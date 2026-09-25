W piątek zaczną się wyłączenia prądu na Mazowszu. Miejscami potrwają nawet 12,5 godziny

25 września 2026 06:19 | Autor: Anna Szkutnik | Mazowsze | Brak komentarzy

W piątek 25 września mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Na liście znalazły się między innymi Płock, Mława, Siedlce, Pilawa, Gąbin oraz miejscowości w powiatach grodziskim, żyrardowskim, płockim, garwolińskim, kozienickim i przysuskim. W Antoniewie wyłączenie zaplanowano aż do godziny 22:30.

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Brak prądu. Światło ze świecy oświetla licznik prądu.
Fot. Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.

Przerwy mają związek z pracami modernizacyjnymi i konserwacyjnymi prowadzonymi na sieci. Nie są zapowiedzią blackoutu ani skutkiem niedoboru energii w kraju.

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Wyłączenia będą miały charakter lokalny. Oznacza to, że prądu zabraknie wyłącznie pod adresami wskazanymi przez operatorów, a nie na całym terenie wymienionych miast i gmin.

Pierwsze przerwy rozpoczną się już około godziny 7:30. W niektórych miejscach zasilanie ma wrócić dopiero wieczorem.

Płock. Bez prądu nawet przez osiem godzin

W Płocku planowane są dwa większe wyłączenia.

Od godziny 8:00 do 16:00 energii może zabraknąć przy adresach:

  • ul. Długa 71 i 71A,
  • ul. Maszewska 14, 22, 22A, 25 i 26D,
  • działka oznaczona jako Płock-75/2.

Drugie wyłączenie zaplanowano od godziny 8:15 do 14:00. Obejmie ono wskazane numery przy ulicach:

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  • Białowieskiej,
  • Flisackiej,
  • Janusza Korczaka,
  • Wójtowej,
  • Zakole,
  • Zarzecznej,
  • Zgodnej,
  • Żuławskiej.

Na liście znalazły się również Borowiczki-Pieńki, gdzie przerwa przy ul. Piastowskiej 25F ma potrwać od 8:15 do 14:00.

Powiat płocki i Gąbin

W piątkowym harmonogramie znalazły się także liczne miejscowości w rejonie Płocka.

Planowane wyłączenia obejmują:

  • Gąbin – ulice Jagodowa, Poziomkowa oraz Rogatki Żychlińskie, od 8:00 do 14:00,
  • Matyldów, Wincentów i Zaździerz – od 7:45 do 15:00,
  • Mańkowo i Wyszynę – od 8:30 do 13:30,
  • Krzywanice i Krzywanice-Trojany – od 8:00 do 14:00,
  • Budy Kaleńskie i Kaleń – od 8:00 do 14:00.

Przed wyjściem z domu warto sprawdzić pełny wykaz numerów budynków. Nie każda posesja w wymienionej miejscowości musi zostać odłączona.

Mława i Bieżuń na liście wyłączeń

W Mławie prądu może zabraknąć przy ul. Płońskiej. Przerwa została zaplanowana od godziny:

8:30 do 17:00

Wyłączenie może więc potrwać nawet osiem i pół godziny.

Wcześniej, bo już o 7:30, rozpoczną się prace obejmujące Nową Sławogórę i Starą Sławogórę. Zasilanie ma tam wrócić około godziny 11:30.

W Bieżuniu wyłączenie obejmie wskazane adresy przy ulicach Prostej, Sosnowej, Targowej, Warszawskiej i Zawidzkiej. Planowane godziny przerwy to 8:00–14:00.

Powiat grodziski. Kilka miejscowości bez zasilania

W powiecie grodziskim wyłączenia zaplanowano między innymi w następujących miejscach:

  • Tłuste – od 10:00 do 14:00,
  • Nowa Bukówka – od 10:00 do 17:00,
  • Rumianka – od 10:00 do 17:00,
  • Stara Bukówka – od 10:00 do 17:00,
  • Budy-Grzybek – od 10:00 do 17:00,
  • Międzyborów – od 10:00 do 17:00.

W Nowej Bukówce przerwa obejmie wskazane adresy przy ulicach Rumiankowej, Zielony Gaj, Warszawskiej, Dzikiej Róży i Skulskiej.

W Międzyborowie na liście znalazły się między innymi ulice Chopina, Elsnera, Sygietyńskiego, Partyzantów, Golczyka, Ogińskiego, Niepodległości, Wieniawskiego, Kościuszki, Moniuszki i Maklakiewicza.

Antoniew bez prądu aż do późnego wieczora

Najdłuższe z odnalezionych piątkowych wyłączeń dotyczy Antoniewa w powiecie żyrardowskim.

Prąd może zostać odłączony przy ulicach:

  • Tulipanowej,
  • Werbenowej,
  • Chabrowej.

Przerwa została zaplanowana od godziny 10:00 do 22:30. Jeżeli prace potrwają zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy mogą pozostawać bez energii przez nawet 12 godzin i 30 minut.

Pilawa. Dwie przerwy tego samego dnia

W Pilawie prace obejmą ulice Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Miodową, Malinową oraz Spacerową.

Pierwsze wyłączenie zaplanowano od godziny 10:00 do 12:00. Kolejna przerwa może wystąpić wieczorem – od godziny 19:00 do 20:00.

W powiecie garwolińskim wyłączenie obejmie również Nieciecz. Zasilania może tam zabraknąć od 10:30 do 14:30.

Siedlce. Prąd zniknie także wieczorem

W Siedlcach wyłączenia mają zostać przeprowadzone w dwóch przedziałach czasowych:

  • od 11:00 do 13:00,
  • od 19:00 do 21:00.

Na liście znalazły się ulice:

  • Piaskowa,
  • Piaski Zamiejskie,
  • Kwiatowa,
  • Kątowa,
  • Źródlana,
  • Strumykowa,
  • Mineralna,
  • Stodolna,
  • Żniwna,
  • Zachodnia.

Poszczególne ulice mogą być objęte tylko jednym z podanych przedziałów. Mieszkańcy powinni sprawdzić dokładny adres w bieżącym komunikacie operatora.

Kolejne miejscowości na liście

Piątkowy harmonogram obejmuje również:

  • Ursynów w powiecie kozienickim – od 10:00 do 13:00,
  • Jabłonicę przy ul. Południowej 2 – od 10:00 do 17:00,
  • Koryciska – od 10:00 do 17:00,
  • Zawady – od 10:00 do 17:00.

Lista może być aktualizowana, a z przyczyn technicznych operator może zmienić godziny, skrócić przerwę albo odwołać zaplanowane prace.

Jak przygotować się na kilkugodzinny brak prądu?

Mieszkańcy adresów objętych wyłączeniem powinni wcześniej:

  • naładować telefon i powerbank,
  • przygotować latarkę,
  • zakończyć pracę na komputerze i zapisać pliki,
  • odłączyć szczególnie wrażliwe urządzenia elektroniczne,
  • nie otwierać niepotrzebnie lodówki i zamrażarki,
  • zapewnić zasilanie awaryjne urządzeniom medycznym,
  • sprawdzić działanie bramy, domofonu i pompy wody bez energii elektrycznej.

Osoby pracujące z domu powinny przygotować alternatywne połączenie z Internetem oraz upewnić się, że bateria laptopa wystarczy na czas przerwy.

Jeśli prąd nie wróci po godzinie wskazanej w harmonogramie, można sprawdzić mapę awarii lub skontaktować się z pogotowiem energetycznym pod numerem 991.

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