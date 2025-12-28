W poniedziałek ludzie pobiegną do Biedronki. Sklep przygotował gigantyczne promocje po świętach
Po świętach Biedronka rusza z mocnym uderzeniem. W poniedziałek 29 grudnia sieć uruchamia promocje, które mają jeden cel: przyciągnąć klientów do sklepów tuż po Bożym Narodzeniu. W grę wchodzą zarówno wysokie rabaty, jak i vouchery gotówkowe, które realnie obniżają ceny kolejnych zakupów.
Voucher 40 zł. Warunek jeden, kwota konkretna
Jedną z najmocniejszych ofert jest voucher o wartości 40 zł. Klienci, którzy w poniedziałek zrobią zakupy za minimum 349 zł, otrzymają bon do wykorzystania przy kolejnej wizycie w sklepie.
Najważniejsze zasady promocji:
– voucher ma wartość 40 zł,
– można go wykorzystać w dniach 2–3 stycznia 2026,
– obowiązuje przy jednorazowych zakupach za minimum 41 zł,
– limit: jeden voucher na jedną transakcję.
W praktyce oznacza to, że wystarczy wydać o 1 zł więcej niż wartość vouchera, aby skorzystać z całej kwoty. Dla wielu klientów to realna oszczędność na początku nowego roku.
Wielka wyprzedaż zabawek. Minus 40 procent na każdy produkt
Równolegle Biedronka uruchamia dużą wyprzedaż zabawek. Promocja obowiązuje w dniach 29–31 grudnia i obejmuje produkty oznaczone jako promocyjne.
Zasady akcji są jasne:
– przy zakupie dwóch produktów promocyjnych,
– każdy z nich jest tańszy o 40 procent,
– promocja dostępna z kartą Moja Biedronka lub w aplikacji.
Warto pamiętać o wyłączeniach. Z promocji nie skorzystają produkty LEGO, dekoracje świąteczne, książki oraz różdżki LED. Dodatkowo obowiązuje limit dzienny: maksymalnie 10 najtańszych produktów objętych rabatem na jedną kartę.
Oferta skierowana jest nie tylko do rodziców. To także okazja dla osób, które chcą kupić zabawki na zapas lub szukają prezentów na urodziny i inne okazje już po świątecznym szczycie cenowym.
Co to oznacza dla czytelnika
Poniedziałek 29 grudnia może być jednym z najbardziej obleganych dni w Biedronce po świętach. Wysoki próg zakupowy przy voucherze sugeruje większe, planowane zakupy, natomiast promocja na zabawki zachęca do szybkich decyzji przy półkach.
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze lub chemiczne, voucher 40 zł może realnie obniżyć koszt kolejnej wizyty w sklepie. Z kolei wyprzedaż zabawek to dobra okazja, by kupić je taniej niż przed świętami.
Podsumowanie. Kiedy warto iść do Biedronki
Biedronka wyraźnie stawia na poświąteczny ruch w sklepach. Poniedziałek 29 grudnia to start dwóch dużych akcji promocyjnych, które mogą szybko wyczyścić półki.
Jeśli chcesz skorzystać z vouchera, zaplanuj zakupy wcześniej i sprawdź kwotę przy kasie. Jeśli interesują cię zabawki, nie zwlekaj, bo przy takich rabatach najpopularniejsze produkty mogą zniknąć już pierwszego dnia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.