Warszawa. Awantura na drodze zakończyła się atakiem nożem
Brutalny finał drogowego konfliktu pod Warszawą. W okolicach Legionowa kierowca samochodu dostawczego miał zaatakować nożem kierowcę osobowego audi. Po pościgu zakończonym na stacji paliw na warszawskiej Białołęce podejrzany został zatrzymany przez policję. O sprawie poinformował TVN24.
Do zdarzenia doszło w piątek na trasie pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jak podaje TVN24, pierwsze informacje oraz nagranie z miejsca zdarzenia trafiły do redakcji za pośrednictwem platformy Kontakt24 od świadka całego zajścia.
Świadek: „Wyjął nóż i zaczął dźgać”
Według relacji świadka cytowanej przez TVN24, do konfliktu między kierowcami miało dojść wcześniej, a on zobaczył jego najbardziej dramatyczny moment.
Jak opisał, z audi wysiadł około 50-letni mężczyzna i podszedł do okna samochodu dostawczego. W pewnym momencie kierowca dostawczaka miał chwycić go za koszulkę, próbować wciągnąć do wnętrza pojazdu, a następnie wyjąć nóż i zadać mu ciosy. Poszkodowany doznał obrażeń ręki.
Świadek powiadomił służby i – zgodnie z ich prośbą – obserwował trasę ucieczki sprawcy. Jak relacjonował, ranny kierowca również ruszył za napastnikiem, wcześniej opatrując ranę prowizorycznym opatrunkiem z koszulki.
Pościg zakończył się na Białołęce
Jak informuje TVN24, kierowca samochodu dostawczego uciekał bocznymi drogami przez Nieporęt, aż dotarł do stacji paliw na warszawskiej Białołęce. Tam został zatrzymany przez policję.
Informację o zatrzymaniu potwierdziła w rozmowie z TVN24 nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
– Potwierdzam, że doszło do zatrzymania kierowcy. Załoga policji, która go zatrzymała, jest obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Tam ten mężczyzna będzie osadzony i będą prowadzone z nim dalsze czynności – przekazała policjantka.
Śledczy wyjaśniają obecnie dokładny przebieg zdarzenia, motywy działania zatrzymanego oraz okoliczności, które doprowadziły do brutalnej eskalacji konfliktu na drodze.
Źródło: TVN24 / Kontakt24.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.