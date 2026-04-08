Warszawa przebija kolejne granice! Sprawdź aktualne ceny mieszkań w Twoim mieście?
Pierwszy kwartał 2026 roku na rynku nieruchomości przyniósł scenariusz, którego wielu chciało uniknąć. Mimo wysokich stóp procentowych, popyt na własne „M” nie słabnie, podczas gdy oferta deweloperów zaczyna się kurczyć. Nowe dane pokazują jasno: wybór jest mniejszy, a presja cenowa w największych miastach narasta. Sprawdź, jak zmieniły się stawki w Twoim mieście i co napędza obecną drożyznę.
Rynek nieruchomości w liczbach, raport za I kwartał 2026
Analiza danych z największych portali ogłoszeniowych i raportów deweloperskich wskazuje na pogłębiający się deficyt mieszkań. W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu liczba dostępnych ofert spadła o kilka procent w porównaniu do końcówki ubiegłego roku. Kupujący, obawiając się dalszych wzrostów, przyspieszają decyzje zakupowe, co dodatkowo drenuje rynek z najatrakcyjniejszych lokali.
|Miasto
|Śr. cena za m² (Q1 2026)
|Zmiana (kwartał do kwartału)
|Warszawa
|ok. 18 200 – 19 500 zł
|+3,2%
|Kraków
|ok. 16 400 – 17 800 zł
|+2,8%
|Wrocław
|ok. 13 900 – 15 200 zł
|+2,1%
|Gdańsk
|ok. 14 800 – 16 100 zł
|+2,5%
- Brak gruntów: W największych metropoliach drastycznie brakuje terenów z planami zagospodarowania pod zabudowę wielorodzinną.
- Koszty budowy: Stabilizacja cen materiałów to mit – koszty wykonawstwa i robocizny wciąż rosną, co wstrzymuje start niektórych inwestycji.
- Oczekiwanie na programy wsparcia: Część deweloperów dawkuje podaż, czekając na jasne deklaracje rządu w sprawie dopłat do kredytów.
Kupujący nie odpuszczają, psychologia silniejsza niż liczby?
Teoretycznie, przy obecnym poziomie stóp procentowych, rynek powinien ostygnąć. Fakty pokazują jednak coś innego: nieruchomości wciąż są postrzegane jako najbezpieczniejsza przystań dla kapitału. Polacy nauczyli się, że „taniej już było”, a każde chwilowe wyhamowanie cen jest traktowane jako ostatnia okazja przed kolejnym rajdem w górę. To nakręca spiralę popytu, której nie są w stanie zatrzymać nawet rekordowo drogie kredyty hipoteczne.
Zjawisko „ucieczki od gotówki” sprawia, że mieszkania znikają z rynku szybciej niż powstają nowe fundamenty. Szczególnie widoczne jest to w segmencie lokali dwupokojowych, które traktowane są jako idealny produkt inwestycyjny pod wynajem. Jeśli podaż nie zostanie odblokowana przez uproszczenie procedur budowlanych, czeka nas rok pod znakiem walki o każdy wolny metr kwadratowy. Statystyka I kwartału 2026 to nie tylko liczby, to sygnał ostrzegawczy, że rynek staje się coraz trudniejszy dla osób kupujących swoją pierwszą nieruchomość na własne potrzeby.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.