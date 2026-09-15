W środę rano ludzie ruszą do Action. Ten viralowy, jesienny produkt może szybko zniknąć z półek

15 września 2026 19:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W środę, 16 września, w Action rusza nowa promocja tygodnia, a jeden produkt szczególnie przyciąga uwagę. To wyjątkowo miękki komplet pościeli w jesiennych kolorach, który wygląda niemal jak puszysty koc. Duży zestaw 200 × 200 cm będzie kosztował 54,95 zł zamiast 64,95 zł. Promocja potrwa do 22 września, ale przy takiej cenie najpopularniejsze warianty kolorystyczne mogą znikać znacznie wcześniej.

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Promocje w Action od 16 września Fot. Action.com
Promocje w Action od 16 września Fot. Action.com

Jesień coraz mocniej wchodzi do sklepów. Na półkach pojawiają się koce, świece, poduszki i inne produkty mające zamienić mieszkanie w ciepłe, przytulne miejsce na chłodne wieczory.

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Action przygotował właśnie ofertę, która idealnie wpisuje się w ten trend.

Od środy 16 września w promocji znajdzie się duży komplet pościeli o wymiarach 200 × 200 cm. Na zdjęciach produkt wygląda wyjątkowo efektownie – powierzchnia jest miękka, puszysta i wykończona charakterystycznymi szerokimi prążkami.

To zdecydowanie propozycja na chłodniejszą część roku.

Z 64,95 zł na 54,95 zł

Regularna najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką wynosi 64,95 zł.

Od środy cena spada do:

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54,95 zł.

Oznacza to obniżkę o 10 zł, czyli 15 proc.

Oferta została oznaczona przez Action jako „Promocja tygodnia” i według informacji widocznej przy produkcie obowiązuje od 16 do 22 września.

Wygląda jak połączenie pościeli z puszystym kocem

I właśnie wygląd może sprawić, że produkt będzie jednym z ciekawszych elementów nowej oferty.

Na opakowaniu producent opisuje materiał jako „flannel fleece rib”. Zewnętrzna powierzchnia jest wyraźnie puszysta i ma szerokie, miękkie prążki.

Action podkreśla natomiast, że komplet wykonano z miękkiej tkaniny żebrowanej.

Na zdjęciach dostępne są stonowane kolory pasujące do jesiennych aranżacji sypialni – m.in. beżowo-brązowe odcienie. Sklep zaznacza, że produkt występuje w różnych kolorach.

Duży rozmiar 200 × 200 cm

Promocyjny komplet przeznaczony jest na kołdrę o wymiarach:

200 × 200 cm.

To ważne, bo nie jest to niewielki zestaw jednoosobowy.

Do kompletu dołączone są również dwie poszewki na poduszki o wymiarach 70 × 90 cm. Pościel zapinana jest na guziki.

W przeliczeniu na powierzchnię Action podaje cenę 11,87 zł za metr kwadratowy.

Idealna na jesienne wieczory

Action wyraźnie przygotowuje już ofertę pod chłodniejszą część roku. W specjalnej jesiennej sekcji sklepu pojawiła się cała kategoria produktów do sypialni – od kompletów pościeli po kołdry, poduszki i prześcieradła.

Puszysta pościel jest jednym z produktów, które wizualnie najmocniej wpisują się w jesienny klimat.

Brązy i beże, miękka struktura oraz efekt przypominający polarowy koc sprawiają, że zestaw może spodobać się szczególnie osobom urządzającym sypialnię w stylu „cozy”.

Lepiej szukać od środy rano

Promocja rozpoczyna się w środę 16 września i formalnie potrwa do wtorku 22 września.

Jak zwykle w Action dostępność konkretnych wariantów może zależeć od sklepu. Dlatego osoby, którym zależy na konkretnym kolorze, powinny brać pod uwagę zakupy już na początku promocji.

54,95 zł za duży komplet 200 × 200 cm z dwiema poszewkami może sprawić, że produkt stanie się jednym z bardziej poszukiwanych elementów nowej tygodniowej oferty.

A termin trudno byłoby dobrać lepiej. Wieczory robią się coraz chłodniejsze, jesień jest tuż za rogiem, a sezon na koce, świece i miękkie tekstylia właśnie się zaczyna.

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