Wielka promocja w Biedronce! Popularne zestawy o połowę taniej. Oferta kończy się już w sobotę
Biedronka przygotowała specjalną promocję dla miłośników kuchni azjatyckiej. Wszystkie zestawy sushi objęto akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem wynoszącym aż 50 procent. Klienci mogą dowolnie łączyć dostępne zestawy, ale muszą pamiętać o ważnym warunku. Promocja przeznaczona jest dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Na zakupy pozostało niewiele czasu, ponieważ oferta obowiązuje tylko do soboty 17 października.
W Biedronce trwa kolejna akcja promocyjna, tym razem skierowana do osób, które lubią sushi i gotowe dania inspirowane kuchnią japońską.
Sieć zdecydowała się obniżyć ceny zestawów sushi w ramach promocji wielosztukowej. To okazja dla klientów, którzy planują kolację dla dwóch osób, spotkanie ze znajomymi albo chcą spróbować kilku różnych kompozycji.
W przeciwieństwie do standardowej obniżki ceny pojedynczego opakowania, tym razem wysokość rabatu zależy od liczby kupowanych produktów.
Biedronka przecenia wszystkie zestawy sushi. Drugi produkt za pół ceny
Promocja obowiązuje od czwartku 15 października do soboty 17 października 2026 roku.
Akcja obejmuje wszystkie zestawy sushi dostępne w ramach oferty.
Zasada jest prosta: kupując dwa opakowania, za drugi, tańszy produkt klient zapłaci o 50 procent mniej.
Oznacza to, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych zestawów.
Można połączyć różne warianty sushi, a rabat zostanie naliczony od produktu o niższej cenie.
To istotne dla osób, które chcą kupić kilka rodzajów rolek i przygotować bardziej urozmaicony posiłek.
Ile można zaoszczędzić? Przykładowe wyliczenia
Wysokość oszczędności zależy od cen konkretnych opakowań.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa zestawy sushi kosztujące po 20 zł, bez promocji zapłaciłby 40 zł.
W ramach akcji drugi zestaw będzie kosztował 10 zł, więc całkowity rachunek wyniesie 30 zł.
Oszczędność wyniesie 10 zł.
Jeżeli jednak jeden zestaw kosztuje 25 zł, a drugi 15 zł, rabat obejmie tańszy produkt.
Wówczas klient zapłaci 25 zł za pierwszy zestaw i 7,50 zł za drugi.
Łączny koszt wyniesie 32,50 zł zamiast 40 zł.
Są to wyłącznie przykłady pokazujące mechanizm promocji. Materiał reklamowy nie podaje konkretnych cen poszczególnych zestawów.
Warto również zwrócić uwagę, że rabat 50 procent nie dotyczy całego rachunku za dwa opakowania. Obejmuje jedynie drugi, tańszy produkt.
Można dowolnie mieszać zestawy. To ważna informacja dla klientów
Biedronka umożliwia swobodne łączenie produktów uczestniczących w akcji.
Na grafice promocyjnej widnieje informacja „Mieszaj dowolnie”.
Dzięki temu klienci mogą wybierać różne kompozycje sushi, bez konieczności kupowania dwóch takich samych opakowań.
Dla osób, które preferują różne smaki, może to być szczególnie wygodne rozwiązanie.
W zestawach sushi dostępnych w sklepach spożywczych można spotkać między innymi maki, uramaki oraz rolki z różnymi dodatkami.
Dokładny skład zależy jednak od konkretnego produktu.
Przed zakupem warto sprawdzić etykietę, zwłaszcza w przypadku alergii pokarmowych.
Sushi może zawierać między innymi ryby, skorupiaki, soję, sezam i inne alergeny.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie rabatu
Klienci muszą pamiętać o jednym z najważniejszych warunków promocji.
Oferta jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną sieci.
Aby otrzymać rabat, podczas zakupów należy zeskanować kartę albo odpowiedni kod z aplikacji.
W przeciwnym razie system kasowy może naliczyć standardowe ceny produktów.
Dlatego przed zakończeniem zakupów warto upewnić się, że karta została prawidłowo odczytana.
Biedronka nie podaje na przedstawionej grafice szczegółowego limitu liczby produktów objętych promocją. Ewentualne ograniczenia należy sprawdzić w pełnym regulaminie akcji.
Akcja „Smaki bez granic”. Biedronka promuje kuchnie świata
Promocja na zestawy sushi została oznaczona hasłem „Smaki bez granic”.
To akcja, w ramach której sieć zwraca uwagę klientów na produkty inspirowane kuchniami różnych krajów.
Sushi należy do najbardziej rozpoznawalnych potraw kuchni japońskiej.
Podstawą wielu rodzajów sushi jest odpowiednio przygotowany ryż z dodatkiem zaprawy octowej.
W zależności od wariantu potrawa może zawierać ryby, owoce morza, warzywa, algi nori i inne składniki.
Gotowe zestawy dostępne w sklepach spożywczych stanowią wygodną propozycję dla osób, które nie chcą samodzielnie przygotowywać ryżu i zawijać rolek.
Promocja może więc zainteresować zarówno osoby regularnie kupujące sushi, jak i klientów, którzy dopiero chcą spróbować tego rodzaju dań.
Kupujesz sushi na zapas? Zwróć uwagę na datę przydatności
Przy promocjach obejmujących kilka opakowań warto zachować ostrożność.
Gotowe sushi jest produktem wymagającym odpowiednich warunków przechowywania.
Wiele zestawów zawiera składniki łatwo psujące się, dlatego nie powinno się ich pozostawiać przez dłuższy czas poza lodówką.
Przed zakupem należy sprawdzić datę przydatności do spożycia oraz temperaturę przechowywania wskazaną na opakowaniu.
Po powrocie ze sklepu produkt powinien trafić do lodówki, chyba że producent przewiduje inne warunki.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zestawy zawierające ryby i owoce morza.
Kupowanie większej liczby opakowań tylko ze względu na rabat może okazać się nieopłacalne, jeżeli nie uda się ich spożyć w odpowiednim terminie.
Ostatni dzień promocji już w sobotę
Najważniejszą informacją dla klientów jest termin zakończenia akcji.
Promocja obowiązuje tylko do soboty 17 października.
Oznacza to, że osoby planujące weekendową kolację z sushi mogą skorzystać z rabatu jeszcze w piątek i sobotę.
Nie ma jednak podstaw, aby zakładać, że identyczne warunki będą obowiązywać także w kolejnych dniach.
Dostępność poszczególnych zestawów może różnić się między placówkami.
Przed zakupem warto porównać ceny i gramatury opakowań, ponieważ największa zniżka procentowa nie zawsze oznacza najniższą cenę za 100 gramów produktu.
Biedronka z kolejną weekendową okazją. Co trzeba wiedzieć?
Promocja na sushi jest jedną z ofert przygotowanych przez Biedronkę na drugą połowę października.
Tym razem sieć nie obniża ceny każdego zestawu osobno, lecz zachęca do zakupu dwóch produktów.
Klient może dowolnie łączyć zestawy, a drugi, tańszy otrzyma z 50-procentowym rabatem.
Do naliczenia zniżki konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Najważniejsze: od 15 do 17 października 2026 roku wszystkie zestawy sushi uczestniczą w promocji Biedronki „drugi, tańszy produkt 50 procent taniej”. Zestawy można dowolnie mieszać. Oferta zakończy się w sobotę i wymaga skorzystania z programu Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.