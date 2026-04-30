W Warszawie zacznie się po majówce. Na 5 maja przygotuj świece, powerbanki, naładuj urządzenia, przygotuj wodę i internet mobilny
Tuż po długim weekendzie majowym, gdy tysiące warszawiaków wróci do pracy na home office – część z nich wróci do domów bez prądu. Od 5 do 7 maja 2026 roku Stoen Operator przeprowadza planowane wyłączenia zasilania na kilkunastu ulicach w różnych dzielnicach stolicy. Niektóre przerwy trwają nawet 7 godzin – dokładnie wtedy, gdy home office będzie w pełnym biegu.
Poniedziałek 5 maja – najdłuższa lista i pół dnia bez prądu
Pierwszy dzień roboczy po majówce przyniesie największą liczbę wyłączeń. Stoen Operator planuje prace na kilku ulicach jednocześnie:
- Ul. Ostródzka 87, 89k, 89W / ul. Staropolska 4D
Godziny: 9:00 – 15:00
Przyczyna: rozbudowa sieci z możliwością wcześniejszego załączenia
- Ul. Ulwiązana 56-58, 56/24 – 56/26
Godziny: 8:00 – 14:00
Przyczyna: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
- Płońska 3-6, 8, 10-17
Godziny: 8:00 – 15:00
Przyczyna: modernizacja sieci kablowej 0,4 kV
- Radzymiñska 227
Godziny: 17:00 – 20:00
Przyczyna: modernizacja sieci kablowej 0,4 kV
Wyłączenie przy Radzymiñskiej to szczególna pułapka – trafia dokładnie w godziny wieczornego szczytu, gdy ludzie wracają z pracy lub kończą zdalną pracę i zaczynają gotować kolację.
Wtorek 6 maja – centrum i Praga bez zasilania przez 6 godzin
- Rajców 4
Godziny: 9:00 – 15:00
Przyczyna: rozbudowa sieci z możliwością wcześniejszego załączenia
- Ul. Młoda 1, 4, 6 / ul. Włókiennicza 29, 40A / ul. Śpiewna 2, 4, 6 / ul. Żywokostowa 1, 5-7, 9, 11-12A
Godziny: 10:00 – 16:00
Przyczyna: wymiana przewodów
Wyłączenie przy ul. Młodej i sąsiednich ulicach obejmuje kilka krzyżujących się adresów – w praktyce oznacza to wyłączenie z zasilania całego mikrorejonu na 6 godzin w środku dnia roboczego.
Środa 7 maja – najdłuższa przerwa tygodnia, od świtu do południa
- Ul. Sochaczewska 16A-16B, 20-20E
Godziny: 9:00 – 15:00
Przyczyna: rozbudowa sieci z możliwością wcześniejszego załączenia
- Ul. Bychowska 3-4 / ul. Gajrenicowa 14-15, 17-21, 23-27, 29, 31-41 / ul. Związkowa 15, 17-38, 40, 42, 44 / ul. Łysakowska 21
Godziny: 7:30 – 15:00
Przyczyna: modernizacja stacji transformatorowej nr 9420
To najdłuższa przerwa z całej listy – 7,5 godziny, obejmująca kilka ulic jednocześnie. Ekipy przystępują do pracy o 7:30, co oznacza, że osoby pracujące zdalnie będą odcięte od prądu praktycznie od początku dnia roboczego. Modernizacja stacji transformatorowej to jeden z najbardziej pracochłonnych typów prac – stąd tak długie okno czasowe.
Uwaga: PRZY AGORZE 16A ma wyłączenia zarówno 5 maja (8:00-9:00), jak i 7 maja (8:00-9:00) – obie przerwy są krótkie, godzinne, związane z modernizacją sieci 0,4 kV.
Czemu akurat po majówce? To nie przypadek
Termin nie jest przypadkowy z punktu widzenia planowania robót sieciowych. Długi weekend majowy to okno, w którym sieci energetyczne pracują pod niższym obciążeniem – część firm nie działa, mniej urządzeń biurowych pobiera prąd, zmniejsza się też zapotrzebowanie na klimatyzację. Dla ekip technicznych to idealne warunki do przeprowadzenia prac, które wymagają odcięcia zasilania: ryzyko powikłań jest niższe, a ewentualne opóźnienia łatwiej kontrolować.
Planowane wyłączenia to efekt normalnego cyklu utrzymaniowego infrastruktury energetycznej. Sieci kablowe 0,4 kV, które są modernizowane na większości z wymienionych ulic, to najniższy poziom dystrybucji energii – ten, który bezpośrednio zasila mieszkania i budynki. Kable tego napięcia mają określoną żywotność, a ich rozbudowa lub wymiana wymaga fizycznej ingerencji w sieć, co jest niemożliwe pod napięciem.
Modernizacja stacji transformatorowej nr 9420 przy ul. Bychowskiej to z kolei operacja na wyższym poziomie infrastruktury – stacja przekształca napięcie ze średniego na niskie i zasila cały okoliczny mikrorejon. Wymiana lub modernizacja jej elementów wymaga wyłączenia zasilania dla wszystkich podpiętych ulic jednocześnie – stąd tak szeroka lista adresów i tak długie okno czasowe.
Dlaczego Stoen informuje z wyprzedzeniem?
Obowiązek wcześniejszego powiadamiania odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii wynika z art. 6 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.). Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek poinformować odbiorców o planowanej przerwie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, wskazując przewidywany czas jej trwania.
Adnotacja „planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia” oznacza, że prace mogą zostać zakończone wcześniej lub – w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych albo problemów technicznych – przesunięte. Nie ma jednak gwarancji skrócenia przerwy. Dlatego planując dzień, warto zakładać pełne okno podane w harmonogramie, a nie liczyć na wcześniejsze przywrócenie zasilania.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się zanim prąd zniknie – zwłaszcza na home office
- Sprawdź, czy Twój adres jest na liście. Zestawienie obejmuje konkretne numery budynków – nie całe ulice. Jeśli mieszkasz przy którejś z wymienionych ulic, upewnij się, czy Twój numer mieści się w podanym zakresie. W przypadku wątpliwości możesz zadzwonić na infolinię Stoen Operator lub sprawdzić aktualne harmonogramy wyłączeń pod adresem stoen.pl (zakładka „Wyłączenia prądu”).
- Naładuj sprzęt do pełna wieczór wcześniej. Laptop, telefon, słuchawki, powerbank – ładuj je w niedzielę wieczór lub w dniu poprzedzającym wyłączenie. Pełna bateria laptopa to zazwyczaj 6-8 godzin pracy, co w większości przypadków pozwoli przetrwać przerwę bez przerywania spotkań i terminów.
- Powiadom pracodawcę lub klientów z wyprzedzeniem. Jeśli pracujesz zdalnie i Twój adres jest na liście – poinformuj o tym przełożonego lub zleceniodawcę dzień wcześniej. Przerwa w dostawie prądu to okoliczność niezależna i w pełni udokumentowana; nie ma potrzeby zatajać jej lub improwizować w ostatniej chwili.
- Zaplanuj alternatywne miejsce pracy. Warszawa dysponuje gęstą siecią kawiarni i coworkingów ze stałym dostępem do prądu i Wi-Fi. Jeśli wyłączenie trwa 6-7 godzin i masz intensywny dzień – wyjście z domu jest bardziej efektywne niż praca na bateryjnym rezerwuarze. Warto mieć takie miejsce ustalone z góry, a nie szukać go w pośpiechu po tym, jak prąd zniknie.
- Zabezpiecz urządzenia wrażliwe. Klimatyzatory, lodówki z insuliną lub lekami wymagającymi chłodzenia, akwaria z ogrzewaniem, piece i pompy ciepła na sterownikach elektronicznych – wyłączenie napięcia i jego nagłe przywrócenie może powodować skoki napięcia. Warto rozważyć odłączenie wrażliwych urządzeń od sieci na czas przerwy lub podłączenie ich przez listwę z filtrem przepięć.
- Nie blokuj klatek i dojazdów dla ekip. Prace przy modernizacji sieci kablowej wymagają często dostępu do skrzynek rozdzielczych w budynkach, studzienek kablowych na ulicy lub terenów wspólnych. Pojazdy techniczne mogą parkować przy wjazdach do budynków – warto tego dnia nie zostawiać aut w miejscach, które mogą utrudnić robotnikom dostęp do infrastruktury. Sprawniejsza praca ekipy to szybsze przywrócenie zasilania.
