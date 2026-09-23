Poważny wypadek na Mazowszu. Zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym. 20-latka trafiła do szpitala, droga całkowicie zablokowana
Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 62. Po godz. 21 doszło tam do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego i osobowej Toyoty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciężarowy Mercedes uderzył w samochód prowadzony przez 20-letnią kobietę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie całkowicie zablokowana.
Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy. Policja apeluje do kierowców, aby stosowali się do poleceń funkcjonariuszy i pozostałych służb kierujących ruchem oraz zachowali szczególną ostrożność. Zalecany jest objazd przez Łąck i Soczewkę.
Ciężarówka wyprzedzała, Toyota skręcała w lewo
Do zdarzenia doszło po godz. 21. Według pierwszych ustaleń policjantów 46-letni kierujący ciężarowym Mercedesem rozpoczął manewr wyprzedzania. W tym samym czasie 20-letnia kobieta kierująca Toyotą wykonywała manewr skrętu w lewo. Doszło do zderzenia obu pojazdów.
Siła uderzenia była na tyle duża, że młoda kierująca doznała obrażeń wymagających pomocy medycznej. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Policja na razie nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących charakteru ani stopnia odniesionych przez nią obrażeń.
Oboje kierujący byli trzeźwi
Funkcjonariusze przebadali uczestników zdarzenia pod kątem obecności alkoholu. Badanie wykazało, że zarówno 46-letni kierowca ciężarowego Mercedesa, jak i 20-letnia kierująca Toyotą byli trzeźwi. Policjanci wykonują na miejscu czynności, które mają pozwolić dokładnie odtworzyć przebieg wypadku i ustalić jego przyczyny.
W tego rodzaju zdarzeniach analizowane są między innymi ślady pozostawione na jezdni, położenie pojazdów po zderzeniu oraz uszkodzenia samochodów. Zeznania uczestników i ewentualnych świadków zostaną zestawione z materiałem zabezpieczonym na miejscu. Na obecnym etapie policja mówi więc o wstępnych ustaleniach, a ostateczny przebieg zdarzenia będzie wyjaśniany w toku dalszych czynności.
DK62 całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do północy
Po wypadku droga krajowa nr 62 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i koniecznością zmiany trasy. Według informacji przekazanych przez policję blokada może potrwać do około północy. Czas jej zakończenia będzie zależał od tempa pracy służb, zakończenia oględzin oraz możliwości usunięcia uszkodzonych pojazdów z jezdni.
Policja zaleca korzystanie z objazdu prowadzącego przez Łąck i Soczewkę. Kierowcy jadący w kierunku zamkniętego odcinka powinni zwracać uwagę na polecenia funkcjonariuszy i tymczasową organizację ruchu. Służby apelują również, aby nie próbować omijać blokady lokalnymi drogami bez upewnienia się, że wybrana trasa jest przejezdna.
Policja apeluje o ostrożność
Wieczorne warunki na drogach wymagają szczególnej koncentracji, zwłaszcza podczas wykonywania manewrów takich jak wyprzedzanie czy skręt w lewo. Policja apeluje do wszystkich kierowców przejeżdżających w rejonie zdarzenia o zmniejszenie prędkości i bezwzględne wykonywanie poleceń służb. W pobliżu miejsca wypadku mogą poruszać się ratownicy, policjanci oraz osoby uczestniczące w usuwaniu skutków zderzenia.
Najważniejszą informacją dla osób planujących podróż drogą krajową nr 62 jest obecnie pełna blokada i konieczność skorzystania z objazdu. Utrudnienia mają potrwać do późnych godzin wieczornych. Po zakończeniu czynności policji i uprzątnięciu jezdni ruch będzie stopniowo przywracany.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.