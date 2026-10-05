Warszawa uruchomi syreny alarmowe. Miasto podało konkretne daty

5 października 2026 15:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze, Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza wkrótce usłyszą syreny alarmowe. Od 12 do 16 października na terenie województwa odbędą się ćwiczenia „Syrena-26”. Emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia. Tego dnia mogą zabrzmieć kilkukrotnie. Każdy sygnał będzie miał formę ciągłego dźwięku trwającego 1 minutę.

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syreny alarmowe na słupie
Fot. Shutterstock

Syreny zabrzmią w ramach ćwiczeń „Syrena-26”

Ćwiczenia obejmą całe województwo mazowieckie i potrwają od 12 do 16 października 2026 r. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu alarmowania i ostrzegania ludności, zdalnego uruchamiania syren oraz procedur stosowanych przez służby i samorządy.

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Wojewoda mazowiecki zaplanował również sprawdzenie słyszalności sygnałów w różnych częściach regionu.

Mieszkańcy nie muszą nic robić

Urząd miasta podkreśla, że sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny. Nie oznaczają alarmu ani realnego zagrożenia.

Mieszkańcy nie muszą udawać się do schronienia ani podejmować innych działań. Władze proszą jedynie o zachowanie spokoju.

W serwisie Warszawa 19115 ma zostać udostępniona możliwość zgłaszania, czy sygnał syren był słyszalny w danym miejscu.

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