W tych dniach lepiej zostać w domu i nie wychodzić. Masowe kontrole, można stracić tysiące jak Cię nie zastaną
Kontrola może przyjść w każdej chwili – ale ZUS nie rozkłada swoich sił równomiernie przez cały rok. Są 2 okresy, kiedy kontrolerzy są wyjątkowo aktywni. I są konkretne zachowania, które sprawiają, że dana osoba automatycznie znajdzie się na celowniku.
Wakacje i święta – wtedy ZUS patrzy uważniej
Jak informuje Biznes Interia, ZUS najczęściej nasila kontrole w 2 momentach roku: w okresie wakacyjnym i przed świętami. Powód jest prosty – to właśnie wtedy część pracowników próbuje „wydłużyć” sobie wolne za pomocą zwolnienia lekarskiego. Kontrolerzy mogą zjawić się zarówno na początku L4, jak i pod jego koniec – czyli wtedy, gdy ktoś stara się nie wracać do pracy zbyt szybko.
Poza tymi szczytowymi okresami kontrole też się zdarzają – ZUS ma prawo przeprowadzić je w dowolnym momencie trwania zwolnienia, bez wcześniejszego uprzedzenia.
Trzy rzeczy, które zwracają uwagę kontrolerów
Nie każdy pracownik na L4 jest jednakowo narażony na wizytę. ZUS typuje do kontroli przede wszystkim osoby, których wzorzec korzystania ze zwolnień odbiega od normy. Są 3 zachowania, które szczególnie przyciągają uwagę:
- Pierwsze to branie krótkich i częstych zwolnień. Regularnie powtarzające się kilkudniowe nieobecności – szczególnie jeśli przypadają tuż przed lub po weekendach i świętach – to klasyczny sygnał ostrzegawczy dla systemu.
- Drugie to korzystanie z różnych placówek i lekarzy. Osoba, która za każdym razem trafia do innego lekarza, może być próbować ominąć lekarza, który mógłby odmówić wystawienia kolejnego L4 na podstawie historii pacjenta.
- Trzecie, i zarazem najbardziej dotkliwe, to zła historia poprzednich zwolnień. Jeśli podczas wcześniejszej kontroli stwierdzono, że pracownik wykorzystywał L4 niezgodnie z przeznaczeniem – co skutkowało wstrzymaniem wypłaty zasiłku – każde kolejne zwolnienie tej osoby będzie automatycznie objęte zaostrzoną weryfikacją.
Co sprawdza kontroler i jakie są konsekwencje
Kontrola zwolnienia lekarskiego przebiega dwutorowo. ZUS weryfikuje po pierwsze zasadność wystawienia L4 – czyli czy stan zdrowia rzeczywiście uzasadniał niezdolność do pracy w ocenie lekarza orzecznika. Po drugie sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego celem – a więc czy nie pracuje zarobkowo, nie wyjeżdża na wakacje ani nie wykonuje czynności, które przeczą deklarowanej chorobie.
Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lub jego część. To nie jest kara administracyjna – zasiłek po prostu przestaje się należeć, bo warunki jego wypłaty nie zostały spełnione. Wstrzymanie wypłaty nie kończy sprawy: zakład pracy może dodatkowo wyciągnąć konsekwencje służbowe, a w skrajnych przypadkach zwolnienie pracownika z pracy za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Jak nie narażać się na problemy
Samo przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie jest niczym złym – L4 istnieje po to, żeby chory mógł wyzdrowieć, a nie zmuszał się do pracy. Problem pojawia się wtedy, gdy zwolnienie staje się pretekstem do czegoś innego.
Podczas trwania L4 należy być dostępnym pod adresem wskazanym lekarzowi – kontroler ZUS może pojawić się bez zapowiedzi, a nieobecność w domu w godzinach pracy będzie wymagała wyjaśnienia. Wyjście do apteki, lekarza czy na krótki spacer nie jest problemem, ale wyjazd za granicę lub wykonywanie pracy u innego pracodawcy już tak.
Jeśli w trakcie zwolnienia zmienia się adres pobytu – np. leczenie odbywa się u rodziny w innym mieście – warto poinformować o tym ZUS z wyprzedzeniem. Brak informacji nie chroni przed konsekwencjami, natomiast transparentność zazwyczaj tak.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.