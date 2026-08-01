Warszawa. Awantura na drodze zakończyła się atakiem nożem

1 sierpnia 2026 14:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Brutalny finał drogowego konfliktu pod Warszawą. W okolicach Legionowa kierowca samochodu dostawczego miał zaatakować nożem kierowcę osobowego audi. Po pościgu zakończonym na stacji paliw na warszawskiej Białołęce podejrzany został zatrzymany przez policję. O sprawie poinformował TVN24.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w piątek na trasie pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jak podaje TVN24, pierwsze informacje oraz nagranie z miejsca zdarzenia trafiły do redakcji za pośrednictwem platformy Kontakt24 od świadka całego zajścia.

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Świadek: „Wyjął nóż i zaczął dźgać”

Według relacji świadka cytowanej przez TVN24, do konfliktu między kierowcami miało dojść wcześniej, a on zobaczył jego najbardziej dramatyczny moment.

Jak opisał, z audi wysiadł około 50-letni mężczyzna i podszedł do okna samochodu dostawczego. W pewnym momencie kierowca dostawczaka miał chwycić go za koszulkę, próbować wciągnąć do wnętrza pojazdu, a następnie wyjąć nóż i zadać mu ciosy. Poszkodowany doznał obrażeń ręki.

Świadek powiadomił służby i – zgodnie z ich prośbą – obserwował trasę ucieczki sprawcy. Jak relacjonował, ranny kierowca również ruszył za napastnikiem, wcześniej opatrując ranę prowizorycznym opatrunkiem z koszulki.

Pościg zakończył się na Białołęce

Jak informuje TVN24, kierowca samochodu dostawczego uciekał bocznymi drogami przez Nieporęt, aż dotarł do stacji paliw na warszawskiej Białołęce. Tam został zatrzymany przez policję.

Informację o zatrzymaniu potwierdziła w rozmowie z TVN24 nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

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Potwierdzam, że doszło do zatrzymania kierowcy. Załoga policji, która go zatrzymała, jest obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Tam ten mężczyzna będzie osadzony i będą prowadzone z nim dalsze czynności – przekazała policjantka.

Śledczy wyjaśniają obecnie dokładny przebieg zdarzenia, motywy działania zatrzymanego oraz okoliczności, które doprowadziły do brutalnej eskalacji konfliktu na drodze.

Źródło: TVN24 / Kontakt24.

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