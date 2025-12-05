W sobotę tłumy pobiegną do Biedronki. Takich promocji jeszcze nie było
Biedronka zapowiada jedną z najgłośniejszych promocji grudnia. Tylko w sobotę sieć przyzna klientom vouchery o wartości nawet 50 zł lub 100 procent ceny wybranego produktu. Akcja obowiązuje wyłącznie przy jednorazowych zakupach i ma konkretne limity.
Co się dokładnie zmienia
Promocja została podzielona na dwa warianty: pierwszy dotyczy zakupów o określonej wartości, drugi — wybranego produktu promocyjnego. Każdy voucher można wykorzystać tylko w podanym terminie podczas kolejnych zakupów.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
• klientów robiących zakupy w sobotę 6 grudnia
• osób korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka — w przypadku promocji na masło
• klientów dokonujących jednorazowych transakcji o wymaganej wartości
• osób, które planują zakupy w dniach przeznaczonych na realizację voucherów
Promocja 1: Voucher 50 zł za zakupy za min. 199 zł
• obowiązuje tylko w sobotę 6 grudnia
• dotyczy jednorazowej transakcji na minimum 199 zł
• za spełnienie warunku klient otrzymuje voucher o wartości 50 zł
• voucher można wykorzystać w dniach 7–10 grudnia
• obowiązuje przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł
• limit: 1 voucher na transakcję
Promocja 2: Voucher 100% wartości masła Mlekovita
• obowiązuje w piątek i sobotę 5–6 grudnia
• trzeba kupić 1 sztukę masła ekstra Mlekovita 200 g oraz inne produkty za min. 99 zł
• konieczna karta lub aplikacja Moja Biedronka
• klient otrzymuje voucher o wartości ceny zakupionego masła
• voucher można wykorzystać w dniach 11–14 grudnia
• podczas kolejnych zakupów musi to być transakcja za min. 1 zł więcej niż wartość vouchera
• limit dzienny: zwrot wartości maksymalnie 1 sztuki masła oraz 1 voucher na kartę
Co trzeba zrobić teraz
• przygotować kartę Moja Biedronka, jeśli chcesz skorzystać z oferty na masło
• zaplanować jednorazową transakcję tak, aby spełnić wymagane progi (199 zł lub 99 zł)
• sprawdzić terminy ważności obu voucherów
• pamiętać o limitach — jeden voucher na transakcję lub kartę
Co to oznacza dla czytelnika
Promocje z voucherami 50 zł i 100 procent wartości masła to okazja dla osób planujących większe zakupy przedświąteczne. Aby skorzystać, trzeba spełnić konkretne warunki i pamiętać o jednorazowym charakterze transakcji. Dla wielu klientów to szansa na realną oszczędność przy zakupach w kolejnych dniach.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.