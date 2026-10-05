Warszawa uruchomi syreny alarmowe. Miasto podało konkretne daty
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza wkrótce usłyszą syreny alarmowe. Od 12 do 16 października na terenie województwa odbędą się ćwiczenia „Syrena-26”. Emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia. Tego dnia mogą zabrzmieć kilkukrotnie. Każdy sygnał będzie miał formę ciągłego dźwięku trwającego 1 minutę.
Syreny zabrzmią w ramach ćwiczeń „Syrena-26”
Ćwiczenia obejmą całe województwo mazowieckie i potrwają od 12 do 16 października 2026 r. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu alarmowania i ostrzegania ludności, zdalnego uruchamiania syren oraz procedur stosowanych przez służby i samorządy.
Wojewoda mazowiecki zaplanował również sprawdzenie słyszalności sygnałów w różnych częściach regionu.
Mieszkańcy nie muszą nic robić
Urząd miasta podkreśla, że sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny. Nie oznaczają alarmu ani realnego zagrożenia.
Mieszkańcy nie muszą udawać się do schronienia ani podejmować innych działań. Władze proszą jedynie o zachowanie spokoju.
W serwisie Warszawa 19115 ma zostać udostępniona możliwość zgłaszania, czy sygnał syren był słyszalny w danym miejscu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.