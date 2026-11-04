W pierwszej połowie listopada może dojść do wtargnięcia uzbrojonych ludzi do Polski. Premier ujawnił ostrzeżenia służb

4 listopada 2026 01:43 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Polskie i sojusznicze służby ostrzegły przed możliwością poważnych prowokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według informacji przekazanych przez premiera Donalda Tuska w pierwszej połowie listopada 2026 roku może dojść do aktów dywersji, sabotażu, a nawet wtargnięcia uzbrojonych osób do Polski. Rząd zdecydował o skierowaniu dodatkowych sił policyjnych i kontrterrorystów w rejon północno-wschodniej granicy kraju.

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21 czerwca 2025: Przejście graniczne ze znakami na przejściu polsko-ukraińskim. | Fot. New Africa/Shutterstock.
21 czerwca 2025: Przejście graniczne ze znakami na przejściu polsko-ukraińskim. | Fot. New Africa/Shutterstock.

Premier przekazał ostrzeżenie. Chodzi o pierwszą połowę listopada

We wtorek, 3 listopada, premier Donald Tusk poinformował o niepokojących sygnałach otrzymywanych od polskich i zagranicznych służb.

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Z przekazanych informacji wynika, że w pierwszej połowie listopada istnieje ryzyko działań wymierzonych w bezpieczeństwo Polski.

Szef rządu wskazał, że ostrzeżenia dotyczą między innymi prób prowokacji na granicy z Federacją Rosyjską, aktów sabotażu oraz możliwego przedostania się na polskie terytorium uzbrojonych osób.

Nie jest to informacja o potwierdzonym ataku ani zapowiedź, że takie zdarzenie na pewno nastąpi. Chodzi o zagrożenia rozpoznane przez służby, które stały się podstawą do wzmocnienia zabezpieczeń.

Premier przekazał również, że ostrzeżenia dotyczące możliwej eskalacji otrzymał od generała Alexusa Grynkewicha, naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie.

Niepokojące zdarzenie na granicy polsko-rosyjskiej. Ludzie z latarkami

Premier ujawnił także szczegóły zdarzenia, do którego doszło w nocy z 2 na 3 listopada.

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Krótko po północy Straż Graniczna zaobserwowała podejrzany ruch w rejonie granicy Polski z obwodem królewieckim.

Według relacji szefa rządu zauważono osoby wyposażone w latarki.

Informacja została przekazana odpowiednim służbom, które szybko zmobilizowały siły w tym rejonie.

Donald Tusk ocenił, że podjęte działania mogły zapobiec prowokacji. Jednocześnie zastrzegł, że nie ma całkowitej pewności, jakie były zamiary zaobserwowanych osób.

Nie potwierdzono, aby w związku z tym nocnym incydentem uzbrojeni ludzie przekroczyli polską granicę.

Policja, kontrterroryści i Straż Graniczna. Wzmocniono ochronę

W odpowiedzi na informacje wywiadowcze zdecydowano o przeprowadzeniu specjalnej operacji bezpieczeństwa.

Dodatkowe siły skierowano przede wszystkim do dwóch województw:

  • warmińsko-mazurskiego, graniczącego z rosyjskim obwodem królewieckim;
  • podlaskiego, położonego przy granicy z Białorusią.

W działania zaangażowano policję, Straż Graniczną, wojsko oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

Wzmocniono także obecność jednostek kontrterrorystycznych.

Operację koordynuje specjalny sztab działający w strukturach Komendy Głównej Policji.

Działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie prowokacjom i aktom dywersji.

Ostrzeżenia także od sojuszników NATO

Jak wynika z wypowiedzi premiera, sygnały dotyczące możliwych działań dywersyjnych napływały od dłuższego czasu.

Polskie służby pozostają w kontakcie z partnerami zagranicznymi, którzy również monitorują sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Szczególne obawy dotyczą działań hybrydowych, które mogą obejmować sabotaż, prowokacje graniczne, cyberataki i próby destabilizacji infrastruktury krytycznej.

Tego rodzaju operacje nie muszą oznaczać otwartego konfliktu zbrojnego. Mogą polegać na pojedynczych incydentach mających wywołać napięcie lub zakłócić funkcjonowanie państwa.

Premier ostrzegł, że napięcia związane z działaniami Rosji mogą utrzymywać się przez dłuższy czas.

W Polsce obowiązują podwyższone stopnie alarmowe

Niezależnie od najnowszych ostrzeżeń, na terytorium Polski obowiązują stopnie alarmowe wprowadzone wcześniej przez premiera.

Do 30 listopada 2026 roku utrzymane zostały:

BRAVO – drugi stopień alarmowy na terenie całego kraju.

BRAVO-CRP – drugi stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni.

CHARLIE – trzeci stopień alarmowy obowiązujący na określonych obszarach infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.

Stopnie alarmowe oznaczają zwiększoną gotowość odpowiednich służb oraz dodatkowe środki ochrony. Nie są równoznaczne z ogłoszeniem stanu wyjątkowego ani z informacją o nieuchronnym ataku.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i całej Polski?

Obecne działania koncentrują się przede wszystkim na północno-wschodniej części kraju.

Nie ogłoszono powszechnego nakazu ewakuacji ludności ani nowych ograniczeń przemieszczania się związanych z tym ostrzeżeniem.

Mieszkańcy Warszawy i pozostałych regionów powinni śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Policji i Straży Granicznej.

W przypadku zauważenia podejrzanych działań przy obiektach infrastruktury krytycznej, porzuconych niebezpiecznych przedmiotów lub bezpośredniego zagrożenia należy powiadomić służby pod numerem 112.

Najważniejsze jest rozróżnienie między ostrzeżeniem o możliwym zagrożeniu a informacją o rzeczywistym ataku.

Na 4 listopada 2026 roku potwierdzone są ostrzeżenia służb, wzmocnienie ochrony granic i nocny incydent w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Nie oznacza to, że wtargnięcie uzbrojonych osób do Polski jest przesądzone.

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