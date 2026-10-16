W sobotę wielka promocja w Biedronce! Drugie opakowanie mięsa gratis. Oferta potrwa tylko jeden dzień
Biedronka przygotowała na sobotę 17 października promocję, która może zainteresować osoby planujące weekendowe gotowanie. Sieć uruchomi akcję „1+1 gratis” na wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs. Przy zakupie dwóch opakowań tańsze będzie bezpłatne. Jest jednak ważny warunek: aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci. Promocja potrwa zaledwie jeden dzień.
W sobotę 17 października w sklepach Biedronka rozpocznie się kolejna jednodniowa akcja promocyjna. Tym razem sieć zdecydowała się na obniżkę dotyczącą jednego z podstawowych produktów mięsnych, wykorzystywanych w wielu polskich kuchniach.
Chodzi o mięso mielone, z którego można przygotować między innymi kotlety, pulpety, gołąbki, sos boloński czy farsz do zapiekanek.
Oferta może być szczególnie interesująca dla rodzin planujących większe zakupy na weekend.
Biedronka rozdaje drugie opakowanie mięsa gratis. Jest konkretna data
Promocja obejmuje wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Mechanizm akcji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów tańsze opakowanie zostanie objęte stuprocentowym rabatem.
Oznacza to, że w przypadku zakupu dwóch identycznych opakowań klient zapłaci równowartość jednego.
Przykładowo, jeśli każde opakowanie kosztuje 12 zł, za dwa produkty trzeba będzie zapłacić łącznie 12 zł zamiast 24 zł.
To tylko przykład pokazujący sposób naliczania rabatu. Konkretne ceny mięsa zależą od produktów dostępnych w sklepie.
Oferta obowiązuje wyłącznie w sobotę 17 października 2026 roku.
Można mieszać produkty. Nie trzeba wybierać dwóch takich samych
Ważną informacją jest możliwość dowolnego łączenia produktów objętych promocją.
Klienci mogą wybrać dwa opakowania mięsa mielonego wieprzowego albo połączyć je z produktem wieprzowo-wołowym.
Nie ma więc konieczności kupowania dwóch identycznych opakowań.
Trzeba jednak pamiętać o podstawowej zasadzie: gratis otrzymujemy tańszy produkt.
Jeżeli klient wybierze dwa opakowania o różnych cenach, zapłaci za droższe.
W przypadku produktów o takiej samej cenie korzyść odpowiada połowie wartości całego zestawu.
To ważne szczególnie wtedy, gdy poszczególne opakowania mają różną gramaturę.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie gratisu
Nie każdy klient automatycznie skorzysta z sobotniej akcji.
Z materiałów promocyjnych wynika, że oferta przeznaczona jest dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Podczas zakupów trzeba więc zeskanować kartę albo kod dostępny w aplikacji.
Dopiero wtedy zostanie naliczony rabat przewidziany w promocji.
Osoby, które nie korzystają z programu lojalnościowego, powinny pamiętać, że bez identyfikacji karty lub aplikacji cena może pozostać standardowa.
Warto również zwrócić uwagę na końcową kwotę na paragonie.
Biedronka informuje, że rabat jest rozkładany proporcjonalnie na wszystkie produkty uczestniczące w promocji.
Oznacza to, że na paragonie nie musi pojawić się jedna pozycja z ceną 0 zł. Zamiast tego obniżka może zostać uwzględniona przy obu opakowaniach.
Jednodniowa promocja przed niedzielnym obiadem
Termin akcji nie jest przypadkowy z punktu widzenia klientów planujących domowe posiłki.
Sobotnie zakupy często służą przygotowaniu jedzenia na niedzielę lub kilka kolejnych dni.
Mięso mielone należy do produktów, które można wykorzystać na wiele sposobów.
Popularnym wyborem są tradycyjne kotlety mielone podawane z ziemniakami i surówką.
Z mięsa wieprzowo-wołowego można również przygotować sos pomidorowy do makaronu, pulpety lub nadzienie do lazanii.
Przy zakupie większej ilości produktu szczególnie istotne jest jednak prawidłowe przechowywanie.
Świeże mięso mielone jest produktem łatwo psującym się i wymaga zachowania odpowiedniej temperatury.
Kupujesz dwa opakowania? Sprawdź termin przydatności
Osoby korzystające z promocji powinny zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na datę przydatności do spożycia.
Mięso mielone ma zwykle krótszą trwałość niż wiele innych produktów spożywczych.
Jeżeli nie zostanie wykorzystane w terminie podanym przez producenta, może nie nadawać się do spożycia.
W przypadku zakupu dodatkowych opakowań warto wcześniej zaplanować posiłki.
Można także zamrozić mięso, jeśli producent dopuszcza takie przechowywanie i produkt nie był wcześniej rozmrażany.
Mięso należy zamrozić przed upływem terminu przydatności, zachowując odpowiednie warunki higieniczne i chłodnicze.
Dzięki temu zakupy promocyjne nie skończą się niepotrzebnym marnowaniem żywności.
Jak naprawdę działa promocja „1+1 gratis”?
Akcje wielosztukowe potrafią przynosić znaczne oszczędności, ale korzyść zależy od wyboru konkretnych produktów.
Przy dwóch opakowaniach kosztujących po 10 zł klient zapłaci łącznie 10 zł.
Jeżeli jednak jeden produkt kosztuje 10 zł, a drugi 15 zł, całkowity rachunek wyniesie 15 zł, ponieważ gratisem jest tańsze opakowanie.
Oszczędność nadal wynosi 10 zł, ale procentowy rabat od całego zestawu będzie niższy niż 50 procent.
Z tego powodu przy porównywaniu produktów warto zwrócić uwagę na cenę za kilogram, a nie wyłącznie cenę pojedynczego opakowania.
Pozwala to dokładniej ocenić, czy dana oferta rzeczywiście odpowiada potrzebom gospodarstwa domowego.
Promocja skończy się już w sobotę
Najważniejszym ograniczeniem jest termin obowiązywania oferty.
Biedronka zaplanowała akcję „1+1 gratis” wyłącznie na 17 października.
Nie jest to promocja na cały weekend.
Osoby zainteresowane zakupem mięsa mielonego w niższej cenie powinny więc pamiętać, że w niedzielę przedstawione warunki nie będą już obowiązywać.
Warto również sprawdzić szczegółowy regulamin promocji, w tym ewentualne limity zakupowe oraz dostępność produktów w wybranej placówce.
Najważniejsze: w sobotę 17 października Biedronka oferuje drugie, tańsze opakowanie mięsa mielonego wieprzowego lub wieprzowo-wołowego Kraina Mięs gratis. Produkty można dowolnie mieszać, ale konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Akcja potrwa tylko jeden dzień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.