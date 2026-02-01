W związku z mrozami bezpłatne treningi dla młodzieży w TOP GYM Warszawa
W związku z czasowym zamknięciem szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie Klub Sportowy TOP GYM Warszawa zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z bezpłatnych treningów sportów walki. Zajęcia odbędą się w siedzibie klubu przy ul. Erazma Ciołka 35.
Inicjatywa ma na celu zapewnienie młodzieży bezpiecznej i aktywnej formy spędzenia czasu wolnego. Jest to prywatna akcja Klubu Sportowego TOP GYM Warszawa, niefinansowana ze środków publicznych.
Harmonogram zajęć – poniedziałek 2.02
- 17:30 – Kick-boxing
Roczniki: 2011–2015
- 18:00 – Kick-boxing
Roczniki: 2009–2010
- 18:30 – MMA
Roczniki: 2009–2010
Harmonogram zajęć – wtorek 3.02
- 10:00 – Kick-boxing
Roczniki: 2009–2015
- 18:00 – Boks
Od rocznika 2011
Uczestnictwo
Warunkiem udziału w treningach jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna przed każdymi zajęciami. Wzór zgody można otrzymać mailowo, pisząc na adres:
kontakt@topgymwarszawa.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.
Wyposażenie
Na zajęcia należy zabrać:
- krótkie spodenki,
- koszulkę z krótkim rękawem,
- klapki.
Treningi odbywają się na bosaka.
TOP GYM Warszawa to centrum sportowe, które, jak piszą właściciele, powstało z pasji do aktywności fizycznej i sportów walki.
Klub, prowadzony przez doświadczonego trenera Karola Ładę, oferuje bogaty wybór zajęć, takich jak Boks, Kickboxing K-1, MMA oraz Muaythai. Właściciele zapewniają, że każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście oraz efektywne metody treningowe.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.