawie.
Inaczej wygląda sytuacja stulatka, który nie ma prawa np. do emerytury ani renty.
Taka osoba również może otrzymać świadczenie honorowe, ale musi wystąpić do ZUS z wnioskiem i spełnić dodatkowe warunki.
Musi:
- mieć ukończone 100 lat,
- posiadać polskie obywatelstwo,
- mieć przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce.
W takim przypadku świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia 100 lat.
Wniosek można złożyć jeszcze przed setnymi urodzinami
ZUS przewidział także możliwość wcześniejszego załatwienia formalności przez osoby, którym świadczenie nie zostanie przyznane automatycznie.
Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 100 lat.
Jeżeli stulatek osiągnął już wymagany wiek, a nie ma prawa do świadczenia z urzędu, ZUS zaleca złożenie dokumentów możliwie szybko. Formularz dotyczący świadczenia honorowego ma symbol ESH.
Świadczenie będzie rosło
Kwota 6938,92 zł nie została ustalona na stałe.
Od 2025 roku świadczenie honorowe jest uregulowane ustawowo, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji w marcu, podobnie jak emerytury i renty.
Jeszcze od marca 2025 roku świadczenie wynosiło 6589,67 zł.
Po tegorocznej waloryzacji wzrosło do 6938,92 zł, czyli o 349,25 zł miesięcznie.
Oznacza to wzrost o 4191 zł brutto w skali 12 miesięcy.
Już ponad 4,2 tys. osób dostaje te pieniądze
To nie jest świadczenie istniejące wyłącznie na papierze.
Według najnowszych danych opublikowanych przez ZUS w czerwcu 2026 roku pobierały je 4262 osoby.
Dla porównania w grudniu 2025 roku było ich 4057. W ciągu pół roku liczba świadczeniobiorców zwiększyła się więc o ponad 200.
Z danych ZUS wynika również, że zdecydowaną większość stulatków pobierających świadczenie stanowią kobiety. W marcu 2026 roku świadczenia honorowe otrzymywało około 3,5 tys. kobiet i 700 mężczyzn.
Najwięcej stulatków na Mazowszu
Tutaj dane są szczególnie interesujące z punktu widzenia mieszkańców Warszawy i Mazowsza.
W czerwcu 2026 roku ZUS wypłacał na Mazowszu aż 736 świadczeń honorowych.
To najwięcej w całym kraju.
Na kolejnych miejscach znalazły się:
województwo śląskie – 436 świadczeń,
województwo dolnośląskie – 412 świadczeń.
Najmniej takich świadczeń wypłacano w województwie opolskim – 75 oraz lubuskim – 85.
Dwie emerytury nie oznaczają dwóch świadczeń honorowych
Przepisy przewidują jeszcze jedną istotną zasadę.
Jeżeli stulatek ma prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe i tak otrzyma tylko jedno.
Nie można więc pomnożyć kwoty 6938,92 zł przez liczbę pobieranych emerytur czy rent.
Jeżeli świadczenia emerytalno-rentowe wypłacają danej osobie dwa różne organy, to świadczenie honorowe przyznaje i wypłaca ZUS.
Emerytura zostaje, a ZUS dokłada 6938,92 zł
To najważniejsza informacja dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z tym świadczeniem.
Ukończenie 100 lat nie powoduje zastąpienia dotychczasowej emerytury świadczeniem honorowym.
Z danych ZUS wynika, że dla zdecydowanej większości stulatków jest ono drugim świadczeniem, otrzymywanym obok wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej albo socjalnej.
A ponieważ od marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, w ciągu roku oznacza to ponad 83 tys. zł brutto dodatkowych wypłat.
W przypadku osoby mającej już prawo do odpowiedniego świadczenia emerytalno-rentowego i spełniającej ustawowe warunki nie trzeba nawet składać wniosku – ZUS przyzna świadczenie honorowe z urzędu po ukończeniu 100 lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.