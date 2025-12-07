W poniedziałek tłumy pobiegną do Lidla. Gratisy i gigantyczne promocje przed Świętami. Sprawdź, co możesz zdobyć
W poniedziałek 8 grudnia Lidl spodziewa się prawdziwego szturmu klientów. Sieć wypuściła specjalną pulę świątecznych promocji, które obowiązują tylko przez trzy dni – od 8 do 10 grudnia – a część z nich aktywna będzie wyłącznie w poniedziałek. Gratisy, zniżki do 80 procent i rekordowo niskie ceny mają zachęcić do zakupów jeszcze przed świątecznym szczytem.
To jedna z najmocniejszych grudniowych ofert Lidla i wszystko wskazuje na to, że wielu klientów będzie celować w poniedziałkowy poranek, żeby zdążyć przed innymi.
1+1 gratis, ponad połowa taniej i wielkie obniżki — co dokładnie w promocji
Lidl przygotował kilka hitów, które mogą wyczerpać się bardzo szybko.
Borówki amerykańskie – 1+1 gratis
Przy zakupie jednego opakowania, drugie dostajemy za darmo. Promocja obowiązuje po aktywacji kuponu.
Pomarańcze deserowe – 57 procent taniej
Idealne przed świątecznym pieczeniem i przygotowaniem deserów. Cena spada do 2,99 zł/kg.
Masło Łaciate – 58 procent taniej
Tylko w poniedziałek, 8 grudnia. Przy zakupie trzech sztuk cena spada do 3,33 zł za kostkę. To jedna z najniższych ofert w sezonie.
Mleko UHT Polmlek – 62 procent taniej przy zakupie sześciu sztuk
Cena spada do 1,49 zł. To promocja dostępna tylko z kuponem w aplikacji.
Mięso i wędliny z dużymi obniżkami
– Filet z indyka XXL: 37 procent taniej
– Schab wieprzowy bez kości: 52 procent taniej
Promocje obowiązują z kuponem w aplikacji Lidl Plus.
Tylko w poniedziałek: masło i środki do zmywania nawet 80 procent taniej
8 grudnia Lidl przygotował dodatkowe, jednodniowe hitowe przeceny.
Masło Łaciate 200 g – 3,33 zł
Przy zakupie trzech opakowań i aktywacji kuponu w aplikacji. To cena, której dawno nie było w sieciach handlowych.
Produkty Finish – 80 procent taniej drugi, tańszy produkt
Można mieszać dowolne warianty: tabletki, płyny, nabłyszczacze. Limit to 4 opakowania na kupon. Idealny moment, aby zrobić zapas na wiele tygodni.
Aplikacja Lidl Plus kluczem do największych zniżek
Wszystkie najkorzystniejsze promocje są dostępne dopiero po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus. Sieć zachęca, aby sprawdzać ją codziennie, ponieważ do Świąt pojawiać się będą kolejne okazje – często ważne tylko przez 24 godziny.
Dlaczego promocje są tak mocne? Lidl przygotowuje się na świąteczne zakupy
Grudzień to czas, gdy klienci kupują więcej masła, mleka, owoców i produktów do pieczenia oraz sprzątania. Lidl postawił na agresywne promocje, aby przyciągnąć klientów przed świątecznym szczytem. Wiele produktów, zwłaszcza masło i borówki, może zostać szybko wykupionych.
Co to oznacza dla Ciebie
– Jeśli planujesz świąteczne wypieki, poniedziałek to idealny moment, aby kupić masło i mleko w rekordowo niskich cenach.
– Zniżki na środki do zmywarek pozwolą zrobić zapas taniej niż zwykle.
– Promocje mają limity sztuk i obowiązują tylko przy aktywacji kuponów.
– Największy ruch przewidywany jest rano – sieć spodziewa się kolejek już od otwarcia sklepów.
Od poniedziałku 8 grudnia Lidl rozpoczyna intensywną świąteczną ofertę. Gratisy, obniżki ponad połowy ceny i promocje tylko na jeden dzień sprawiają, że klienci z pewnością ruszą po najtańsze produkty sezonowe. Jeśli chcesz skorzystać, najlepiej przygotować listę zakupów i aktywować kupony wcześniej, bo część produktów może zniknąć jeszcze przed południem.
