Warszawa wprowadza surowy zakaz. Od 3 czerwca mandat, nawet za dziecko
Dwie zmiany wchodzą niemal jednocześnie. Warszawa podpisała nowe porozumienia z operatorami e-hulajnóg i rozszerzyła listę miejsc, gdzie hulajnogi są wolniejsze lub całkowicie wyłączone. A 3 czerwca 2026 roku w całej Polsce wejdzie przepis, który przez lata był tylko postulatem: dzieci do 16 lat muszą jeździć w kasku – na rowerze, hulajnodze elektrycznej i każdym urządzeniu transportu osobistego. Kary nie płaci dziecko. Płaci rodzic.
Nowe strefy w Warszawie – gdzie hulajnoga zwolni, a gdzie w ogóle nie zadziała
Zarząd Dróg Miejskich podpisał zaktualizowane porozumienia z trzema operatorami wynajmu e-hulajnóg: Bolt, Dott i Lime. To umowy cywilnoprawne – nie akty prawa miejscowego – bo żadne przepisy nie dają ZDM możliwości ustanawiania wiążących zasad dla prywatnych operatorów w innej formie. W praktyce jednak operatorzy są nimi związani, bo naruszenie zapisów grozi karami umownymi, a Warszawa – jako pierwsze miasto w Polsce – zobowiązała ich też do płacenia za korzystanie ze stref postojowych (ok. 1 mln zł rocznie łącznie).
Kluczowe zmiany w nowych porozumieniach:
Nowe miejsca z limitem prędkości 12 km/h: ulice Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny oraz most pieszo-rowerowy. Dołączają do dotychczasowych stref spowalniania: Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu, Chmielnej (odcinek deptakowy) i Bulwarów Wiślanych (odcinek bez wydzielonej drogi rowerowej).
Nowe miejsca z całkowitym zakazem ruchu i parkowania: Park Sowińskiego i Lasek na Kole – w tych lokalizacjach aplikacja operatora po prostu nie pozwoli uruchomić pojazdu. Do tej pory strefami bezwzględnego zakazu były Stare Miasto, Ogród Krasińskich i Łazienki Królewskie.
Nowy zakaz parkowania w miejscach jednoznacznie niezgodnych z przepisami: mosty, tunele, strefy zamieszkania, ulice bez chodnika o wymaganej szerokości, parki objęte zakazem. Operatorzy muszą technicznie uniemożliwić pozostawienie pojazdu w takich miejscach.
Porozumienia wprowadzają też kary umowne za każde naruszenie – w tym za porzucanie pojazdów poza wyznaczonymi strefami – oraz obowiązek szybkiego reagowania na zgłoszenia mieszkańców. Operator, który nie odpowie na zgłoszenie w wyznaczonym czasie, zapłaci karę. ZDM może też samodzielnie dodawać kolejne lokalizacje objęte ograniczeniami bez renegocjowania całego porozumienia.
Dlaczego zmiany są potrzebne – 66 wypadków i 73 rannych w jednym roku
Dane, które ZDM przytoczył przy okazji podpisania nowych porozumień, dobitnie pokazują skalę problemu. Hulajnogi elektryczne stanowią zaledwie 7,8 proc. ruchu mierzonego na trasach rowerowych. Mimo to ich użytkownicy uczestniczyli w zeszłym roku w 66 wypadkach – w 39 z nich to prowadzący hulajnogę był sprawcą. W zdarzeniach tych rannych zostało 73 osoby. Proporcja między udziałem w ruchu a udziałem w wypadkach jest nieproporcjonalnie wysoka i uzasadnia zaostrzanie zasad.
3 czerwca w całej Polsce: kask obowiązkowy, mandat dla rodzica
Niezależnie od warszawskich regulacji, 3 czerwca 2026 roku w całej Polsce wchodzi w życie przepis z nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 17 października 2025 roku. Nowy art. 33 ust. 1b nakłada obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby, które nie ukończyły 16 lat, podczas jazdy na: rowerze, rowerze z napędem elektrycznym, hulajnodze elektrycznej i każdym urządzeniu transportu osobistego (UTO).
Obowiązek dotyczy jazdy wszędzie – nie tylko na drodze publicznej, ale też na chodniku, ścieżce rowerowej, osiedlowej uliczce i leśnej drodze. Liczy się sam fakt poruszania się pojazdem. Nie ma znaczenia, czy dziecko jedzie samodzielnie, czy pod nadzorem dorosłych – wcześniejszy pomysł, by obecność rodzica zwalniała z obowiązku, ustawodawca odrzucił, argumentując że wypadek może się zdarzyć niezależnie od nadzoru.
Obowiązek obejmuje też dzieci do 7 lat przewożone na dodatkowym siodełku lub w foteliku rowerowym – z jednym wyjątkiem: gdy fotelik ma fabryczne pasy bezpieczeństwa, a jego konstrukcja technicznie uniemożliwia założenie kasku. Zwolnione z obowiązku są też dzieci przewożone w przyczepie rowerowej lub wózku rowerowym z pasami bezpieczeństwa.
Kto płaci mandat – i ile
Tu jest kluczowy mechanizm prawny, który wielu rodziców zaskoczy. Dziecko poniżej 17 lat nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia drogowe – tak stanowi kodeks wykroczeń. Ustawodawca przewidział więc odrębną konstrukcję: mandat w wysokości 100 zł grozi rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który dopuścił do jazdy bez kasku. Policjant może go wystawić zarówno wtedy, gdy zastanie dziecko na ulicy bez kasku, jak i gdy zatrzyma pojazd prowadzony przez rodzica, który wiezie dziecko bez ochrony głowy.
Kask musi być prawidłowo dobrany – zbyt duży nie zapewnia ochrony, zbyt mały jest przyczyną bólu głowy. Noszenie kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej zmniejsza ryzyko urazu głowy o 44 proc. – wynika z badań cytowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w uzasadnieniu nowelizacji. Dziś w Polsce w kasku jeździ zaledwie ok. połowa dzieci – znacznie mniej niż w większości krajów UE, gdzie takie regulacje obowiązują od lat.
Tabela: gdzie i co zmienia się w Warszawie oraz w całej Polsce
|Zmiana
|Zakres terytorialny
|Od kiedy
|Konsekwencja naruszenia
|Limit 12 km/h: Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny, most pieszo-rowerowy
|Warszawa (e-hulajnogi na minuty)
|Teraz
|Kara umowna dla operatora
|Zakaz ruchu i parkowania: Park Sowińskiego, Lasek na Kole
|Warszawa (e-hulajnogi na minuty)
|Teraz
|Blokada techniczna w aplikacji
|Kask obowiązkowy dla dzieci do 16 lat (rower, e-hulajnoga, UTO)
|Cała Polska
|3 czerwca 2026
|Mandat 100 zł dla rodzica/opiekuna
|Kask obowiązkowy dla dzieci do 7 lat w fotelikach i na siodełkach
|Cała Polska
|3 czerwca 2026
|Mandat 100 zł dla rodzica/opiekuna
Co to oznacza dla Ciebie? Kup kask przed 3 czerwca i sprawdź mapę stref
1. Masz dziecko do 16 lat i rower lub hulajnogę – kask kupujesz teraz, nie 3 czerwca. Od tego dnia policja może wystawić mandat bez ostrzeżenia. Przepisy nie przewidują okresu przejściowego ani taryfy ulgowej dla tych, którzy „jeszcze nie zdążyli”. Kask musi pasować – sprawdź rozmiar głowy dziecka przed zakupem.
2. Wieziesz dziecko na siodełku lub w foteliku rowerowym – też obowiązuje cię nowy przepis. Wyjątek dotyczy wyłącznie fotelików z fabrycznymi pasami bezpieczeństwa, których konstrukcja technicznie uniemożliwia założenie kasku. Zwykłe foteliki i siodełka – kask wymagany.
3. Korzystasz z e-hulajnóg na minuty w Warszawie – sprawdź aktualne strefy w aplikacji. Operatorzy (Bolt, Dott, Lime) mają obowiązek na bieżąco aktualizować mapy stref ograniczonej prędkości i zakazu parkowania. Park Sowińskiego i Lasek na Kole to nowe miejsca, gdzie pojazd technicznie nie uruchomi się ani nie pozwoli zakończyć przejazdu.
4. Widzisz porzuconą hulajnogę w niedozwolonym miejscu – zgłoś operatorowi. Nowe porozumienia nakładają na operatorów kary za brak reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Kontakt do każdego operatora widnieje bezpośrednio w aplikacji i na hulajnodze. ZDM prowadzi też zgłoszenia przez Warszawa 19115.
