ZUS wypłaca nawet 1978,49 zł dodatkowo. Część seniorów dostanie pieniądze jeszcze w tym tygodniu
Część emerytów i rencistów otrzyma jeszcze w tym tygodniu znacznie większą wypłatę z ZUS. Chodzi o osoby, których standardowy termin świadczenia przypada na 20 września. W tym miesiącu razem z emeryturą lub rentą wypłacana jest czternasta emerytura, która może wynieść nawet 1978,49 zł brutto. Ponieważ 20 września przypada w niedzielę, realizacja świadczeń z tego terminu następuje wcześniej.
Wrześniowe wypłaty z ZUS jeszcze się nie skończyły. Przed częścią seniorów jeden z najważniejszych terminów tego miesiąca.
ZUS wypłaca w tym roku czternaste emerytury razem z podstawowymi świadczeniami. Oficjalnie wskazane wrześniowe terminy to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają otrzymać czternastkę 1 października.
Teraz najważniejsza jest data 20 września.
20 września wypada w niedzielę
W 2026 roku 20 września przypada w niedzielę. To oznacza, że osoby mające ustalony ten termin wypłaty nie powinny czekać na pieniądze do poniedziałku.
W przypadku terminu przypadającego na dzień wolny ZUS realizuje świadczenie odpowiednio wcześniej, tak aby pieniądze zostały przekazane przed ustawowym terminem.
W praktyce dla wrześniowego terminu oznacza to piątek 18 września.
To właśnie dlatego część seniorów może zobaczyć pieniądze na rachunku jeszcze przed rozpoczynającym się weekendem.
Razem z emeryturą może przyjść nawet 1978,49 zł dodatkowo
W tym miesiącu wcześniejsza realizacja ma szczególne znaczenie.
ZUS potwierdza, że czternasta emerytura jest wypłacana automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać osobnego wniosku.
Pełna czternastka w 2026 roku wynosi:
1978,49 zł brutto.
Jest to kwota odpowiadająca tegorocznej minimalnej emeryturze.
Nie oznacza to jednak, że każdy senior otrzyma właśnie tyle.
Pełne 1978,49 zł do określonego progu
ZUS stosuje próg 2900 zł brutto.
Jeżeli podstawowa emerytura lub renta nie przekracza tej kwoty, uprawniona osoba otrzymuje pełną czternastkę, czyli 1978,49 zł brutto.
Przy wyższym świadczeniu działa zasada „złotówka za złotówkę”.
Każda złotówka przekroczenia progu 2900 zł zmniejsza czternastą emeryturę o złotówkę.
Przykładowo:
emerytura 3000 zł → czternastka 1878,49 zł brutto,
emerytura 3500 zł → czternastka 1378,49 zł brutto,
emerytura 4000 zł → czternastka 878,49 zł brutto,
emerytura 4500 zł → czternastka 378,49 zł brutto.
To proste wyliczenia na podstawie mechanizmu wskazanego przez ZUS.
Jest też górna granica
Czternastka nie jest wypłacana bez względu na wysokość podstawowego świadczenia.
ZUS nie wypłaci jej, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.
W praktyce oznacza to, że czternastej emerytury nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.
Świadczenie nie przysługuje również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Nie trzeba składać wniosku
Dla seniorów ważna jest jeszcze jedna informacja.
Nie trzeba występować do ZUS o czternastą emeryturę.
Zakład przyznaje i wypłaca dodatkowe świadczenie z urzędu. Jeżeli dana osoba spełnia warunki, czternastka zostanie dołączona do właściwej wrześniowej wypłaty emerytury lub renty.
Nie trzeba więc odwiedzać placówki ZUS ani składać formularza.
Na konto wpłynie kwota netto
Kwota 1978,49 zł jest kwotą brutto.
ZUS pobiera z czternastej emerytury składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz – jeżeli wynika to z zasad podatkowych dotyczących konkretnego świadczeniobiorcy – zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego kwota faktycznie przekazana na rachunek może być niższa.
Jednocześnie ZUS podkreśla, że czternastka jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej oraz nie wpływa na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
Kolejna grupa dostanie pieniądze 25 września
Po wypłatach związanych z terminem 20 września pozostanie jeszcze jedna duża wrześniowa grupa.
To osoby, których podstawowe świadczenia ZUS wypłaca 25. dnia miesiąca. Dla nich czternasta emerytura również zostanie wypłacona razem z emeryturą lub rentą.
Ostatnią grupą będą natomiast osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne – dla nich ZUS wskazał termin 1 października.
Dla części seniorów to będzie znacznie większy przelew
Najbliższe dni są więc szczególnie istotne dla osób, które mają termin wypłaty świadczenia ustalony na 20 września.
Jeżeli są jednocześnie uprawnione do pełnej czternastej emerytury, do podstawowego świadczenia ZUS doliczy 1978,49 zł brutto.
I właśnie w przypadku tej grupy kalendarz działa na korzyść świadczeniobiorców: 20 września wypada w niedzielę, dlatego realizacja wypłaty następuje wcześniej – przed weekendem.
Dla wielu uprawnionych będzie to więc jedna z większych wypłat z ZUS w całym roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.