Grzejnik gorący na górze, zimny na dole? Nie zawsze trzeba go odpowietrzać. Przyczyna może być zupełnie inna
Sezon grzewczy trwa, a wraz z nim wracają problemy z kaloryferami. Jeden grzejnik nagrzewa się równomiernie, drugi pozostaje chłodny, a trzeci jest gorący na górze i wyraźnie zimniejszy na dole. Wiele osób automatycznie sięga wtedy po kluczyk do odpowietrzania. Tymczasem taki rozkład temperatur nie zawsze świadczy o awarii. Czasami oznacza prawidłową pracę urządzenia, a w innych sytuacjach może wskazywać na osad lub ograniczony przepływ wody.
Dlaczego góra grzejnika jest cieplejsza niż dół?
W typowej instalacji centralnego ogrzewania gorąca woda wpływa do grzejnika, oddaje energię cieplną do pomieszczenia, a następnie wraca do instalacji z niższą temperaturą. Z tego powodu pewna różnica między temperaturą górnej i dolnej części grzejnika może być całkowicie normalna. Szczególnie wyraźnie widać to wtedy, gdy głowica termostatyczna ogranicza przepływ wody, ponieważ w pomieszczeniu została już osiągnięta ustawiona temperatura.
Informacje techniczne udostępniane przez firmy zajmujące się instalacjami grzewczymi wskazują, że chłodniejsza dolna część urządzenia nie musi oznaczać jego niesprawności. Znaczenie ma przede wszystkim to, czy grzejnik zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu i czy różnica temperatur nie jest związana z pogorszeniem jego działania.
Odpowietrzanie może nie rozwiązać problemu
Zapowietrzenie grzejnika zwykle objawia się inaczej, niż wielu osobom się wydaje. Powietrze gromadzi się przede wszystkim w górnych partiach urządzenia, dlatego typowym sygnałem bywa chłodna góra i cieplejszy dół. Mogą również pojawiać się odgłosy bulgotania lub przelewania wody. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, samo odpowietrzanie niekoniecznie poprawi pracę instalacji.
W przypadku grzejnika bardzo gorącego na górze i wyraźnie zimnego na dole przyczyną może być ograniczony przepływ wody. W starszych instalacjach problem ten bywa związany z gromadzeniem się osadów i produktów korozji, które utrudniają prawidłową cyrkulację. Nieprawidłowa praca zaworu lub niewłaściwe wyregulowanie instalacji również mogą prowadzić do podobnych objawów.
Jak odróżnić normalną pracę od problemu?
Najważniejsze jest sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu. Jeśli kaloryfer jest ciepły w górnej części, chłodniejszy na dole, a pokój bez problemu osiąga komfortową temperaturę, nie ma powodu do pochopnego demontażu urządzenia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy mimo ustawienia odpowiedniej temperatury pomieszczenie pozostaje zimne, grzejnik nagrzewa się tylko na niewielkiej powierzchni albo problem nasila się z tygodnia na tydzień.
Warto też sprawdzić, czy grzejnika nie zasłaniają ciężkie zasłony, meble lub zabudowa ograniczająca oddawanie ciepła. Głowica termostatyczna schowana za grubą zasłoną może reagować na temperaturę inną niż ta panująca w pozostałej części pokoju, co wpływa na sposób ogrzewania pomieszczenia.
Czego nie robić samodzielnie?
Nie należy bez przygotowania odkręcać zaworów, demontować grzejnika ani próbować płukać instalacji. W budynku wielorodzinnym ingerencja w elementy centralnego ogrzewania może wpłynąć na funkcjonowanie całego pionu. Wypływająca gorąca woda może także spowodować poparzenia lub zalanie mieszkania. Jeżeli podejrzewasz niedrożność, usterkę zaworu albo niewłaściwą regulację, najlepiej zgłosić problem administratorowi lub wykwalifikowanemu instalatorowi.
Co to oznacza dla Ciebie?
Mieszkańcy warszawskich bloków i domów jednorodzinnych nie powinni kierować się wyłącznie popularną poradą, że każdy nierównomiernie nagrzany kaloryfer trzeba odpowietrzyć. Najpierw należy ustalić, czy urządzenie rzeczywiście ogrzewa pomieszczenie niewystarczająco. Jeśli tak, warto zgłosić problem z dokładnym opisem objawów: która część grzejnika jest chłodna, od kiedy występuje różnica i czy pozostałe grzejniki pracują prawidłowo.
Odpowiednia diagnoza pozwala uniknąć niepotrzebnych napraw i kosztów. Czasami wystarczy regulacja, w innych przypadkach potrzebne jest sprawdzenie zaworu lub instalacji. Najważniejsze, by nie zakładać, że jeden objaw zawsze oznacza tę samą usterkę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.