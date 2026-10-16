Każą ci opuścić dom podczas ewakuacji. Co stanie się z mieszkaniem i całym majątkiem? Przepisy mogą zaskoczyć Polaków
Nagły alarm, polecenie opuszczenia budynku i zaledwie kilka minut na zabranie najważniejszych rzeczy. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się nie tylko nad własnym bezpieczeństwem, lecz także nad losem mieszkania, domu i zgromadzonego majątku. Czy opuszczona nieruchomość może zostać przejęta przez państwo? Czy służby mają prawo wejść do środka bez zgody właściciela? I kto odpowiada za pozostawione wyposażenie? Polskie przepisy regulują te kwestie, ale nie wszystkie rozwiązania są powszechnie znane.
W przypadku powodzi, pożaru, katastrofy przemysłowej czy innego poważnego zagrożenia mieszkańcy mogą otrzymać polecenie natychmiastowego opuszczenia swoich domów.
Taka decyzja oznacza konieczność pozostawienia nieruchomości, często wraz z większością dobytku.
Dla wielu rodzin jest to wyjątkowo trudna sytuacja. Mieszkanie lub dom bywają dorobkiem całego życia, a ich utrata mogłaby oznaczać konieczność rozpoczynania wszystkiego od początku.
Właśnie dlatego warto wiedzieć, co polskie prawo mówi o ochronie majątku w czasie ewakuacji.
Musisz opuścić mieszkanie? Nie tracisz prawa własności
Najważniejsza zasada jest jednoznaczna: samo opuszczenie domu z powodu zagrożenia nie powoduje utraty prawa własności.
Nie ma znaczenia, czy ewakuacja trwa kilka godzin, kilka dni czy znacznie dłużej.
Właściciel nieruchomości nadal pozostaje jej właścicielem.
Podstawowe zasady ochrony własności wynikają między innymi z art. 140 Kodeksu cywilnego oraz art. 64 Konstytucji RP.
Przepisy przewidują możliwość wprowadzania określonych ograniczeń prawa własności, ale wymagają do tego podstawy prawnej.
Samo zarządzenie ewakuacji nie oznacza zatem, że mieszkanie zostaje przejęte przez samorząd, wojsko lub inną instytucję publiczną.
Nie oznacza też automatycznego wygaśnięcia praw właściciela do gruntu czy wyposażenia nieruchomości.
Istnieje jednak istotne zastrzeżenie dotyczące działań ratowniczych.
Służby mogą czasowo wykorzystać prywatny dom. Przepis wskazuje konkretne uprawnienie
Nie wszyscy wiedzą, że podczas prowadzenia akcji ratowniczej służby mają szczególne uprawnienia.
Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwala kierującemu działaniem ratowniczym przejąć w użytkowanie nieruchomości i ruchomości na czas niezbędny do prowadzenia akcji.
Dotyczy to również środków transportu, sprzętu i innych przedmiotów przydatnych ratownikom.
W praktyce może chodzić o sytuację, w której konieczne jest wykorzystanie terenu prywatnej posesji, uzyskanie dostępu do budynku lub skorzystanie z określonego wyposażenia w celu opanowania zagrożenia.
Uprawnienie nie oznacza jednak dowolnego dysponowania majątkiem obywateli.
Jest związane z potrzebami konkretnego działania ratowniczego i ograniczone do niezbędnego czasu.
Właściciel nie traci przez to prawa własności.
Strażacy mogą wejść do środka bez zgody właściciela?
Jeżeli w budynku występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, ratownicy mogą podjąć działania wymagające wejścia do pomieszczeń.
Przykładowo podczas pożaru może być konieczne sforsowanie zamkniętych drzwi, aby dotrzeć do osoby potrzebującej pomocy.
Podobnie w sytuacji wycieku niebezpiecznej substancji lub awarii instalacji służby mogą wykonywać czynności niezbędne do ograniczenia zagrożenia.
Takie działania muszą mieć odpowiednią podstawę prawną oraz pozostawać związane z prowadzoną akcją.
Nie można więc utożsamiać możliwości wejścia ratowników do mieszkania z prawem do swobodnego zajmowania opuszczonych nieruchomości.
To dwa zupełnie różne zagadnienia.
Kto przypilnuje pozostawionego domu? Przepisy przewidują zabezpieczenie mienia
Od 26 czerwca 2025 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia.
Dokument określa organizację działań podejmowanych w sytuacjach wymagających ewakuacji.
Przewiduje między innymi tworzenie odpowiednich punktów informacyjnych, prowadzenie ewidencji ewakuowanych osób oraz organizowanie zabezpieczenia pozostawionego majątku.
W systemie ewakuacyjnym przewidziano również drużyny porządkowo-ochronne.
Ich zadaniem jest ochrona pozostawionego mienia oraz wspieranie bezpieczeństwa na obszarach objętych ewakuacją.
Nie należy jednak interpretować tych przepisów jako gwarancji, że przed każdym opuszczonym domem pojawi się policjant albo strażnik.
Podczas dużej akcji służby muszą zabezpieczać całe obszary i reagować na najpilniejsze zagrożenia.
Może się więc zdarzyć, że konkretna nieruchomość przez pewien czas pozostanie bez bezpośredniego nadzoru.
Czy po ewakuacji ktoś może wejść do twojego mieszkania?
Samo opuszczenie nieruchomości nie oznacza, że osoby postronne uzyskują prawo do wejścia do środka.
Bez zgody właściciela i bez odpowiedniej podstawy prawnej nie można po prostu zająć cudzego mieszkania.
Włamanie, kradzież lub zniszczenie wyposażenia mogą stanowić przestępstwo także wtedy, gdy właściciel przebywa w ośrodku ewakuacyjnym.
Inaczej wygląda sytuacja służb wykonujących ustawowe zadania.
Ratownicy, policjanci i inne uprawnione osoby mogą podejmować określone działania w granicach przyznanych im kompetencji.
Warto jednak pamiętać, że samo ogłoszenie ewakuacji nie daje każdej instytucji nieograniczonego prawa do korzystania z prywatnych nieruchomości.
Dom ocalał, ale nie pozwalają wrócić. To również może być zgodne z prawem
Zakończenie bezpośredniego zagrożenia nie zawsze oznacza natychmiastowy powrót mieszkańców do swoich domów.
Szczególnie dotyczy to budynków uszkodzonych wskutek powodzi, pożarów, wybuchów lub osunięć ziemi.
Nawet jeżeli dom z zewnątrz wygląda na nienaruszony, jego konstrukcja lub instalacje mogą wymagać dokładnego sprawdzenia.
Problemy mogą dotyczyć fundamentów, ścian nośnych, stropów czy instalacji elektrycznych i gazowych.
W takich sytuacjach działania podejmuje nadzór budowlany.
Na podstawie Prawa budowlanego właściwy organ może nakazać usunięcie nieprawidłowości, przeprowadzenie odpowiednich czynności zabezpieczających, a w przypadkach określonych przepisami również zakazać użytkowania obiektu.
Oznacza to, że właściciel nadal posiada nieruchomość, ale przez pewien czas nie może bezpiecznie z niej korzystać.
Ewakuacja nie oznacza automatycznego prawa do odszkodowania
Kolejne pytanie dotyczy szkód.
Co stanie się, jeżeli podczas nieobecności mieszkańców budynek zostanie zalany, zniszczony przez ogień albo obrabowany?
Nie istnieje jedna zasada, zgodnie z którą państwo automatycznie pokrywa wszystkie straty poniesione przez każdego ewakuowanego właściciela.
Możliwość uzyskania rekompensaty zależy od przyczyny szkody i odpowiedniej podstawy prawnej.
W niektórych przypadkach istotna będzie umowa ubezpieczenia.
Inaczej należy analizować szkody wynikające z samego żywiołu, a inaczej uszkodzenia powstałe w związku z działaniami służb.
Znaczenie mogą mieć także szczególne regulacje dotyczące określonych zdarzeń i form pomocy dla poszkodowanych.
Dlatego po powrocie warto udokumentować stan nieruchomości i ustalić, jakie świadczenia lub roszczenia mogą przysługiwać w konkretnej sytuacji.
Co zrobić z dokumentami, pieniędzmi i wartościowymi przedmiotami?
Podczas nagłej ewakuacji priorytetem pozostaje bezpieczeństwo ludzi.
Nie warto ryzykować życia, aby odzyskać przedmioty pozostawione w budynku.
Jeżeli jednak jest czas na bezpieczne przygotowanie wyjazdu, dobrze mieć wcześniej skompletowany zestaw najpotrzebniejszych rzeczy.
Powinny znaleźć się w nim:
- dokumenty tożsamości oraz kopie ważnych dokumentów rodzinnych i majątkowych;
- leki przyjmowane na stałe i podstawowe wyposażenie medyczne;
- telefon, ładowarka oraz powerbank;
- niewielka ilość gotówki;
- podstawowe ubrania, woda i żywność;
- najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia nieruchomości i możliwości kontaktu z bliskimi.
Przydatne może być również przechowywanie cyfrowych kopii dokumentów w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
W sytuacji kryzysowej nie zawsze będzie możliwość zabrania segregatorów, aktów notarialnych czy innych ważnych dokumentów przechowywanych w domu.
Ich utrata nie oznacza jednak automatycznie utraty prawa własności.
Czy przed wyjściem trzeba wyłączyć gaz i prąd?
Jeżeli jest to bezpieczne i zgodne z poleceniami służb, przed opuszczeniem nieruchomości warto ograniczyć ryzyko dodatkowych szkód.
Może to obejmować odłączenie określonych urządzeń elektrycznych, zamknięcie zaworów mediów oraz zabezpieczenie okien i drzwi.
Nie należy jednak podejmować takich działań na własną rękę, gdy budynek jest już objęty pożarem, występuje podejrzenie wycieku gazu albo istnieje inne bezpośrednie zagrożenie.
W takim przypadku trzeba jak najszybciej opuścić niebezpieczne miejsce i wykonywać polecenia ratowników.
Szczegółowy sposób przygotowania domu zależy od rodzaju zagrożenia.
Inne działania mogą być potrzebne przed nadejściem fali powodziowej, a inne podczas pożaru budynku.
Co z osobami, które wynajmują mieszkanie?
Ewakuacja może dotyczyć zarówno właścicieli nieruchomości, jak i najemców.
W przypadku wynajmowanego mieszkania prawo własności pozostaje przy właścicielu.
Najemca nie traci natomiast automatycznie wszystkich uprawnień wynikających z umowy tylko dlatego, że musi czasowo opuścić lokal.
Jeżeli mieszkanie ulegnie uszkodzeniu, dalsze obowiązki stron trzeba oceniać w świetle przepisów o najmie oraz konkretnych okoliczności.
Znaczenie ma między innymi to, czy lokal nadal nadaje się do umówionego użytku.
Nie można więc zakładać, że każda ewakuacja automatycznie rozwiązuje umowę najmu albo zwalnia z czynszu.
Takie kwestie wymagają indywidualnej oceny.
Polska przygotowuje system ewakuacji. Przepisy obowiązują już teraz
Podstawą obecnych rozwiązań jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Jej art. 122 określa zasady zarządzania ewakuacji ludności w czasie stanu wojennego i wojny.
Przepis przewiduje również zabezpieczanie pozostawionego mienia oraz organizowanie przyjmowania ewakuowanych osób w bezpiecznych miejscach.
W przypadkach niecierpiących zwłoki ewakuację może zarządzić wojewoda.
Szczegółowy sposób realizacji działań określa rozporządzenie z 30 maja 2025 roku.
Warto odróżniać te regulacje od uprawnień służb podczas pożarów, powodzi i innych zdarzeń, ponieważ podstawy prawne oraz tryb podejmowania decyzji mogą się różnić.
Nowe regulacje nie są informacją o ogłoszeniu ewakuacji w Polsce.
To przepisy przygotowujące państwo i samorządy do reagowania na potencjalne zagrożenia.
Najważniejsza zasada: bezpieczeństwo ludzi przed majątkiem
Dla właścicieli domów i mieszkań najistotniejsza jest świadomość, że obowiązek opuszczenia budynku nie powoduje utraty prawa własności.
Państwo nie staje się właścicielem nieruchomości tylko dlatego, że jej mieszkańcy zostali ewakuowani.
Jednocześnie w czasie akcji ratowniczych określone służby mogą czasowo korzystać z prywatnego majątku w granicach uprawnień przewidzianych ustawą.
Po ustąpieniu zagrożenia powrót do budynku może wymagać potwierdzenia, że jego użytkowanie jest bezpieczne.
Najważniejsze: podczas ewakuacji nie tracisz domu ani mieszkania. Służby mogą jednak ograniczyć dostęp do nieruchomości lub czasowo wykorzystać ją, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia działań ratowniczych. Przepisy przewidują zabezpieczanie pozostawionego mienia, ale nie gwarantują całkowitej ochrony przed każdą szkodą. Dlatego warto wcześniej przygotować dokumenty, sprawdzić warunki ubezpieczenia i znać podstawowe zasady postępowania w sytuacji zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.