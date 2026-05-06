W Warszawie zacznie się pod koniec tygodnia. Przygotuj świece, powerbanki, naładuj smartfona i laptopy
Modernizacje, rozbudowy sieci, likwidacja starych linii napowietrznych – Stoen Operator ma pełny kalendarz robót przewidzianych do połowy maja 2026 roku. Kilkadziesiąt adresów w różnych częściach miasta zostanie pozbawionych prądu na kilka godzin. Dla osób pracujących zdalnie to nie drobna niedogodność – to kilka godzin bez możliwości wykonywania zawodowych obowiązków, jeśli nie przygotują się wcześniej.
Pełna lista planowanych wyłączeń – maj 2026
Poniżej wszystkie wyłączenia opublikowane przez Stoen Operator. Dokładny czas zakończenia prac nie jest podawany z góry – Stoen wskazuje wyłącznie godzinę rozpoczęcia. Każde wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia, jeśli roboty zostaną przesunięte lub wykonane wcześniej.
7 maja 2026 (czwartek)
- Przy Agorze 16A, godz. 8:00 – modernizacja sieci 0,4 kV (drugi dzień robót przy tym adresie).
- ul. Sochaczewska 18A-18B, 20-20E, godz. 9:00 – rozbudowa sieci (z możliwością wcześniejszego załączenia).
- ul. Bychowska 3-4 oraz ul. Gąsienicowa 14-15, 17-21, 23-27, 29, 31-41, godz. 7:30 – modernizacja stacji transformatorowej nr 9420. Uwaga: najwcześniejsza godzina startu na całej liście.
- ul. Ignacego Paderewskiego 94-94G, godz. 8:00 – rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
8 maja 2026 (piątek)
- ul. Astrowa 8, godz. 9:00 – modernizacja sieci.
11 maja 2026 (poniedziałek)
- ul. Przejazd 20, 22, 35, godz. 8:00 – modernizacja sieci.
12 maja 2026 (wtorek)
- ul. Jagodna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 / ul. Kanonierska 24A / ul. Karolówka 8, 10-10A, 15, 19 / ul. Pancerna 1-31, godz. 7:00 – modernizacja stacji 10839. Tego dnia wystąpią dwie przerwy w dostawie energii, każda trwająca ok. 30 minut, na czas wykonywania przełączeń.
- ul. Jeziorowa 1-1C, 3, 5-5A, 7, 11, 13, 15-15B, 33, 35 / ul. Panoramy 72 / ul. Wał Miedzeszyński 390, godz. 8:00 – likwidacja fragmentu linii napowietrznej.
- ul. Ostródzka 147F-147G, 149J-149M, godz. 8:00 – modernizacja i rozbudowa sieci.
- ul. Rosy 7A-7B, 9-9L, godz. 9:00 – redukcja zadrzewienia spod linii nN.
- ul. Związkowa 15, 17-38, 40, 42, 44 / Łysakowska 21 – modernizacja stacji transformatorowej nr 9420 (brak godziny w opublikowanym harmonogramie – sprawdź na portalu Stoen).
13 maja 2026 (środa)
- Al. Generała Antoniego Chruściela „Montera” 29, godz. 7:00 – modernizacja stacji 10938. Podobnie jak 12 maja – dwie przerwy ok. 30-minutowe w czasie przełączeń, nie ciągłe wyłączenie całodniowe.
- ul. Barwnicza 8, 10, 15-15A, 17 / ul. Makowska 115A, 117, 123, 125-125A, 127, 133 / ul. Nasielska 50 / ul. Serocka 47-58, 62-62A, 64A, 66, 68, godz. 8:00 – przebudowa linii napowietrznej nN.
Dlaczego Stoen wyłącza prąd w środku tygodnia?
Planowane wyłączenia nie są efektem awarii ani zaniedbań – to obowiązkowy element modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej, bez której sieć nie byłaby w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na energię. Stoen Operator jako operator systemu dystrybucyjnego dla Warszawy ma ustawowy obowiązek utrzymania sieci w standardzie technicznym zapewniającym ciągłość dostaw – i paradoksalnie, żeby ten standard utrzymać, musi od czasu do czasu dostawy przerywać.
Na liście majowej pojawia się kilka kategorii robót. Modernizacja sieci 0,4 kV i sieci kablowych – to wymiana przestarzałych kabli i urządzeń rozdzielczych, które kończą swój cykl eksploatacyjny. Warszawska sieć niskiego napięcia w wielu dzielnicach pochodzi z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Rozbudowa sieci – roboty wynikające z nowych przyłączeń, deweloperskich osiedli i zwiększonego poboru mocy w już istniejących budynkach po montażu klimatyzacji, ładowarek do aut elektrycznych czy instalacji fotowoltaicznych. Modernizacje stacji transformatorowych – wymiana lub modernizacja stacji, które obsługują całe kwartały ulic; w przypadku stacji 10839 i 10938 Stoen wprost komunikuje, że wyłączenie podzielono na dwie krótkie przerwy zamiast jednej długiej, żeby zminimalizować uciążliwości. Likwidacja i przebudowa linii napowietrznych – wymiana starych „gołych” przewodów wieszanych na słupach na kablowe linie podziemne; ta operacja eliminuje wyłączenia spowodowane przez wiatr, śnieg i drzewa – ale wymaga jednorazowego wyłączenia podczas samej przebudowy.
Stoen nie podaje z góry czasu zakończenia robót – podaje tylko godzinę startu. W praktyce wyłączenia przy modernizacjach sieci niskiego napięcia trwają od 2 do 8 godzin, przy pracach na stacjach transformatorowych – od 30 minut do kilku godzin, zależnie od skali przełączeń.
Kogo wyłączenia uderzą najmocniej? To osoby chore i pracujące z domu
Dla emeryta, który rano ogląda telewizję i może wyjść na spacer – kilka godzin bez prądu to niedogodność, nie katastrofa. Dla osoby pracującej zdalnie, z domu, to coś innego. Wyłączenie prądu w trakcie godzin roboczych to bezpośrednia strata czasu rozliczanego godzinowo, ryzyko utraty niezapisanej pracy, przerwa w wideokonferencjach i – jeśli router i laptop nie mają baterii – całkowity brak łączności z pracodawcą i klientami.
Większość wyłączeń z listy majowej zaczyna się o 8:00 lub 9:00 – dokładnie na początku dnia roboczego. Zdalne biuro bez prądu przestaje być biurem.
Do grupy szczególnie narażonych należą też: osoby używające sprzętu medycznego zasilanego prądem (koncentratory tlenu, aparaty CPAP, lodówki z insuliną), przedsiębiorcy z rejestrowymi kasami fiskalnymi, gastronomia i sklepy spożywcze z lodówkami i zamrażarkami, osoby dializowane domowo. Dla tych ostatnich planowane wyłączenie powinno być sygnałem do natychmiastowego kontaktu z lekarzem lub centrum dializ – nie można zakładać, że przerwa będzie krótka.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak się przygotować – szczególnie jeśli pracujesz z domu?
1. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście – i kiedy dokładnie. Zestawienie adresów pochodzi z portalu Stoen Operator (stoen.pl, zakładka „Planowane wyłączenia”). Portal umożliwia wyszukiwanie po adresie – sprawdź swój budynek i sąsiednie ulice, bo zakres wyłączenia może obejmować numery, których nie ma na opublikowanej liście.
2. Pracujesz zdalnie? Poinformuj pracodawcę lub klientów z wyprzedzeniem. Jeśli Twój adres jest na liście, masz kilka dni, żeby zaplanować alternatywę: pracę z kawiarni lub biblioteki, przesunięcie wideokonferencji na inną godzinę, wcześniejsze lub późniejsze okno robocze. Lepiej ustalić to z wyprzedzeniem niż tłumaczyć po fakcie.
3. Laptop, powerbank i dane mobilne to Twój zestaw przetrwania. Laptop z naładowaną baterią wytrzyma 4-8 godzin bez zasilania sieciowego. Smartfon pełni funkcję hotspota, gdy router nie działa. Powerbank 20 000 mAh naładuje telefon kilkukrotnie i doładuje słuchawki. Przy wyłączeniach zaczynających się o 7:30-9:00 – ładuj wszystko dzień wcześniej wieczorem do pełna.
4. Zapisz pracę przed planowanym wyłączeniem. Dokumenty w chmurze (Google Docs, OneDrive) zapisują się automatycznie. Pliki lokalne – nie. Godzinę przed planowanym startem wyłączenia zapisz wszystko ręcznie i zrób kopię zapasową na dysk zewnętrzny lub chmurę.
5. Lodówka i zamrażarka – nie otwieraj niepotrzebnie. Zamknięta lodówka utrzymuje temperaturę przez 4-6 godzin, zamrażarka – przez 24-48 godzin. Jeśli wyłączenie potrwa krócej niż 4 godziny, jedzenie jest bezpieczne bez żadnych działań z Twojej strony.
6. Masz sprzęt medyczny zależny od prądu? Działaj teraz, nie w dniu wyłączenia. Zadzwoń do producenta lub serwisanta urządzenia i zapytaj, jak długo sprzęt może działać na baterii awaryjnej lub UPS-ie. Jeśli nie masz UPS-a – to jest dobry moment, żeby go kupić. Dla koncentratorów tlenu i pomp infuzyjnych każda minuta przerwy w zasilaniu ma znaczenie.
7. Sprawdź portal Stoen dzień przed planowaną datą. Wyłączenia mogą być odwoływane lub przesuwane bez uprzedzenia. Portal stoen.pl aktualizuje harmonogram na bieżąco – krótka weryfikacja rano w dniu poprzedzającym planowane roboty pozwala uniknąć zbędnych przygotowań lub – odwrotnie – niespodzianki.
