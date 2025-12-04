W tych dzielnicach Warszawy zabraknie prądu zacznie się 5 grudnia
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie prądu. Operator sieci energetycznej zapowiedział, że od 5 grudnia 2025 roku w różnych częściach miasta prowadzone będą prace techniczne wymagające czasowego wyłączenia zasilania.
Wyłączenia obejmą zarówno bloki mieszkalne, jak i zabudowę jednorodzinną. W niektórych lokalizacjach prąd zniknie już o 7:00 rano.
Jeśli mieszkasz w jednej z poniższych okolic — to informacja, którą powinnaś sprawdzić przed weekendem.
**Gdzie i kiedy zabraknie prądu?
Lista adresów objętych przerwami**
5 grudnia 2025 (piątek)
OREŻNA 47
• od 09:00 do 16:00
UL. LEONA BERENSONA 11B
UL. SKARBKA Z GÓR 67–67B, 69–69D, 142, 146, 148, 150
• od 07:00 do 17:00
UL. OLEŃKI 32
• od 09:00 do 15:00
8 grudnia 2025 (poniedziałek)
UL. LOTERYJKI 30–30A
UL. WÓLCZYŃSKA 37, 273, 275, 281
• od 07:00 do 13:00
9 grudnia 2025 (wtorek)
LUBELSKA 30
SKARYSZEWSKA 9, 11, 13, 15
• od 09:00 do 15:00
Dlaczego będą przerwy?
Operator informuje, że powodem są prace modernizacyjne i konserwacyjne prowadzone na sieci energetycznej. Mają one poprawić bezpieczeństwo dostaw prądu oraz ograniczyć ryzyko awarii zimą.
Wyłączenia planowane są z wyprzedzeniem, jednak — jak podkreśla dostawca — mogą zostać odwołane bez uprzedzenia, jeśli warunki techniczne na to pozwolą.
Jak przygotować się na wyłączenie prądu?
Zaleca się:
-
naładować telefony i powerbanki dzień wcześniej,
-
nie otwierać niepotrzebnie lodówki, aby utrzymać niską temperaturę,
-
przygotować źródła światła (latarki, baterie),
-
zabezpieczyć urządzenia elektryczne przed skokiem napięcia,
-
zaplanować pracę zdalną — jeśli dotyczy.
Co to oznacza dla mieszkańca?
Jeśli mieszkasz na jednej z wymienionych ulic, musisz liczyć się z całodniową lub kilkugodzinną przerwą w dostawie prądu. Najbardziej odczują to osoby pracujące zdalnie, rodzice małych dzieci oraz mieszkańcy korzystający z elektrycznego ogrzewania i kuchni.
