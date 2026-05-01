Warszawa przygotowuje się na najgorsze. 120 autobusów z mocowaniami noszy, agregaty, zapasy wody, doposażenie szkół i służb
Warszawa wydaje na ochronę ludności więcej niż jakiekolwiek inne polskie miasto. Program „Warszawa Chroni” ma budżet, który urósł trzykrotnie od ogłoszenia. Na ulicach pojawią się autobusy zdolne do ewakuacji rannych. Pod ziemią trwa projekt dla 100 tysięcy osób. A jednocześnie kontrola wykazała, że w Warszawie nie ma ani jednego budynku spełniającego nową ustawową definicję schronu. Jak to możliwe – i co to oznacza dla ciebie jako mieszkańca?
Polska ma plany, Warszawa ma budżet
Z końcem 2025 roku wszystkie 2 477 gmin w Polsce złożyły dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich – wymagała tego ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907). To ważny kamień milowy: po raz pierwszy w historii III RP każda gmina ma gotowy scenariusz działania na wypadek kryzysu, a system może zostać uruchomiony w czasie krótszym niż 15 minut. Rząd zobowiązał się przeznaczać co roku co najmniej 0,3 proc. PKB na realizację tych przepisów – przy polskim PKB to ok. 10 mld zł rocznie.
Warszawa nie czekała na dokumenty. Ratusz ogłosił własny program – „Warszawa Chroni” – jeszcze w marcu 2024 roku. I tu zaczyna się historia warta bliższego przyjrzenia się, bo różnica między tym, co zapowiedziano, a tym, co faktycznie działa, jest bardziej skomplikowana niż wynika z komunikatów prasowych.
400 milionów złotych: gdzie idą pieniądze
Pierwotna kwota programu „Warszawa Chroni” wynosiła 117 mln zł. Dziś budżet stolicy na lata 2025-2027 przewiduje 186 mln zł ze środków własnych. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które w 2025 roku trafiły bezpośrednio do Warszawy. Łącznie miasto dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł przeznaczonych na ochronę ludności w krótkim horyzoncie czasowym.
Lista wydatków jest publiczna i szczegółowa. 43 mln zł pochłania doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze – bo przy długotrwałym blackoucie szpital bez zasilania przestaje działać w ciągu kilku godzin. 36,5 mln zł trafi na inwestycje MPWiK zabezpieczające ujęcia i dostawy wody. 20 mln zł kosztuje modernizacja miejskiego monitoringu i systemów alarmowych. 12 mln zł – nowa strażnica Państwowej Straży Pożarnej z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze. 11 mln zł – zakup sprzętu ciężkiego: koparek, ładowarek, ciężarówek dla Zarządu Robót i Komunikacji Drogowej. 3 mln zł na edukację mieszkańców, 0,5 mln zł na rozbudowę systemu syren.
To budżet, którego nie ma żadne inne polskie miasto. Ale pieniądze na sprzęt i infrastrukturę to jedno. Pytanie, czy te zakupy przekładają się na realną ochronę mieszkańców, jest inne – i odpowiedź jest bardziej złożona.
120 autobusów Solaris z mocowaniami noszy: umowa podpisana, dostawy od października
Jednym z najbardziej konkretnych i namacalnych elementów programu jest kontrakt podpisany przez Zarząd Transportu Miejskiego z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 120 przegubowych autobusów o długości 18 metrów. Łączna wartość zamówienia: 324 mln zł. Dostawy mają ruszyć w październiku i zakończyć się w grudniu 2026 roku.
To pierwsza inwestycja w Polsce, która formalnie łączy transport publiczny z obroną cywilną. Kluczowy element: każdy autobus będzie wyposażony w systemy mocowania 4 noszy lub leżanek. Adaptacja do transportu rannych ma być – jak podał ZTM – szybka i możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi w ciągu kilku minut. Na co dzień pojazdy będą normalnie obsługiwać pasażerów komunikacji miejskiej. W razie powodzi, katastrofy przemysłowej, scenariusza militarnego – zmienią funkcję. Przetarg przewiduje też opcję zamówienia uzupełniającego na kolejne 100 autobusów.
To rozwiązanie warte zapamiętania przez każdego mieszkańca: żółte autobusy miejskie, które jutro będą woziły ludzi na trasach, w razie kryzysu staną się środkami ewakuacyjnymi i sanitarnymi. ZTM stara się o dofinansowanie z rządowego Programu OLiOC – decyzja o jego przyznaniu jeszcze nie zapadła.
„Podziemna Tarcza”: metro dla 100 tysięcy, ale nie schron
17 grudnia 2025 roku prezydent Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Cała sieć metra – 39 stacji, ok. 41,5 km tras – ma zapewnić schronienie ponad 100 tysiącom osób. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno powstają magazyny kryzysowe: łóżka polowe, śpiwory, koce, środki medyczne. W planach są agregaty prądotwórcze zapewniające autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Tu konieczna jest precyzja, której w komunikatach prasowych często brakuje. Metro to miejsce ukrycia – nie schron. Różnica jest fundamentalna i wynika wprost z nowego rozporządzenia MSWiA z 4 listopada 2025 roku (Dz.U. 2025 poz. 1548), które wprowadza trójstopniową klasyfikację budowli ochronnych. Schron musi być hermetyczny i chronić przed bronią masowego rażenia: chemiczną, biologiczną i nuklearną. Ukrycie zapewnia ograniczoną ochronę. Miejsce doraźnego schronienia – piwnica, garaż podziemny, tunel metra – chroni przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed skażeniem chemicznym ani wybuchem nuklearnym.
Pierwszą linię metra – od Kabat do Wierzbna – projektowano w latach 80. z myślą o funkcji schronu. W trakcie budowy i lat eksploatacji zrezygnowano jednak z hermetyczności: nie zamontowano filtracji powietrza, nie zbudowano pełnej infrastruktury sanitarnej. NIK skontrolowała stacje Politechnika i Wilanowska i stwierdziła brak szczelności. Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał na kluczową różnicę: metro kijowskie leży 50-100 metrów pod ziemią. Najgłębsza stacja warszawskiego metra ma zaledwie 23 metry. Piotr Jarosz, ekspert firmy Holdfort, ocenił wprost: „Metro warszawskie może chronić przed odłamkami i skutkami pobliskich eksplozji. Ze względu na skalę i czas dojścia do stacji, nazywanie tego systemem ochrony mieszkańców byłoby wprowadzaniem ich w błąd”.
Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu – 100 tysięcy osób w metrze – to zaledwie 5 procent populacji Warszawy. Reszta musi radzić sobie inaczej.
Twarda rzeczywistość schronów: 619 potrzebnych, zero spełniających normy
Ratusz operuje danymi Państwowej Straży Pożarnej, które brzmią imponująco: ponad 200 schronów, ok. 1 300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia, z łączną pojemnością szacowaną na ponad 9 milionów osób. To stawia Warszawę na pierwszym miejscu w Polsce pod względem nominalnej pojemności obiektów ochronnych.
Problem w tym, że te dane zostały zebrane według starej klasyfikacji. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę niemal połowy wytypowanych obiektów według nowych kryteriów ustawowych, wynik był jednoznaczny: żaden z ponad 200 obiektów identyfikowanych przez ratusz jako „schrony” nie spełnia definicji schronu zgodnej z ustawą z 2024 roku. Ratusz odpowiada, że formalna certyfikacja należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a audyt był zaawansowany w 40 procentach we wrześniu 2025 roku.
Niezależna analiza firmy Holdfort, opublikowana w kwietniu 2026 roku, wylicza, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć – opartych na standardzie maksymalnie 500 metrów dojścia od miejsca stałego pobytu do obiektu. To wartość minimalna, nieuwzględniająca barier urbanistycznych: Wisły, zamkniętych osiedli, infrastruktury technicznej. Rzeczywiste potrzeby są wyższe.
Ratusz podjął jedną decyzję, która stała się symbolem całego problemu. Podziemny tunel pod ulicą Marszałkowską – który mógłby pełnić rolę schronu dla tysięcy osób – został uznany przez miasto za „nieuzasadniony ekonomicznie” do adaptacji. Zasypano go betonem. W jego miejscu powstaje zielony skwer.
Perspektywa długoterminowa jest lepsza. Planowana czwarta linia metra – 23 stacje, trasa Białołęka-Mokotów-Wilanów – ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu: transportowym i ochronnym. Trzaskowski zapowiedział, że argument ochrony ludności zostanie użyty przy staraniach o dofinansowanie unijne. Od decyzji o budowie do oddania pierwszego nowego schronu mija co najmniej 2 lata. Nawet przy pełnym finansowaniu z 2026 roku pierwsze efekty będą widoczne nie wcześniej niż w 2028 roku.
Alert RCB, syreny i 72 godziny na własną rękę: jak działa powiadamianie
Podstawą systemu alarmowego jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze. Bez żadnej aplikacji, bez rejestracji, nawet na starych telefonach bez internetu. Alarm RCB to jedyna forma powiadamiania, która działa niezależnie od tego, czy masz zainstalowaną jakąkolwiek aplikację bezpieczeństwa.
Równolegle uruchamiane są syreny – Warszawa przeznacza 0,5 mln zł na rozbudowę ich sieci – oraz komunikaty TVP i Polskiego Radia. Problem pojawia się, gdy prąd zgaśnie i stacje BTS wyczerpią akumulatory (zwykle po 4-8 godzinach). Wtedy jedynym działającym źródłem informacji pozostaje radio na baterie lub korbkę – RCB umieszcza je na liście obowiązkowych elementów domowego zestawu awaryjnego. Smartfon bez zasilania i bez zasięgu staje się bezużyteczny.
Rządowe wytyczne zakładają, że każde gospodarstwo domowe powinno być samowystarczalne przez 72 godziny bez zewnętrznej pomocy. To czas, w którym służby koncentrują się na osobach wymagających specjalistycznej pomocy – starszych, chorych, z niepełnosprawnościami. Reszta ma radzić sobie sama.
Co to oznacza dla Ciebie? Konkretna lista dla warszawiaka
Sprawdź gdziesieukryc.pl i zapamiętaj 2-3 miejsca na pamięć. Aplikacja pokazuje najbliższe miejsca schronienia od twojego domu i od miejsca pracy. Pobierz dane offline – w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony. Chronią przed odłamkami i falą uderzeniową. Nie chronią przed bronią chemiczną. Najbliższa stacja metra jest twoim najbardziej realnym miejscem ukrycia w razie konwencjonalnego zagrożenia. Stacje I linii – od Kabat do Wierzbna – mają metalowe grodzie przy wyjściach projektowane z myślą o ochronie cywilnej.
Przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny. Rządowa lista opublikowana na gov.pl jest konkretna: woda butelkowana (2 litry dziennie na osobę) i filtr do uzdatniania wody, żywność gotowa do spożycia na 2-3 dni, gotówka w małych nominałach (terminale i bankomaty przestaną działać przy braku prądu), papierowe kopie dokumentów i kopie cyfrowe na pendrivie, latarka z zapasem baterii, naładowany telefon z powerbankiem, radio na baterie lub korbkę, apteczka z lekami przyjmowanymi na stałe, śpiwór i folia termiczna, drukowane mapy lokalne z kompasem.
Masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub starszego rodzica – zgłoś to w urzędzie dzielnicy. Prawo gwarantuje tym osobom pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej – ale tylko jeśli służby wiedzą o ich istnieniu. Bez wcześniejszego zgłoszenia pierwszeństwo istnieje wyłącznie na papierze. Każdy urząd dzielnicy w Warszawie prowadzi rejestr osób wymagających pomocy przy ewakuacji.
Zapamiętaj kolejność działań przy opuszczaniu mieszkania. Rządowy „Poradnik Bezpieczeństwa” precyzuje ją w konkretnej kolejności: odetnij główny zawór gazu, wyłącz główny bezpiecznik elektryczny, zakręć zawór wody, wygaś wszystkie źródła ognia. Wyślij bliskim swój planowany kierunek i środek transportu zanim wyjdziesz. W sytuacji kryzysowej ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom: Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Dezinformacja w mediach społecznościowych jest przewidywalnym elementem każdego kryzysu.
Śledź komunikaty Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Ratusz regularnie aktualizuje listę wytypowanych obiektów i informuje o postępach audytu. Pod adresem bezpieczenstwo.um.warszawa.pl dostępne są aktualne materiały edukacyjne i mapa punktów informacyjnych w dzielnicach.
