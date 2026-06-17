Warszawa w remoncie: Wakacyjna kumulacja prac na drogach i torowiskach. Pasażerów czekają gigantyczne zmiany
Przed nami wyjątkowo trudne dwa miesiące dla pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców w stolicy. Warszawscy tramwajarze wraz z drogówkami rozpoczynają wielką, wakacyjną kumulację remontów. Od 29 czerwca zmienią się trasy kilkunastu linii tramwajowych, część zostanie zawieszona, a na kluczowych skrzyżowaniach i ulicach pojawią się ciężkie maszyny budowlane. Władze miasta apelują o cierpliwość i tłumaczą: „Wykorzystujemy czas, gdy ruch jest mniejszy”
W tym roku Tramwaje Warszawskie zaplanowały aż 30 remontów tras, wymianę 40 zwrotnic oraz 12 tysięcy metrów bieżących pojedynczego toru. Choć 12 inwestycji (m.in. na pl. Narutowicza czy Grochowskiej) udało się już sfinalizować, prawdziwe apogeum prac przypada na okres urlopowy. Do trwających już robót w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości lada chwila dołączą kolejne kluczowe lokalizacje: skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. „Solidarności” oraz ulica Grójecka.
Niespodzianki na placu boju i błędy z przeszłości
Jak przyznaje wiceprezes Tramwajów Warszawskich, Konrad Niklewicz, prace w Alejach Jerozolimskich postępują zgodnie z harmonogramem, jednak budowlańcy natrafili na poważny problem na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Choć dokumentacja techniczna była bezbłędna, po rozebraniu dylatacji okazało się, że system odprowadzania wody w rzeczywistości nie działa. W związku z tym termin zakończenia prac w tym miejscu (planowany na koniec lipca) stanął pod znakiem zapytania.
Problemy z odwodnieniem to zresztą motyw przewodni tegorocznych remontów. Z tego samego powodu – braku odwodnienia przy oryginalnej budowie – ekipy remontowe muszą przeprowadzić naprawę główną 380 metrów toru w Alei Niepodległości (od Nowowiejskiej do Armii Ludowej). Prace te skoordynowano z wymianą sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia.
Z kolei pod koniec czerwca ruszy naprawa ostatniego fragmentu torowiska na ul. Grójeckiej. Inwestycję tę celowo przesunięto z zeszłego roku, aby nie paraliżować ruchu samochodowego podczas wcześniejszego remontu Placu Zawiszy. Dodatkowe utrudnienia pojawią się także m.in. na skrzyżowaniu Odrowąża i Matki Teresy z Kalkuty, przy metrze Marymont oraz na ul. Kawęczyńskiej. Wczesną jesienią (pod koniec września) pasażerów z Tarchomina czeka też naprawa gwarancyjna torów w kierunku Winnicy.
Wielka rewolucja w rozkładach. Jak pojadą tramwaje?
Od soboty, 29 czerwca, siatka połączeń tramwajowych w Warszawie przejdzie drastyczną metamorfozę. Pasażerowie muszą przygotować się na zupełnie nowe trasy, skrócenia relacji oraz linie zastępcze.
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Linie zawieszone: 9, 13, 19, 23, 25, 33 oraz 77.
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Linie skrócone lub zmienione: * 1 – skrócona do Placu Starynkiewicza.
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2 – skrócona do Nowodworów (w związku z pracami na Winnicę).
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16 – wydłużona do stacji Metro Młociny.
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17 – pojedzie zmienioną trasą (skrócona do Tarchomina Kościelnego).
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18, 20, 26, 67 – skierowane na trasy objazdowe.
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Linie kursujące bez zmian: 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 27, 28, 31, 79.
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Nadal na objazdach: linie 7, 22 i 24.
Aby ułatwić warszawiakom poruszanie się po mieście, ZTM uruchomi trzy nowe linie tramwajowe: 63 (Kawęczyńska-Bazylika – P+R Al. Krakowska), 73 (Czynszowa – P+R Al. Krakowska) oraz 76 (Miasteczko Wilanów – Nowe Bemowo).
Pojawią się także autobusowe linie zastępcze za tramwaj:
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Z-9: Pl. Narutowicza – Rondo Waszyngtona,
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Z26: Zajezdnia Wola – Metro Ratusz Arsenał,
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Z33: Dw. Centralny – Rondo „Radosława”.
Wyjątkowo skomplikowana sytuacja czeka nas na skrzyżowaniu al. „Solidarności” i al. Jana Pawła II. W pierwszym etapie (do początku sierpnia) wyłączony zostanie ruch z północy na zachód, co wymusi na kierowcach i motorniczych m.in. konieczność korzystania ze specjalnych zawrotek.
Drogowcy nie zwalniają tempa – setki inwestycji w toku
Równolegle z tramwajarzami do akcji wkraczają Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) oraz Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). SZRM realizuje obecnie około 70 projektów. Już w lipcu planowane jest oddanie do użytku nowych wiaduktów nad ulicą Paryską (gdzie zapowiedziano badania hałasu ze względu na protesty mieszkańców dotyczące ekranów akustycznych) oraz mostu w ciągu ulicy Płochocińskiej. Trwają również zaawansowane prace przy budowie tuneli kolejowych w Rembertowie i Wesołej.
Z kolei ZDM na ten rok przygotował ponad 500 zadań. Wakacje zostaną wykorzystane na szybkie remonty nawierzchni (tzw. frezowania). Nowy asfalt zyskają m.in. ulice: Szaserów, Koszykowa, Madalińskiego, Szwoleżerów oraz kolejne odcinki Alej Jerozolimskich. Remontowane będą też chodniki i przejścia dla pieszych.
Cel: Zdążyć przed 1 września
Władze Warszawy tłumaczą, że tak potężna kumulacja utrudnień w jednym czasie jest w pełni zamierzona.
– Większość bieżących robót remontowych staramy się skumulować w wakacje. Ma to związek ze zmniejszonym ruchem. Warszawiacy wyjeżdżają na urlopy, nie funkcjonują szkoły i uczelnie, nie ma tej porannej presji – wyjaśnia Tamas Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym stołecznego ratusza.
Dombi podkreśla, że kluczem jest logistyka i koordynacja – miasto dba o to, by nie zamykać jednocześnie dwóch równoległych arterii, takich jak Al. Jerozolimskie i al. „Solidarności”, które stanowią jedyne tramwajowe połączenia mostowe przez Wisłę w centrum. Większość najbardziej uciążliwych prac ma zakończyć się przed 1 września.
– Tyle utrudnień na raz jest w wakacje. Wszystkich, których dotykają nasze prace, bardzo przepraszam. Mogę tylko zapewnić, że robimy wszystko, nie szczędząc pracy, żeby te remonty skończyć w terminie lub jak najszybciej – podsumowuje wiceprezes Tramwajów Warszawskich, Konrad Niklewicz.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.