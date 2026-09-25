W piątek zaczną się wyłączenia prądu na Mazowszu. Miejscami potrwają nawet 12,5 godziny
W piątek 25 września mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Na liście znalazły się między innymi Płock, Mława, Siedlce, Pilawa, Gąbin oraz miejscowości w powiatach grodziskim, żyrardowskim, płockim, garwolińskim, kozienickim i przysuskim. W Antoniewie wyłączenie zaplanowano aż do godziny 22:30.
Przerwy mają związek z pracami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi prowadzonymi na sieci. Nie są zapowiedzią blackoutu ani skutkiem niedoboru energii w kraju.
Wyłączenia będą miały charakter lokalny. Oznacza to, że prądu zabraknie wyłącznie pod adresami wskazanymi przez operatorów, a nie na całym terenie wymienionych miast i gmin.
Pierwsze przerwy rozpoczną się już około godziny 7:30. W niektórych miejscach zasilanie ma wrócić dopiero wieczorem.
Płock. Bez prądu nawet przez osiem godzin
W Płocku planowane są dwa większe wyłączenia.
Od godziny 8:00 do 16:00 energii może zabraknąć przy adresach:
- ul. Długa 71 i 71A,
- ul. Maszewska 14, 22, 22A, 25 i 26D,
- działka oznaczona jako Płock-75/2.
Drugie wyłączenie zaplanowano od godziny 8:15 do 14:00. Obejmie ono wskazane numery przy ulicach:
- Białowieskiej,
- Flisackiej,
- Janusza Korczaka,
- Wójtowej,
- Zakole,
- Zarzecznej,
- Zgodnej,
- Żuławskiej.
Na liście znalazły się również Borowiczki-Pieńki, gdzie przerwa przy ul. Piastowskiej 25F ma potrwać od 8:15 do 14:00.
Powiat płocki i Gąbin
W piątkowym harmonogramie znalazły się także liczne miejscowości w rejonie Płocka.
Planowane wyłączenia obejmują:
- Gąbin – ulice Jagodowa, Poziomkowa oraz Rogatki Żychlińskie, od 8:00 do 14:00,
- Matyldów, Wincentów i Zaździerz – od 7:45 do 15:00,
- Mańkowo i Wyszynę – od 8:30 do 13:30,
- Krzywanice i Krzywanice-Trojany – od 8:00 do 14:00,
- Budy Kaleńskie i Kaleń – od 8:00 do 14:00.
Przed wyjściem z domu warto sprawdzić pełny wykaz numerów budynków. Nie każda posesja w wymienionej miejscowości musi zostać odłączona.
Mława i Bieżuń na liście wyłączeń
W Mławie prądu może zabraknąć przy ul. Płońskiej. Przerwa została zaplanowana od godziny:
8:30 do 17:00
Wyłączenie może więc potrwać nawet osiem i pół godziny.
Wcześniej, bo już o 7:30, rozpoczną się prace obejmujące Nową Sławogórę i Starą Sławogórę. Zasilanie ma tam wrócić około godziny 11:30.
W Bieżuniu wyłączenie obejmie wskazane adresy przy ulicach Prostej, Sosnowej, Targowej, Warszawskiej i Zawidzkiej. Planowane godziny przerwy to 8:00–14:00.
Powiat grodziski. Kilka miejscowości bez zasilania
W powiecie grodziskim wyłączenia zaplanowano między innymi w następujących miejscach:
- Tłuste – od 10:00 do 14:00,
- Nowa Bukówka – od 10:00 do 17:00,
- Rumianka – od 10:00 do 17:00,
- Stara Bukówka – od 10:00 do 17:00,
- Budy-Grzybek – od 10:00 do 17:00,
- Międzyborów – od 10:00 do 17:00.
W Nowej Bukówce przerwa obejmie wskazane adresy przy ulicach Rumiankowej, Zielony Gaj, Warszawskiej, Dzikiej Róży i Skulskiej.
W Międzyborowie na liście znalazły się między innymi ulice Chopina, Elsnera, Sygietyńskiego, Partyzantów, Golczyka, Ogińskiego, Niepodległości, Wieniawskiego, Kościuszki, Moniuszki i Maklakiewicza.
Antoniew bez prądu aż do późnego wieczora
Najdłuższe z odnalezionych piątkowych wyłączeń dotyczy Antoniewa w powiecie żyrardowskim.
Prąd może zostać odłączony przy ulicach:
- Tulipanowej,
- Werbenowej,
- Chabrowej.
Przerwa została zaplanowana od godziny 10:00 do 22:30. Jeżeli prace potrwają zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy mogą pozostawać bez energii przez nawet 12 godzin i 30 minut.
Pilawa. Dwie przerwy tego samego dnia
W Pilawie prace obejmą ulice Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Miodową, Malinową oraz Spacerową.
Pierwsze wyłączenie zaplanowano od godziny 10:00 do 12:00. Kolejna przerwa może wystąpić wieczorem – od godziny 19:00 do 20:00.
W powiecie garwolińskim wyłączenie obejmie również Nieciecz. Zasilania może tam zabraknąć od 10:30 do 14:30.
Siedlce. Prąd zniknie także wieczorem
W Siedlcach wyłączenia mają zostać przeprowadzone w dwóch przedziałach czasowych:
- od 11:00 do 13:00,
- od 19:00 do 21:00.
Na liście znalazły się ulice:
- Piaskowa,
- Piaski Zamiejskie,
- Kwiatowa,
- Kątowa,
- Źródlana,
- Strumykowa,
- Mineralna,
- Stodolna,
- Żniwna,
- Zachodnia.
Poszczególne ulice mogą być objęte tylko jednym z podanych przedziałów. Mieszkańcy powinni sprawdzić dokładny adres w bieżącym komunikacie operatora.
Kolejne miejscowości na liście
Piątkowy harmonogram obejmuje również:
- Ursynów w powiecie kozienickim – od 10:00 do 13:00,
- Jabłonicę przy ul. Południowej 2 – od 10:00 do 17:00,
- Koryciska – od 10:00 do 17:00,
- Zawady – od 10:00 do 17:00.
Lista może być aktualizowana, a z przyczyn technicznych operator może zmienić godziny, skrócić przerwę albo odwołać zaplanowane prace.
Jak przygotować się na kilkugodzinny brak prądu?
Mieszkańcy adresów objętych wyłączeniem powinni wcześniej:
- naładować telefon i powerbank,
- przygotować latarkę,
- zakończyć pracę na komputerze i zapisać pliki,
- odłączyć szczególnie wrażliwe urządzenia elektroniczne,
- nie otwierać niepotrzebnie lodówki i zamrażarki,
- zapewnić zasilanie awaryjne urządzeniom medycznym,
- sprawdzić działanie bramy, domofonu i pompy wody bez energii elektrycznej.
Osoby pracujące z domu powinny przygotować alternatywne połączenie z Internetem oraz upewnić się, że bateria laptopa wystarczy na czas przerwy.
Jeśli prąd nie wróci po godzinie wskazanej w harmonogramie, można sprawdzić mapę awarii lub skontaktować się z pogotowiem energetycznym pod numerem 991.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.