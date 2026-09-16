ZUS wypłaci 7000 zł. Członek rodziny dostanie pełną kwotę niezależnie od kosztów
Od 2026 roku zasiłek pogrzebowy z ZUS wynosi 7000 zł. Jest jednak ważna zasada, o której wiele osób może nie wiedzieć. Jeżeli koszty pogrzebu poniósł członek rodziny zmarłego, przysługuje mu pełne 7000 zł niezależnie od tego, ile faktycznie kosztował pochówek. Inaczej traktowana jest osoba spoza rodziny – w jej przypadku ZUS wypłaci tyle, ile wyniosły udokumentowane wydatki, ale nie więcej niż 7000 zł.
Zasiłek pogrzebowy przez wiele lat wynosił 4000 zł. Od 1 stycznia 2026 roku kwota wzrosła do 7000 zł. ZUS potwierdza, że świadczenie przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu, jeżeli spełnione są ustawowe warunki.
Sama wysokość świadczenia nie jest jednak jedyną zmianą wartą uwagi.
Kluczowe znaczenie ma to, kto zapłacił za pogrzeb.
Członek rodziny dostanie pełne 7000 zł
Zasada dotycząca członków rodziny jest bardzo korzystna.
Jeżeli osoba należąca do rodziny zmarłego poniosła koszty pogrzebu i ma prawo do zasiłku, świadczenie wynosi:
7000 zł.
Co istotne, wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów nie wpływa na kwotę zasiłku. ZUS wprost wskazuje, że członkowi rodziny przysługuje 7000 zł niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu.
Oznacza to, że jeżeli uprawniony członek rodziny poniósł np. 5000 zł kosztów pogrzebu, zasiłek nie zostanie ograniczony do 5000 zł.
Przysługuje mu pełne 7000 zł.
Kogo ZUS uznaje za członka rodziny?
Krąg osób jest szerszy, niż mogłoby się wydawać.
Do członków rodziny uprawnionych na tych zasadach zalicza się m.in. małżonka – również pozostającego w separacji orzeczonej przez sąd – rodziców, rodziców adopcyjnych, macochę, ojczyma, dzieci, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzeństwo, dziadków i wnuki.
Przepisy obejmują również określone dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, dla których zmarły był opiekunem prawnym.
I właśnie zakwalifikowanie osoby jako członka rodziny ma ogromne znaczenie dla sposobu ustalenia kwoty zasiłku.
Sąsiad albo znajomy – zupełnie inne zasady
Zasiłek pogrzebowy nie jest zarezerwowany wyłącznie dla rodziny.
Może otrzymać go również osoba spoza rodziny, która faktycznie zapłaciła za pogrzeb – przykładowo sąsiad, przyjaciel czy partner życiowy, jeżeli spełnione są pozostałe warunki.
Tutaj zasady finansowe są jednak inne.
Osobie spoza rodziny ZUS wypłaci świadczenie do wysokości rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów, przy czym górną granicą jest 7000 zł.
Przykładowo:
osoba spoza rodziny wydała 3500 zł – może otrzymać maksymalnie 3500 zł,
wydała 6000 zł – maksymalnie 6000 zł,
wydała 9000 zł – maksymalnie 7000 zł.
Nie działa więc wobec niej zasada gwarantująca pełne 7000 zł niezależnie od poniesionych wydatków.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna sytuacja
Co w przypadku, gdy za pogrzeb płaci kilka osób?
Wówczas nie można wypłacić każdej z nich po 7000 zł.
Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, ZUS dzieli zasiłek proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Każda osoba lub instytucja ubiegająca się o swoją część świadczenia składa odrębny wniosek.
To ważne zastrzeżenie, ponieważ pełne 7000 zł niezależnie od wysokości kosztów dotyczy sytuacji przewidzianych dla członka rodziny, ale nie oznacza możliwości wielokrotnego pobrania pełnej kwoty za jeden pogrzeb.
Trzeba złożyć wniosek Z-12
W przeciwieństwie do części świadczeń przyznawanych przez ZUS automatycznie, zasiłek pogrzebowy wymaga złożenia wniosku.
Obowiązuje formularz:
Z-12 – Wniosek o zasiłek pogrzebowy.
Dokumenty można przekazać do ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną, pocztą, elektronicznie przez PUE/eZUS albo za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Zakład pogrzebowy może zostać również upoważniony do odbioru całości lub części zasiłku.
ZUS może wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni
Zmiany objęły również procedurę wypłaty.
Gov.pl wskazuje, że zasiłek powinien zostać wypłacony w ciągu 14 dni kalendarzowych od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa lub wypłaty świadczenia, np. od momentu dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów.
Pieniądze mogą zostać przekazane na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli wnioskodawca nie ma konta, świadczenie może zostać wypłacone na adres podany we wniosku.
Nie warto zwlekać z wnioskiem
Prawo do zasiłku pogrzebowego jest ograniczone terminem.
Co do zasady wniosek należy zgłosić w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
Przepisy przewidują wyjątki, gdy zachowanie tego terminu było niemożliwe m.in. ze względu na późniejsze odnalezienie lub identyfikację zwłok albo inne okoliczności całkowicie niezależne od osoby uprawnionej.
Liczy się data śmierci, a nie złożenia wniosku
To bardzo istotne dla osób składających dokumenty w 2026 roku.
Nowe 7000 zł przysługuje w związku ze śmiercią, która nastąpiła od 1 stycznia 2026 roku.
Samo złożenie wniosku w 2026 roku nie wystarcza, aby otrzymać wyższą kwotę po osobie zmarłej jeszcze w 2025 roku. W takim przypadku zastosowanie ma poprzednia kwota – 4000 zł.
Przykładowo, jeżeli osoba zmarła 29 grudnia 2025 roku, a rodzina złożyła dokumenty w styczniu 2026 roku, nie daje to prawa do nowej kwoty 7000 zł.
7000 zł może w przyszłości wzrosnąć
Nowe przepisy wprowadziły również mechanizm waloryzacji zasiłku pogrzebowego.
ZUS wskazuje, że kwota może być waloryzowana od 1 marca, jeżeli wskaźnik waloryzacji zasiłku przekroczy 105 proc.
W 2026 roku do podwyżki marcowej jednak nie doszło – komunikat Prezesa ZUS potwierdził, że od 1 marca nadal obowiązuje kwota 7000 zł.
Najważniejsza jest jedna różnica
Obecne przepisy można więc sprowadzić do bardzo konkretnej zasady.
Członek rodziny, który poniósł koszty pogrzebu i spełnia warunki otrzymania świadczenia, ma prawo do 7000 zł niezależnie od rzeczywistej wysokości tych kosztów. Osoba spoza rodziny otrzyma natomiast zwrot udokumentowanych wydatków – maksymalnie 7000 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.