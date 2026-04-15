W Warszawie i na Mazowszu zacznie się już 16 kwietnia. Przygotuj świece, powerbanki, naładuj smartfona i laptopa
Stoen Operator zaplanował na najbliższe dwa tygodnie serię przerw w dostawie energii elektrycznej obejmującą dziesiątki ulic w różnych dzielnicach Warszawy. Wyłączenia potrwają od 2 do nawet 10 godzin, a część z nich przypada na godziny szczytu. Do tego dochodzą setki planowanych przerw w pozostałej części Mazowsza, gdzie sieć obsługuje PGE Dystrybucja. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście – zanim prąd odejdzie bez ostrzeżenia.
Planowane wyłączenia to standardowa procedura, która pozwala energetykom prowadzić prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy sieci elektroenergetycznej bez ryzyka dla pracowników. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy i firmy przy wskazanych adresach zostają pozbawieni prądu na kilka godzin – bez możliwości skrócenia przerwy. Najdłuższe z zaplanowanych na najbliższe dni przerw sięgają dokładnie 10 godzin.
Jutro najtrudniej: Trakt Lubelski bez prądu przez 10 godzin
16 kwietnia to dzień z najdotkliwszym wyłączeniem z całej listy. Trakt Lubelski – numery 26N, 125, 127, 131, 135, 135A, 137, 137A, 156, 158, 170, 172, 174, 174A i 178A – będzie bez prądu od 8:00 do 18:00. Do tego wyłączenie obejmie ulicę Cylichowską pod numerami 3, 5 i 7-7L. Łącznie 10 godzin przerwy w środku tygodnia roboczego – dla osób pracujących zdalnie to dzień praktycznie wykreślony z kalendarza. Tego samego dnia prądu nie będzie przy Wacława Wojtyszki 70A w godzinach 8:00-14:00 oraz na Bluszczańskiej 3-3D i 5A-5B od 7:30 do 15:00.
Piątek: Żoliborz, Włochy i Wawer na przemian
17 kwietnia wyłączenia rozciągają się po kilku dzielnicach jednocześnie. Na Żoliborzu bez prądu będą ulice Adama Mickiewicza 65, 67, 69, 71 i 73, Marii Kazimiery 42 oraz Witolda Lutosławskiego 1-2A – przerwa od 7:00 do 16:00, czyli 9 godzin. W okolicach Okęcia i Włoch wyłączenie dotknie Aleję Krakowską numery 8A, 10-10A, 12, 14, 16-16B, 18A-18B i 22, a razem z nią ulice Hipotezy 6, 8 i 10, Janka Muzykanta 19 oraz Zbiorową 41 – od 7:30 do 15:00. Do tego Koronowska 16 i ulice Świętego Bonifacego 146, 157, 159 i 161 zostaną bez prądu od 9:00 do 15:00, a Borowiecka 85MD-85NC od 8:00 do 14:00.
Przyszły tydzień: Białołęka, Mokotów i wieczorne wyłączenie w Wawerze
Po spokojnym weekendzie wyłączenia wracają w poniedziałek 20 kwietnia. Na Białołęce Toruńska 78 i 80 zostanie bez prądu od 8:00 do 10:00 – to najkrótsza przerwa z całej listy, tylko 2 godziny. Tego samego dnia wyłączenie obejmie ulice Modlińską 60 i Morelową 2-3, 8, 11 i 13 od 8:00 do 13:00.
21 kwietnia to dzień z największą liczbą wyłączeń w przyszłym tygodniu – lista obejmuje kilka różnych rejonów miasta jednocześnie. Jana III Sobieskiego 43 i 45 oraz Mangalia 2 będą bez prądu od 7:00 do 17:00. Bez energii zostaną też Wędrowców 21 i 27 (9:00-15:00), Sulejowska 25, 27, 29A, 31, 42 i 44 (8:00-14:00), Bruzdowa 10 i 14 wraz z ulicami Gratyny 7-7D, 9, 14, 16-16F i 18 (8:00-13:00) oraz Pozytywki 2 i 4 (8:00-13:00).
Na uwagę zasługuje jedno wyłączenie zaplanowane na 21 kwietnia, które wyróżnia się spośród całej listy. Cyklamenów 28 i Wacława Wojtyszki 7 stracą prąd od 17:00 do 22:00 – czyli wieczorem, po godzinach pracy. To rzadkość, bo zdecydowana większość prac utrzymaniowych sieci przeprowadzana jest w ciągu dnia. Wieczorna pora sugeruje albo bardziej skomplikowany zakres prac wymagający nocnej ciszy sieciowej, albo konieczność uniknięcia przerwy w dziennych godzinach szczytowego poboru.
22 kwietnia lista zamyka się ponowną przerwą na Toruńskiej 78 i 80 – identyczną jak w poniedziałek 20 kwietnia, od 8:00 do 10:00. Podwójne wyłączenie tego samego adresu w odstępie dwóch dni może oznaczać, że prace zaplanowane na poniedziałek nie zostaną ukończone w jednym podejściu i ekipy wrócą po przerwie.
Pełna lista planowanych wyłączeń Stoen w Warszawie od 16 kwietnia
|Data
|Adresy
|Godziny
|16.04.2026
|Trakt Lubelski 26N, 125, 127, 131, 135-135A, 137-137A, 156, 158, 170, 172, 174-174A, 178A; ul. Cylichowska 3, 5, 7-7L
|8:00-18:00
|16.04.2026
|Wacława Wojtyszki 70A
|8:00-14:00
|16.04.2026
|ul. Bluszczańska 3-3D, 5A-5B
|7:30-15:00
|17.04.2026
|ul. Adama Mickiewicza 65, 67, 69, 71, 73; ul. Marii Kazimiery 42; ul. Witolda Lutosławskiego 1-2A
|7:00-16:00
|17.04.2026
|al. Krakowska 8A, 10-10A, 12, 14, 16-16B, 18A-18B, 22; ul. Hipotezy 6, 8, 10; ul. Janka Muzykanta 19; ul. Zbiorowa 41
|7:30-15:00
|17.04.2026
|Koronowska 16; ul. Świętego Bonifacego 146, 157, 159, 161
|9:00-15:00
|17.04.2026
|Borowiecka 85MD-85NC
|8:00-14:00
|20.04.2026
|Toruńska 78, 80
|8:00-10:00
|20.04.2026
|ul. Modlińska 60; ul. Morelowa 2-3, 8, 11, 13
|8:00-13:00
|21.04.2026
|ul. Jana III Sobieskiego 43, 45; ul. Mangalia 2
|7:00-17:00
|21.04.2026
|ul. Wędrowców 21, 27
|9:00-15:00
|21.04.2026
|Sulejowska 25, 27, 29A, 31, 42, 44
|8:00-14:00
|21.04.2026
|ul. Bruzdowa 10, 14; ul. Gratyny 7-7D, 9, 14, 16-16F, 18
|8:00-13:00
|21.04.2026
|Pozytywki 2, 4
|8:00-13:00
|21.04.2026
|Cyklamenów 28; Wacława Wojtyszki 7
|17:00-22:00
|22.04.2026
|Toruńska 78, 80
|8:00-10:00
Źródło: Stoen Operator, planowane wyłączenia, stan na 15.04.2026. Lista może ulec aktualizacji.
Reszta Mazowsza: setki przerw obsługuje PGE Dystrybucja
Warszawa to tylko część obrazu. PGE Dystrybucja, obsługująca sieć energetyczną w pozostałej części województwa mazowieckiego – w powiatach otwockim, wołomińskim, legionowskim, płockim, radomskim i dziesiątkach mniejszych miejscowości – prowadzi własne, rozbudowane harmonogramy wyłączeń. W tym samym okresie PGE planuje na Mazowszu setki przerw w dostawie energii. Aktualne zestawienie z możliwością filtrowania po miejscowości i ulicy dostępne jest na stronie pgedystrybucja.pl/wylaczenia/planowane-wylaczenia – lista jest aktualizowana na bieżąco i warto ją sprawdzić przed każdym ważniejszym dniem w pracy lub w domu.
Dlaczego prąd jest wyłączany i czy można domagać się odszkodowania
Planowane wyłączenia to efekt prac utrzymaniowych i modernizacyjnych sieci – wymiany transformatorów, przewodów, rozdzielnic, a coraz częściej też montażu inteligentnych liczników AMI w ramach ogólnopolskiego programu wdrożeniowego. Prace muszą być prowadzone przy odciętym napięciu, stąd przerwa jest nieunikniona. Operator ma ustawowy obowiązek poinformowania odbiorców z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem – wynika to z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.). Informacja powinna trafić do odbiorców przez ogłoszenie w prasie lokalnej lub przez system powiadomień operatora.
Przy planowanej przerwie nieprzekraczającej 16 godzin bonifikata standardowo nie przysługuje. Jeśli jednak przerwa się przedłuży ponad planowany czas lub przekroczy ustawowy limit, warto złożyć pisemną reklamację do operatora – w takim przypadku bonifikata jest należna z mocy prawa.
Co to oznacza dla Ciebie? Naładuj laptopa, zanim prąd odejdzie z rana
Jeśli Twój adres jest na liście, masz jeszcze czas, by przygotować się przed wyłączeniem. Naładuj laptopa, powerbank i telefon do pełna wieczorem dnia poprzedniego. Jeśli pracujesz zdalnie i wyłączenie trwa kilka godzin, kawiarnia lub biblioteka to jedyna realna alternatywa – szczególnie przy przerwach zaczynających się od 7:00 lub 7:30. Wyłącz z kontaktów sprzęt wrażliwy na wahania napięcia: komputer stacjonarny, telewizor, sprzęt audio. Powrót prądu po wielogodzinnej przerwie bywa gwałtowny i może uszkodzić elektronikę niepodpiętą przez listwę przepięciową. Lodówki i zamrażarek nie otwieraj bez potrzeby – temperatura wewnątrz utrzymuje się przez kilka godzin nawet bez zasilania.
Jeśli nie jesteś pewien, który operator obsługuje Twój adres, sprawdź to na stronach stoen.pl lub pgedystrybucja.pl. Obaj operatorzy oferują też możliwość zapisu do newslettera, który z wyprzedzeniem informuje o planowanych przerwach dla wskazanego adresu.
