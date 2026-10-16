Uwaga na zmianę czasu! Polacy mogą pomylić daty. Jedna noc będzie dłuższa, a niektórzy przepracują dodatkową godzinę
Zbliża się termin jesiennej zmiany czasu, ale tym razem łatwo o pomyłkę. Wielu Polaków zastanawia się, czy zegarki trzeba przestawić już w nocy z 17 na 18 października. Obowiązujące przepisy wskazują jednak inną datę. Cofnięcie wskazówek nastąpi dopiero tydzień później. Chociaż większość osób będzie mogła spać godzinę dłużej, dla części pracowników oznacza to dodatkowy czas spędzony w pracy. Zmiana może mieć również znaczenie dla nocnych podróży, rozkładów jazdy i codziennych obowiązków.
Październik to miesiąc, w którym Polacy ponownie przygotowują się do zmiany czasu. Coraz krótsze dni, chłodniejsze poranki i szybko zapadający zmrok sprawiają, że wiele osób zaczyna sprawdzać, kiedy należy przestawić zegarki.
W tym roku szczególnie łatwo pomylić dwa kolejne weekendy.
Choć najbliższa sobota przypada 17 października, przejście na czas zimowy nastąpi dopiero w ostatnią niedzielę miesiąca.
Dokładny termin określają przepisy obowiązujące w Polsce.
Zmiana czasu 2026. Nie w ten weekend
Osoby planujące przestawienie zegarków w nocy z soboty 17 na niedzielę 18 października powinny wstrzymać się jeszcze przez tydzień.
W tych dniach nadal obowiązuje czas letni środkowoeuropejski.
Właściwą datą jest noc z 24 na 25 października 2026 roku.
W niedzielę 25 października o godzinie 3:00 zegary zostaną cofnięte na 2:00.
Oznacza to, że wskazania godzin między drugą a trzecią pojawią się tej nocy dwukrotnie.
Jesienna zmiana czasu powoduje wydłużenie nocy o 60 minut.
Dla większości osób, które nie muszą rano wstawać do pracy, może oznaczać to możliwość dłuższego odpoczynku.
Nie wszyscy jednak odczują zmianę w taki sam sposób.
Jest oficjalne rozporządzenie. Data nie jest przypadkowa
Termin został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku dotyczącym wprowadzania i odwoływania czasu letniego w latach 2022–2026.
Dokument wskazuje wprost, że w 2026 roku odwołanie czasu letniego następuje 25 października o godzinie 3:00.
To oznacza powrót do czasu środkowoeuropejskiego, potocznie nazywanego zimowym.
W Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą jesienne przestawianie zegarków następuje w ostatnią niedzielę października.
W 2025 roku była to niedziela 26 października, natomiast w 2026 roku odpowiedni termin wypada dzień wcześniej w kalendarzu.
Dlatego porównywanie tegorocznej daty z ubiegłoroczną może wprowadzać w błąd.
Pracujesz w nocy? Zmiana może oznaczać dodatkową godzinę pracy
Dla osób zatrudnionych na nocnych zmianach cofnięcie zegarków ma istotne znaczenie.
Przykładowo pracownik rozpoczynający dyżur w sobotę o 22:00 i kończący go w niedzielę o 6:00 może faktycznie przepracować dziewięć godzin, mimo że różnica między wskazaniami zegara sugeruje osiem.
W takiej sytuacji rzeczywisty czas wykonywania pracy musi zostać prawidłowo uwzględniony w ewidencji.
Kwestia wynagrodzenia zależy od organizacji czasu pracy, obowiązującego systemu rozliczeń i tego, czy dodatkowa godzina stanowi pracę nadliczbową w rozumieniu Kodeksu pracy.
Nie można więc zakładać, że każdemu pracownikowi automatycznie przysługuje taki sam dodatek tylko dlatego, że pracował w noc zmiany czasu.
Pracodawcy powinni jednak zadbać o poprawne rozliczenie faktycznie przepracowanych godzin.
Problem może dotyczyć między innymi personelu medycznego, pracowników ochrony, służb technicznych, zakładów produkcyjnych i transportu.
Podróżujesz pociągiem albo samolotem? Sprawdź godzinę odjazdu
Nocne cofnięcie zegarków ma również znaczenie dla pasażerów.
Szczególnie dotyczy to pociągów dalekobieżnych, które pozostają w trasie podczas zmiany czasu.
Przewoźnicy muszą uwzględnić dodatkową godzinę w organizacji ruchu i rozkładach jazdy.
W przypadku części połączeń może to oznaczać specjalne postoje lub odpowiednie dostosowanie kursowania pociągów.
Nie należy jednak zakładać, że każdy nocny pociąg będzie miał dokładnie godzinne opóźnienie.
Sposób prowadzenia ruchu zależy od konkretnego połączenia i zasad przyjętych przez przewoźnika.
Podobnie osoby podróżujące samolotem powinny zwrócić uwagę na godziny lokalne podawane na biletach i w komunikatach linii lotniczych.
Szczególną ostrożność warto zachować podczas planowania przesiadek oraz podróży międzynarodowych.
Telefon zmieni godzinę sam, ale nie wszystkie urządzenia
W większości współczesnych smartfonów, tabletów i komputerów zmiana czasu odbywa się automatycznie.
Warunkiem jest prawidłowe ustawienie strefy czasowej oraz automatycznej synchronizacji.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie zegary w domu dostosują się samodzielnie.
Ręcznego przestawienia mogą wymagać między innymi zegarki ścienne, budziki, zegary samochodowe, piekarniki czy niektóre urządzenia sterujące ogrzewaniem.
Warto zwrócić szczególną uwagę na sprzęt z funkcjami uruchamianymi o określonej godzinie.
Dotyczy to na przykład programatorów oświetlenia i starszych sterowników ogrzewania.
Jeżeli urządzenie nie obsługuje automatycznej zmiany czasu, jego harmonogram może zacząć działać godzinę wcześniej lub później, niż oczekuje użytkownik.
Przyjmujesz leki o określonej porze? Nie zmieniaj samodzielnie dawkowania
Większość osób nie musi podejmować żadnych szczególnych działań zdrowotnych w związku z jesiennym cofnięciem zegarów.
Istnieją jednak sytuacje, w których regularność przyjmowania leków ma istotne znaczenie.
Dotyczy to zwłaszcza preparatów wymagających zachowania precyzyjnych odstępów między dawkami.
W takich przypadkach nie należy samodzielnie zwiększać dawki, pomijać jej ani przesuwać schematu leczenia bez upewnienia się, że jest to bezpieczne.
Osoby mające wątpliwości powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zmiana czasu może być również odczuwalna dla osób pracujących zmianowo, mających nieregularny sen lub szczególną wrażliwość na zaburzenia rytmu dobowego.
Choć cofnięcie wskazówek daje dodatkową godzinę, nie zawsze przekłada się na lepszą jakość odpoczynku.
Szybciej zrobi się ciemno. To odczują kierowcy i piesi
Powrót do czasu zimowego sprawi, że według wskazań zegara zachód słońca będzie następował mniej więcej godzinę wcześniej niż dzień przed zmianą.
Nie oznacza to, że doba nagle stanie się krótsza o godzinę.
Zmienia się sposób przyporządkowania godzin do naturalnego cyklu dnia i nocy.
Jesienią dni i tak stają się coraz krótsze, ponieważ maleje ilość światła słonecznego między wschodem a zachodem słońca.
Po zmianie czasu szczególnie widoczny będzie wcześniejszy zmrok w godzinach popołudniowych.
Może to mieć znaczenie dla osób wracających z pracy, dzieci kończących zajęcia szkolne oraz pieszych i rowerzystów.
Warto zadbać o dobrą widoczność na drodze i dostosować codzienne plany do pory zapadania ciemności.
Czy Polska zrezygnuje ze zmiany czasu? Sprawa nie została zakończona
Dyskusja o odejściu od sezonowego przestawiania zegarków trwa od wielu lat.
W 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję zakończenia tego systemu na poziomie Unii Europejskiej.
Prace nie doprowadziły jednak do wprowadzenia jednolitych nowych zasad.
Także w Polsce pojawiały się inicjatywy ustawodawcze dotyczące pozostawienia jednego czasu przez cały rok.
W kwietniu 2025 roku do Sejmu trafił projekt zakładający rezygnację z sezonowych zmian i stosowanie czasu letniego przez cały rok.
W październiku 2025 roku skierowano go do pierwszego czytania w komisji sejmowej.
Sam fakt skierowania projektu do dalszych prac nie oznacza jednak, że nowe przepisy już obowiązują.
Na 16 października 2026 roku termin jesiennego cofnięcia zegarków pozostaje aktualny.
Nie ma też podstaw, aby stwierdzić, że tegoroczna zmiana będzie na pewno ostatnią w historii Polski.
Kiedy kolejny raz przestawimy zegarki?
Po październikowym powrocie do czasu standardowego kolejnym terminem sezonowej zmiany, zgodnie z dotychczasowym europejskim systemem, byłaby ostatnia niedziela marca 2027 roku.
Wypada ona 28 marca.
Wtedy, o ile zasady nie zostaną wcześniej zmienione, zegarki ponownie zostaną przesunięte do przodu z godziny 2:00 na 3:00.
Oznaczałoby to krótszą noc i powrót czasu letniego.
Daty na kolejne lata wymagają jednak uwzględnienia aktualnie obowiązujących przepisów.
Najważniejsza data dla Polaków
Osoby przygotowujące się do jesiennej zmiany czasu powinny zapamiętać przede wszystkim jedno: w weekend 17–18 października nie trzeba jeszcze niczego przestawiać.
Dopiero w nocy z 24 na 25 października zegarki zostaną cofnięte o godzinę.
Dla większości mieszkańców oznacza to dłuższą noc, ale pracownicy zmianowi i osoby podróżujące powinny zwrócić szczególną uwagę na harmonogramy.
Zmiana czasu na zimowy w Polsce nastąpi w niedzielę 25 października 2026 roku. Dokładnie o 3:00 cofniemy wskazówki na 2:00. Najbliższy weekend 17–18 października pozostaje bez zmian. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.