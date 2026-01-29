Warszawa przygotowuje się na drugą falę mrozów. W nocy temperatura może spaść nawet do -20 stopni [30.01.2026]

Od jutra Warszawa uruchamia specjalną pomoc dla mieszkańców, którzy potrzebują schronienia przed zimnem. W stolicy pojawią się ogrzewane namioty z gorącymi napojami, a przez miasto będą kursować bezpłatne autobusy dla osób, które w nocy szukają ciepłego miejsca. To reakcja na spadające temperatury, które dają się we znaki w całej Polsce.

Namioty staną w 5 miejscach. Będzie gorąca herbata i kawa

Decyzja prezydenta m.st. Warszawy o uruchomieniu ogrzewanych punktów w kluczowych węzłach przesiadkowych dotyczy dni, kiedy spadek temperatury jest szczególnie dotkliwy. Państwowa Straż Pożarna ponownie wystawi 5 ogrzewanych namiotów, a dzięki współpracy z MPWiK mieszkańcy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy. Namioty będą dostępne od soboty do poniedziałku w godzinach 6:00-18:00. Lokalizacje zostały wybrane tak, by objąć różne części miasta i zapewnić dostępność w najbardziej uczęszczanych miejscach, gdzie mieszkańcy i osoby bezdomne mogą szybko znaleźć schronienie przed mrozem.

Miejsca, w których staną ogrzewane namioty to Metro Centrum przy wyjściu z Patelni, Rondo Wiatraczna między Grochowską a Al. Waszyngtona, Al. Solidarności przy Targowej, pętla Metro Wilanowska oraz ul. Żeromskiego przy ul. Marymoncka przy stacji Metro Słodowiec. Wybrano węzły komunikacyjne, przez które codziennie przewija się tysiące osób, co ma ułatwić dotarcie do pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W namiotach będzie ciepło, a gorące napoje pozwolą choć na chwilę odzyskać siły przed dalszą podróżą przez zimową stolicę.

Nocne autobusy dla zmarzniętych mieszkańców. Ruszają już w piątek

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi 2 bezpłatne autobusy dla osób, które będą potrzebowały się ogrzać. Zaczną one kursować od piątku, 30 stycznia, od godziny 18:00. Autobusy będą jeździć przez całą noc, a ostatni kurs rozpocznie się o 9:00 rano. Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych i gdzie szczególnie zimą ludzie mogą potrzebować pomocy.

Linia A „OGRZEJ SIĘ” będzie kursować trasą: DW. CENTRALNY 23, jezdnia północna Dworca Centralnego, Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Górczewska, Leszno, Okopowa, Aleja „Solidarności”, Aleja Jana Pawła II, jezdnia północna Dworca Centralnego, DW. CENTRALNY 23. Przystanki stałe to Dw. Centralny 02, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52, PKP Wola (Kasprzaka) 06, PKP Wola (Wolska) 06, Metro Młynów 05, Płocka-Szpital 01, Młynarska 01, Okopowa 01, Kino Femina 07, Rondo ONZ 01, Dw. Centralny 23.

Linia B „OGRZEJ SIĘ” pojedzie trasą: PL. HALLERA 12, Jagiellońska, św. Cyryla i Metodego, Targowa, J. Zamoyskiego, Lubelska, Bliska, Żupnicza, Chodakowska, Stanisławowska, J. Dwernickiego, Wiatraczna, Grochowska, J. Zamoyskiego, Targowa, Aleja „Solidarności”, Jagiellońska, PL. HALLERA 12. Przystanki stałe to Plac Hallera 12, Dw. Wileński 01, Ząbkowska 01, Kijowska 01, Al. Zieleniecka 04, Dw. Wschodni (Lubelska) 14, Wiatraczna 01, Praga Płd. – Ratusz 01, Al. Zieleniecka 03, Kijowska 02, Ząbkowska 02, Dw. Wileński 05, Pl. Hallera 12. Pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako „na żądanie”, czyli kierowcy trzeba zasygnalizować potrzebę zatrzymania.

Sople nad głową. Warszawa apeluje o ostrożność

W warunkach silnych mrozów i odwilży poważnym zagrożeniem w przestrzeni miejskiej są sople lodu. Mogą one spadać z dachów, balkonów i gzymsów, stwarzając realne niebezpieczeństwo dla pieszych oraz zaparkowanych pojazdów. Miasto apeluje, by unikać przechodzenia bezpośrednio pod okapami budynków i zwracać uwagę na oznaczenia ostrzegawcze. Nagłe zmiany temperatury, które są typowe dla stycznia, sprawiają, że zamarznięta woda tworzy niebezpieczne nawisy, które w ciągu dnia pod wpływem słońca mogą się urywać i spadać.

Temperatura w Warszawie w styczniu zazwyczaj waha się od kilku stopni poniżej zera do lekkich plusów w ciągu dnia, co sprzyja powstawaniu sopli. Mieszkańcy powinni zachować szczególną czujność podczas przechodzenia obok starych kamienic, budynków użyteczności publicznej i miejsc, gdzie dach znajduje się nisko nad chodnikiem. Zarządcy nieruchomości są zobowiązani do usuwania sopli, ale nie zawsze reagują na czas.

Kto odśnieża w stolicy? Podział obowiązków

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za ponad 4 mln m² terenów, w tym 4 500 przystanków komunikacji miejskiej. W przypadku pozostałych ciągów pieszych miasto apeluje do zarządców budynków, chodników i ulic o przygotowanie zapasów piasku i reagowanie na bieżąco w razie śliskiej nawierzchni. Oprócz ZOM za odśnieżanie odpowiadają w Warszawie zarządcy nieruchomości w zakresie chodników przylegających do tych nieruchomości, wspólnoty i zarządcy osiedli w zakresie chodników i ulic osiedlowych, urzędy 18 dzielnic w zakresie ulic, którymi nie kursują autobusy i chodników wzdłuż tych dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się drogami ekspresowymi na terenie stolicy, częścią chodników, schodów oraz mostem Południowym im. Anny Jagiellonki i mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. Zarząd Terenów Publicznych odpowiada za część terenów w Dzielnicy Śródmieście, Zarząd Praskich Terenów Publicznych za część terenów w Dzielnicy Praga-Północ, a Zarząd Zieleni m.st. Warszawy za alejki i chodniki w parkach i wokół nich. Ten skomplikowany podział sprawia, że nie zawsze od razu widać, kto za co odpowiada, a mieszkańcy narzekają na nierówne standardy odśnieżania w różnych częściach miasta.

Straż Miejska karze za brak odśnieżenia. 74 wnioski o ukaranie

Strażnicy miejscy kontrolują odśnieżanie chodników oraz występowanie zdarzeń niebezpiecznych spowodowanych przez zimową aurę, takich jak sople, nawisy śnieżne i oblodzenia. Od 1 do 28 stycznia 2026 zrealizowano łącznie 4 519 kontroli. W ich wyniku strażnicy skierowali do sądu 74 wnioski o ukaranie zarządców, którzy nie dopełnili obowiązku odśnieżania czy zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. Na miejscu nałożono 44 mandaty karne. W przypadku 253 mniejszej wagi naruszeń ograniczono się do zastosowania środków oddziaływania wychowawczego.

Aż 1 304 kontrole zakończyły się bez uwag, co pokazuje, że większość zarządców nieruchomości wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wyniki 2 844 kontroli przekazano zarządcom do dalszej realizacji, co oznacza, że strażnicy stwierdzili nieprawidłowości, ale dali czas na ich usunięcie bez natychmiastowych sankcji. Kontrole będą kontynuowane przez cały sezon zimowy, a mieszkańcy mogą zgłaszać zaniedbania przez warszawski numer alarmowy.