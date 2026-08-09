Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, znamy pierwsze wyliczenia nowych świadczeń
Emeryci i renciści mogą już sprawdzić pierwsze prognozy swoich świadczeń na 2027 rok. Rząd zdecydował, jaką propozycję dotyczącą waloryzacji przedstawi Radzie Dialogu Społecznego. Przy obecnych prognozach świadczenia od 1 marca 2027 roku mogą wzrosnąć o co najmniej 3,48 proc. Nie jest to jednak jeszcze ostateczny wskaźnik. Ten poznamy dopiero po opublikowaniu danych za cały 2026 rok.
Dla milionów seniorów będzie to jedna z najważniejszych zmian finansowych przyszłego roku. Waloryzacja obejmuje bowiem nie tylko emerytury, ale również renty oraz szereg świadczeń, których wysokość jest powiązana z najniższą emeryturą.
Rząd zdecydował w sprawie waloryzacji. Chodzi o 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń
Rząd zamierza zaproponować Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji na ustawowym poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.
To ważne rozróżnienie. Nie oznacza ono, że emerytury wzrosną o 20 proc. Liczba ta jest jednym z elementów ustawowego mechanizmu służącego do obliczenia właściwego wskaźnika waloryzacji.
Przy aktualnych prognozach oznacza to, że waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku może wynieść co najmniej 3,48 proc.
Podwyższone świadczenia mają być wypłacane od 1 marca 2027 roku.
3,48 proc. to jeszcze nie ostateczna waloryzacja
Seniorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na jedno słowo: prognoza.
Ostateczny wskaźnik waloryzacji na 2027 rok nie jest jeszcze znany. Będzie zależał od rzeczywistych danych dotyczących inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku.
Dopiero po zakończeniu roku i opublikowaniu odpowiednich danych przez Główny Urząd Statystyczny będzie można dokładnie ustalić wysokość marcowej podwyżki.
Obecne 3,48 proc. pozwala jednak zobaczyć, jak mogą wyglądać świadczenia, jeżeli prognozy się sprawdzą.
Najniższa emerytura może przekroczyć 2000 zł
Jedna z najważniejszych zmian dotyczyłaby osób pobierających najniższą emeryturę.
Obecnie wynosi ona 1978,49 zł brutto. Przy waloryzacji na poziomie 3,48 proc. podwyżka wyniosłaby około 68,85 zł brutto miesięcznie.
W rezultacie od 1 marca 2027 roku najniższa emerytura wzrosłaby do około:
2047,34 zł brutto miesięcznie.
Po raz pierwszy ustawowe minimum emerytalne przekroczyłoby więc granicę 2000 zł brutto.
Emerytura 2500 zł. Ile może wynieść po waloryzacji?
Przy założeniu waloryzacji na poziomie 3,48 proc. osoba otrzymująca obecnie 2500 zł brutto mogłaby zyskać około 87 zł brutto miesięcznie.
Świadczenie wzrosłoby w takim wariancie do około 2587 zł brutto.
W skali 12 miesięcy różnica w nominalnej wartości świadczenia wynosiłaby ponad 1000 zł brutto.
3000 zł emerytury. Podwyżka przekroczyłaby 100 zł
Przy świadczeniu wynoszącym obecnie 3000 zł brutto waloryzacja o 3,48 proc. oznaczałaby wzrost o około 104,40 zł.
Nowa kwota wyniosłaby około:
3104,40 zł brutto.
Im wyższe świadczenie, tym większa nominalna kwota podwyżki, ponieważ obecny mechanizm waloryzacji ma charakter procentowy.
4000 zł emerytury. Tyle może wypłacić ZUS
Przy emeryturze wynoszącej 4000 zł brutto wzrost o 3,48 proc. oznaczałby około 139,20 zł więcej.
Po marcowej waloryzacji świadczenie osiągnęłoby około:
4139,20 zł brutto.
Przy emeryturze wynoszącej 5000 zł brutto podwyżka wyniosłaby około 174 zł, co dawałoby około 5174 zł brutto.
Tak mogą wyglądać emerytury od 1 marca 2027 roku
Przy prognozowanym obecnie wskaźniku 3,48 proc. orientacyjne kwoty przedstawiają się następująco:
1978,49 zł → około 2047,34 zł
2500 zł → około 2587 zł
3000 zł → około 3104,40 zł
3500 zł → około 3621,80 zł
4000 zł → około 4139,20 zł
4500 zł → około 4656,60 zł
5000 zł → około 5174 zł
6000 zł → około 6208,80 zł
Są to wyliczenia orientacyjne oparte na wskaźniku 3,48 proc. Nie należy traktować ich jako ostatecznych kwot świadczeń na 2027 rok.
Seniorzy mogą być rozczarowani skalą podwyżki
Przekroczenie przez najniższą emeryturę poziomu 2000 zł będzie symboliczną granicą, ale sama prognozowana podwyżka może nie zrobić dużego wrażenia na osobach mierzących się z wysokimi kosztami codziennego życia.
W przypadku minimalnego świadczenia mówimy obecnie o prognozowanym wzroście wynoszącym niespełna 69 zł brutto miesięcznie.
Seniorzy patrzą natomiast nie tylko na nominalną wysokość przelewu z ZUS, ale przede wszystkim na ceny żywności, energii, usług, czynszu oraz innych podstawowych wydatków.
Właśnie dlatego ostateczny poziom inflacji za 2026 rok będzie miał tak duże znaczenie. Jeżeli rzeczywiste dane okażą się inne od obecnych prognoz, zmieni się również finalny wskaźnik waloryzacji.
Waloryzacja będzie kosztować miliardy złotych
Zmiana obejmuje ogromną grupę świadczeniobiorców, dlatego nawet stosunkowo niewielki procentowo wzrost oznacza duże obciążenie dla finansów publicznych.
Szacowany koszt waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku wynosi około 16,7 mld zł.
Pieniądze te mają trafić do świadczeniobiorców poprzez wyższe comiesięczne wypłaty.
Podwyżka od 1 marca 2027 roku. Nie trzeba składać wniosku
Dla emerytów i rencistów ważna jest również praktyczna strona waloryzacji.
Standardowa coroczna waloryzacja odbywa się z urzędu. Osoba pobierająca świadczenie nie musi składać specjalnego wniosku tylko po to, aby otrzymać marcową podwyżkę.
ZUS przelicza świadczenia objęte waloryzacją zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dlaczego dzisiaj nie da się podać ostatecznej kwoty?
Mechanizm waloryzacji został skonstruowany tak, aby uwzględniać rzeczywiste dane gospodarcze, a nie wyłącznie wcześniejsze przewidywania.
Dlatego latem 2026 roku możemy mówić o prognozowanym wzroście wynoszącym co najmniej około 3,48 proc., ale nie możemy jeszcze przesądzić, że dokładnie taki wskaźnik zostanie zastosowany 1 marca.
Kluczowe będą dane GUS obejmujące cały 2026 rok.
Dopiero wtedy seniorzy poznają dokładny procent i będą mogli precyzyjnie obliczyć swoje nowe świadczenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę albo rentę, nie traktuj obecnych 3,48 proc. jako ostatecznie zatwierdzonej podwyżki. Jest to wartość wynikająca z aktualnych prognoz i przyjętego przez rząd poziomu zwiększenia wskaźnika.
Jeżeli prognoza się sprawdzi, osoba otrzymująca najniższą emeryturę mogłaby od marca 2027 roku dostać około 2047,34 zł brutto zamiast 1978,49 zł.
Przy świadczeniu 3000 zł mówimy orientacyjnie o wzroście do około 3104 zł, przy 4000 zł do około 4139 zł, a przy 5000 zł do około 5174 zł brutto.
Nie trzeba obecnie składać żadnego wniosku w sprawie przyszłorocznej standardowej waloryzacji. Najważniejsza informacja pojawi się po poznaniu danych za cały 2026 rok. To one przesądzą, ile rzeczywiście wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2027 roku.
Dla seniorów oznacza to jedno: pierwsze wyliczenia już mamy, ale ostateczne kwoty mogą się jeszcze zmienić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.