W pierwszej połowie listopada może dojść do wtargnięcia uzbrojonych ludzi do Polski. Premier ujawnił ostrzeżenia służb
Polskie i sojusznicze służby ostrzegły przed możliwością poważnych prowokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według informacji przekazanych przez premiera Donalda Tuska w pierwszej połowie listopada 2026 roku może dojść do aktów dywersji, sabotażu, a nawet wtargnięcia uzbrojonych osób do Polski. Rząd zdecydował o skierowaniu dodatkowych sił policyjnych i kontrterrorystów w rejon północno-wschodniej granicy kraju.
Premier przekazał ostrzeżenie. Chodzi o pierwszą połowę listopada
We wtorek, 3 listopada, premier Donald Tusk poinformował o niepokojących sygnałach otrzymywanych od polskich i zagranicznych służb.
Z przekazanych informacji wynika, że w pierwszej połowie listopada istnieje ryzyko działań wymierzonych w bezpieczeństwo Polski.
Szef rządu wskazał, że ostrzeżenia dotyczą między innymi prób prowokacji na granicy z Federacją Rosyjską, aktów sabotażu oraz możliwego przedostania się na polskie terytorium uzbrojonych osób.
Nie jest to informacja o potwierdzonym ataku ani zapowiedź, że takie zdarzenie na pewno nastąpi. Chodzi o zagrożenia rozpoznane przez służby, które stały się podstawą do wzmocnienia zabezpieczeń.
Premier przekazał również, że ostrzeżenia dotyczące możliwej eskalacji otrzymał od generała Alexusa Grynkewicha, naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie.
Niepokojące zdarzenie na granicy polsko-rosyjskiej. Ludzie z latarkami
Premier ujawnił także szczegóły zdarzenia, do którego doszło w nocy z 2 na 3 listopada.
Krótko po północy Straż Graniczna zaobserwowała podejrzany ruch w rejonie granicy Polski z obwodem królewieckim.
Według relacji szefa rządu zauważono osoby wyposażone w latarki.
Informacja została przekazana odpowiednim służbom, które szybko zmobilizowały siły w tym rejonie.
Donald Tusk ocenił, że podjęte działania mogły zapobiec prowokacji. Jednocześnie zastrzegł, że nie ma całkowitej pewności, jakie były zamiary zaobserwowanych osób.
Nie potwierdzono, aby w związku z tym nocnym incydentem uzbrojeni ludzie przekroczyli polską granicę.
Policja, kontrterroryści i Straż Graniczna. Wzmocniono ochronę
W odpowiedzi na informacje wywiadowcze zdecydowano o przeprowadzeniu specjalnej operacji bezpieczeństwa.
Dodatkowe siły skierowano przede wszystkim do dwóch województw:
- warmińsko-mazurskiego, graniczącego z rosyjskim obwodem królewieckim;
- podlaskiego, położonego przy granicy z Białorusią.
W działania zaangażowano policję, Straż Graniczną, wojsko oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
Wzmocniono także obecność jednostek kontrterrorystycznych.
Operację koordynuje specjalny sztab działający w strukturach Komendy Głównej Policji.
Działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie prowokacjom i aktom dywersji.
Ostrzeżenia także od sojuszników NATO
Jak wynika z wypowiedzi premiera, sygnały dotyczące możliwych działań dywersyjnych napływały od dłuższego czasu.
Polskie służby pozostają w kontakcie z partnerami zagranicznymi, którzy również monitorują sytuację bezpieczeństwa w regionie.
Szczególne obawy dotyczą działań hybrydowych, które mogą obejmować sabotaż, prowokacje graniczne, cyberataki i próby destabilizacji infrastruktury krytycznej.
Tego rodzaju operacje nie muszą oznaczać otwartego konfliktu zbrojnego. Mogą polegać na pojedynczych incydentach mających wywołać napięcie lub zakłócić funkcjonowanie państwa.
Premier ostrzegł, że napięcia związane z działaniami Rosji mogą utrzymywać się przez dłuższy czas.
W Polsce obowiązują podwyższone stopnie alarmowe
Niezależnie od najnowszych ostrzeżeń, na terytorium Polski obowiązują stopnie alarmowe wprowadzone wcześniej przez premiera.
Do 30 listopada 2026 roku utrzymane zostały:
BRAVO – drugi stopień alarmowy na terenie całego kraju.
BRAVO-CRP – drugi stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni.
CHARLIE – trzeci stopień alarmowy obowiązujący na określonych obszarach infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Stopnie alarmowe oznaczają zwiększoną gotowość odpowiednich służb oraz dodatkowe środki ochrony. Nie są równoznaczne z ogłoszeniem stanu wyjątkowego ani z informacją o nieuchronnym ataku.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i całej Polski?
Obecne działania koncentrują się przede wszystkim na północno-wschodniej części kraju.
Nie ogłoszono powszechnego nakazu ewakuacji ludności ani nowych ograniczeń przemieszczania się związanych z tym ostrzeżeniem.
Mieszkańcy Warszawy i pozostałych regionów powinni śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Policji i Straży Granicznej.
W przypadku zauważenia podejrzanych działań przy obiektach infrastruktury krytycznej, porzuconych niebezpiecznych przedmiotów lub bezpośredniego zagrożenia należy powiadomić służby pod numerem 112.
Najważniejsze jest rozróżnienie między ostrzeżeniem o możliwym zagrożeniu a informacją o rzeczywistym ataku.
Na 4 listopada 2026 roku potwierdzone są ostrzeżenia służb, wzmocnienie ochrony granic i nocny incydent w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Nie oznacza to, że wtargnięcie uzbrojonych osób do Polski jest przesądzone.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.