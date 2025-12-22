W Wiśle znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu pracują służby
W poniedziałek wieczorem służby zostały wezwane nad Wisłę w rejonie bulwaru Karskiego w Warszawie. W nurcie rzeki zauważono ciało człowieka, znajdujące się na kamiennym umocnieniu przy brzegu.
Na miejsce skierowano patrol rzeczny policji, zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Po wydobyciu ciała z wody lekarz stwierdził zgon.
Ciało znajdowało się w Wiśle od dłuższego czasu. Z ustaleń służb wynika jednak, że odnalezione zwłoki należą do mężczyzny.
Teren został zabezpieczony. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Technicy przeprowadzają oględziny miejsca i zabezpieczają ślady. Sprawa będzie wyjaśniana w toku dalszego postępowania.
