W związku z mrozami bezpłatne treningi dla młodzieży w TOP GYM Warszawa

1 lutego 2026 21:06 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W związku z czasowym zamknięciem szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie Klub Sportowy TOP GYM Warszawa zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z bezpłatnych treningów sportów walki. Zajęcia odbędą się w siedzibie klubu przy ul. Erazma Ciołka 35.

Fot. Shutterstock

Inicjatywa ma na celu zapewnienie młodzieży bezpiecznej i aktywnej formy spędzenia czasu wolnego. Jest to prywatna akcja Klubu Sportowego TOP GYM Warszawa, niefinansowana ze środków publicznych.

Harmonogram zajęć – poniedziałek 2.02

  • 17:30 – Kick-boxing
    Roczniki: 2011–2015
  • 18:00 – Kick-boxing
    Roczniki: 2009–2010
  • 18:30 – MMA
    Roczniki: 2009–2010

Harmonogram zajęć – wtorek 3.02

  • 10:00 – Kick-boxing
    Roczniki: 2009–2015
  • 18:00 – Boks
    Od rocznika 2011

Uczestnictwo

Warunkiem udziału w treningach jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna przed każdymi zajęciami. Wzór zgody można otrzymać mailowo, pisząc na adres:
kontakt@topgymwarszawa.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wyposażenie

Na zajęcia należy zabrać:

  • krótkie spodenki,
  • koszulkę z krótkim rękawem,
  • klapki.

Treningi odbywają się na bosaka.

TOP GYM Warszawa to centrum sportowe, które, jak piszą właściciele, powstało z pasji do aktywności fizycznej i sportów walki.

Klub, prowadzony przez doświadczonego trenera Karola Ładę, oferuje bogaty wybór zajęć, takich jak Boks, Kickboxing K-1, MMA oraz Muaythai. Właściciele zapewniają, że każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście oraz efektywne metody treningowe.

Fot. Top Gym

