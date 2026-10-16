Prawie tysiąc policjantów w akcji. Gigantyczna mobilizacja w Warszawie i Piasecznie
Ponad 1700 adresów i mieszkań oraz prawie 400 innych miejsc sprawdzili policjanci garnizonu mazowieckiego podczas dwudniowej akcji poszukiwawczej. W działaniach przeprowadzonych 12 i 13 października uczestniczyło niemal tysiąc funkcjonariuszy, a ich efektem były dziesiątki zatrzymań. Mundurowi docierali do osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Część zatrzymań przeprowadzono w Warszawie i Piasecznie, gdzie działali kryminalni z Garwolina. Był to regionalny udział w ogólnopolskiej akcji koordynowanej przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.
Z podsumowania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wynika, że zatrzymano 12 osób poszukiwanych listami gończymi oraz 60 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Oddzielnie odnotowano 15 zrealizowanych innych podstaw poszukiwań, obejmujących między innymi ustalenie miejsca pobytu oraz sprawy osób zaginionych. Podczas akcji sprawdzano również legalność pobytu cudzoziemców. W tej części działań policjanci ujawnili cztery przypadki nielegalnego pobytu na terytorium Polski.
Jeden z warszawskich adresów doprowadził kryminalnych z Garwolina do 34-letniej kobiety. Zatrzymano ją w poniedziałek, 12 października. Była poszukiwana listem gończym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe, a wobec niej wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w sprawie oszustwa. Dodatkowo miała do odbycia 80 dni pozbawienia wolności za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Po zatrzymaniu została doprowadzona do aresztu śledczego. Była jedną z trzech osób zatrzymanych przez garwolińskich kryminalnych w ramach tej akcji.
We wtorek funkcjonariusze dotarli w Piasecznie do 40-latka poszukiwanego do odbycia 100 dni pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego. Według policji mężczyzna na widok mundurowych próbował uciekać, jednak został zatrzymany. Poszukiwano go także w celu ustalenia miejsca pobytu w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Trzecie zatrzymanie odnotowane przez kryminalnych z Garwolina dotyczyło 31-latka, który miał odbyć karę za przestępstwo narkotykowe. W jego mieszkaniu w Garwolinie policjanci znaleźli marihuanę i mefedron.
Własny bilans przedstawiła również komenda w Żyrardowie. Na terenie powiatu zatrzymano cztery osoby poszukiwane. Wśród nich była 42-letnia kobieta, do której funkcjonariusze dotarli 13 października w Żyrardowie. Poszukiwano jej na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary aresztu. Podczas czynności w mieszkaniu policjanci znaleźli także narkotyki, co może skutkować dodatkową odpowiedzialnością karną. Komenda poinformowała ponadto o przeprowadzeniu procedury deportacyjnej wobec jednego obywatela Ukrainy.
W skali całego kraju podczas październikowej akcji zatrzymano 1923 osoby poszukiwane przez polskie organy ścigania lub wymiar sprawiedliwości. W tej liczbie znalazło się 327 osób poszukiwanych listami gończymi i 1596 na podstawie nakazów doprowadzenia do zakładów karnych. Osobno KGP podała zatrzymanie jednej osoby poszukiwanej przez inne państwo na podstawie czerwonej noty Interpolu. W ogólnopolskich działaniach uczestniczyło 23 414 policjantów. Była to trzecia taka akcja w 2026 roku, po działaniach z 2–3 marca i 8–9 czerwca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.