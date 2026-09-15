W środę rano ludzie ruszą do Action. Ten viralowy, jesienny produkt może szybko zniknąć z półek
W środę, 16 września, w Action rusza nowa promocja tygodnia, a jeden produkt szczególnie przyciąga uwagę. To wyjątkowo miękki komplet pościeli w jesiennych kolorach, który wygląda niemal jak puszysty koc. Duży zestaw 200 × 200 cm będzie kosztował 54,95 zł zamiast 64,95 zł. Promocja potrwa do 22 września, ale przy takiej cenie najpopularniejsze warianty kolorystyczne mogą znikać znacznie wcześniej.
Jesień coraz mocniej wchodzi do sklepów. Na półkach pojawiają się koce, świece, poduszki i inne produkty mające zamienić mieszkanie w ciepłe, przytulne miejsce na chłodne wieczory.
Action przygotował właśnie ofertę, która idealnie wpisuje się w ten trend.
Od środy 16 września w promocji znajdzie się duży komplet pościeli o wymiarach 200 × 200 cm. Na zdjęciach produkt wygląda wyjątkowo efektownie – powierzchnia jest miękka, puszysta i wykończona charakterystycznymi szerokimi prążkami.
To zdecydowanie propozycja na chłodniejszą część roku.
Z 64,95 zł na 54,95 zł
Regularna najniższa cena produktu z 30 dni przed obniżką wynosi 64,95 zł.
Od środy cena spada do:
54,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 10 zł, czyli 15 proc.
Oferta została oznaczona przez Action jako „Promocja tygodnia” i według informacji widocznej przy produkcie obowiązuje od 16 do 22 września.
Wygląda jak połączenie pościeli z puszystym kocem
I właśnie wygląd może sprawić, że produkt będzie jednym z ciekawszych elementów nowej oferty.
Na opakowaniu producent opisuje materiał jako „flannel fleece rib”. Zewnętrzna powierzchnia jest wyraźnie puszysta i ma szerokie, miękkie prążki.
Action podkreśla natomiast, że komplet wykonano z miękkiej tkaniny żebrowanej.
Na zdjęciach dostępne są stonowane kolory pasujące do jesiennych aranżacji sypialni – m.in. beżowo-brązowe odcienie. Sklep zaznacza, że produkt występuje w różnych kolorach.
Duży rozmiar 200 × 200 cm
Promocyjny komplet przeznaczony jest na kołdrę o wymiarach:
200 × 200 cm.
To ważne, bo nie jest to niewielki zestaw jednoosobowy.
Do kompletu dołączone są również dwie poszewki na poduszki o wymiarach 70 × 90 cm. Pościel zapinana jest na guziki.
W przeliczeniu na powierzchnię Action podaje cenę 11,87 zł za metr kwadratowy.
Idealna na jesienne wieczory
Action wyraźnie przygotowuje już ofertę pod chłodniejszą część roku. W specjalnej jesiennej sekcji sklepu pojawiła się cała kategoria produktów do sypialni – od kompletów pościeli po kołdry, poduszki i prześcieradła.
Puszysta pościel jest jednym z produktów, które wizualnie najmocniej wpisują się w jesienny klimat.
Brązy i beże, miękka struktura oraz efekt przypominający polarowy koc sprawiają, że zestaw może spodobać się szczególnie osobom urządzającym sypialnię w stylu „cozy”.
Lepiej szukać od środy rano
Promocja rozpoczyna się w środę 16 września i formalnie potrwa do wtorku 22 września.
Jak zwykle w Action dostępność konkretnych wariantów może zależeć od sklepu. Dlatego osoby, którym zależy na konkretnym kolorze, powinny brać pod uwagę zakupy już na początku promocji.
54,95 zł za duży komplet 200 × 200 cm z dwiema poszewkami może sprawić, że produkt stanie się jednym z bardziej poszukiwanych elementów nowej tygodniowej oferty.
A termin trudno byłoby dobrać lepiej. Wieczory robią się coraz chłodniejsze, jesień jest tuż za rogiem, a sezon na koce, świece i miękkie tekstylia właśnie się zaczyna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.