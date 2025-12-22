W Wiśle znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu pracują służby

22 grudnia 2025 21:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek wieczorem służby zostały wezwane nad Wisłę w rejonie bulwaru Karskiego w Warszawie. W nurcie rzeki zauważono ciało człowieka, znajdujące się na kamiennym umocnieniu przy brzegu.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Na miejsce skierowano patrol rzeczny policji, zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Po wydobyciu ciała z wody lekarz stwierdził zgon.

Ciało znajdowało się w Wiśle od dłuższego czasu. Z ustaleń służb wynika jednak, że odnalezione zwłoki należą do mężczyzny.

Teren został zabezpieczony. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Technicy przeprowadzają oględziny miejsca i zabezpieczają ślady. Sprawa będzie wyjaśniana w toku dalszego postępowania.

Obserwuj nas w Google News

Zobacz również:

Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl