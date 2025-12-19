W sobotę Polacy ruszą do Biedronki. Takich promocji tuż przed świętami dawno nie było
Najbliższa sobota może być jednym z najbardziej intensywnych dni zakupowych tego grudnia. Sieć Biedronka uruchamia serię mocnych, krótkoterminowych promocji, które uderzają dokładnie w to, czego Polacy potrzebują przed świętami najbardziej: podstawowe produkty spożywcze, mięso, owoce i artykuły codziennego użytku. Ceny są na tyle niskie, że wiele osób planuje zakupy właśnie na ten dzień, licząc na realne oszczędności w domowym budżecie.
Największe emocje budzi sobotnia oferta na olej rzepakowy Kujawski w butelce 2-litrowej. Cena 9,98 zł za sztukę przy użyciu karty Moja Biedronka lub aplikacji to poziom, którego nie było od wielu miesięcy. Dla wielu rodzin to produkt absolutnie podstawowy, szczególnie w okresie intensywnego gotowania i pieczenia. Limit dzienny dwóch sztuk na kartę tylko potwierdza, że sieć spodziewa się ogromnego zainteresowania i szybkiego znikania towaru z półek.
Równie mocno przyciąga promocja na mięso. Szynka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, została przeceniona aż o 55 procent i kosztuje 7,99 zł za kilogram. To oferta dostępna w sklepach z ladą tradycyjną, co oznacza, że wielu klientów będzie ustawiać się w kolejkach już od rana. W okresie przedświątecznym, gdy planuje się pieczenie, gotowanie i przygotowanie domowych wędlin, taka cena może przesądzić o wyborze sklepu.
Na dziale owocowym uwagę zwracają mandarynki sprzedawane w opakowaniach 1-kilogramowych za 2,99 zł. To aż 62 procent taniej niż cena wyjściowa. Mandarynki są jednym z symboli świąt i jednym z najczęściej kupowanych owoców w grudniu, dlatego ta promocja zapowiada prawdziwe oblężenie skrzynek z cytrusami. W wielu sklepach może ich zabraknąć jeszcze przed południem.
Biedronka mocno gra też nabiałem. Od czwartku do soboty obowiązuje promocja na wszystkie mleka UHT 3,2 procent. Przy zakupie trzech kartonów każdy kosztuje 2,75 zł, a produkty można dowolnie mieszać między markami. To oferta, która szczególnie zainteresuje rodziny z dziećmi i osoby robiące zapasy na kilka tygodni. Mleko to produkt o długim terminie przydatności, więc taka cena zachęca do kupowania większych ilości.
Wszystkie te promocje mają jedną wspólną cechę: są czasowe, limitowane i uzależnione od dostępności towaru. Sieć wyraźnie komunikuje, że produkty mogą zostać wyprzedane, co tylko podkręca atmosferę pośpiechu. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że w takie dni parkingi pod Biedronkami zapełniają się szybciej niż zwykle, a koszyki klientów są wyraźnie cięższe.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy przed świętami, sobota może być najlepszym momentem, by realnie obniżyć rachunek przy kasie. Warto jednak przygotować się wcześniej: sprawdzić, czy masz aktywną kartę Moja Biedronka lub aplikację, zaplanować listę zakupów i pojawić się w sklepie możliwie wcześnie. Najbardziej atrakcyjne produkty, takie jak olej, mięso czy mandarynki, mogą zniknąć w pierwszych godzinach handlu.
Trzeba też liczyć się z większym ruchem w sklepach i dłuższym czasem zakupów. Dla wielu osób będzie to jednak akceptowalna cena za oszczędności, które przy świątecznym budżecie mogą sięgnąć kilkudziesięciu, a nawet kilkuset złotych. Wszystko wskazuje na to, że w sobotę Biedronka stanie się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.