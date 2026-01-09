Warszawa szykuje się na ekstremalne mrozy. Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy. Powstaną m.in. ogrzewane namioty przy przystankach
W stolicy ruszyły przygotowania na nadchodzącą falę arktycznego chłodu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał w piątek posiedzenie sztabu kryzysowego w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Według prognoz meteorologicznych temperatura w najbliższych dniach może spaść nawet do -20°C.
Namioty ogrzewane i dodatkowe miejsca noclegowe
Straż pożarna rozstawi specjalne namioty w kilku kluczowych punktach Warszawy – przy głównych węzłach przesiadkowych. To miejsca, gdzie każdy będzie mógł się ogrzać i napić ciepłej herbaty.
Wszystkie służby pracują i są w stanie najwyższej gotowości – zapewnił prezydent miasta podczas konferencji prasowej.
Miasto zwiększa też liczbę miejsc w noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności. Trzaskowski podkreślił, że miejsca są dostępne, a w razie potrzeby powstanie ich więcej.
Służby monitorują cieki wodne i infrastrukturę
Sztab kryzysowy skupia się na kilku kluczowych obszarach. Służby miejskie kontrolują bezpieczeństwo na rzekach i innych ciekach wodnych, gdzie zamarznięty lód może stanowić zagrożenie. Równocześnie ekipy odpowiedzialne za dostarczenie wody, ciepła i odśnieżanie ulic pracują bez przerwy.
Najważniejsze jest, żeby reagować, kiedy widzimy coś niepokojącego – apelował Rafał Trzaskowski.
Prognoza na najbliższe dni: nadchodzi arktyczny chłód
Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym spadkiem temperatury w całej Polsce. W najbliższy weekend i na początku przyszłego tygodnia termometry pokażą:
- 10-11 stycznia: temperatura spadnie do -12°C w dzień i -18°C w nocy
- 12-13 stycznia: najzimniejsze dni z temperaturą od -15°C do -20°C
- 14-15 stycznia: nieznaczne ocieplenie do -10°C w ciągu dnia
Do tego dojdzie silny wiatr, który jeszcze bardziej obniży odczuwalną temperaturę. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed mrozem dla całego Mazowsza.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Władze stolicy apelują o szczególną czujność wobec osób starszych i samotnych w najbliższym otoczeniu. Jeśli ktoś zauważy osobę potrzebującą pomocy na ulicy, powinien natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub do straży miejskiej (986).
Miasto uruchomiło dodatkowe punkty pomocy:
- Namioty ogrzewane przy węzłach komunikacyjnych (lokalizacje podane na stronie miasta)
- Całodobowe noclegownie z wolnymi miejscami
- Gorąca linia dla osób potrzebujących wsparcia: 22 123 45 67 (numer przykładowy – zweryfikuj)
Mieszkańcy powinni też zadbać o odpowiednie zabezpieczenie wodomierzy i rur w domach jednorodzinnych oraz upewnić się, że baterie i grzejniki działają sprawnie. W razie problemów z dostawą ciepła należy kontaktować się bezpośrednio z dostawcą lub zgłosić awarię na numer 19 115.
Służby miejskie monitorują sytuację przez całą dobę. Sztab kryzysowy będzie się zbierał codziennie do momentu ustąpienia zagrożenia mrozami.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.