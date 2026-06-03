Warszawa: Osoba potrącona przez pociąg na stacji Choszczówka
Na stacji Warszawa Choszczówka na wysokości ul. Zawiślańskiej doszło do potrącenia przez pociąg. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Stan poszkodowanej osoby nie jest na razie znany.
Zdarzenie potwierdzają mł. asp. Bartłomiej Śniadała z warszawskiej policji oraz Kpt. Paweł Baran ze Stołecznej Straży Pożarnej. Jak przekazał nam Strażak, na miejscu skierowano 3 zastępy straży pożarnej, w sumie 10 strażaków. Obecny jest też Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja.
Poszkodowany ma około 60 lat. Jego stan pozostaje nieznany.
Podróżni muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu.
Więcej informacji wkrótce.
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