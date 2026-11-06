Warszawa: wyłączenia prądu i wody od 6 do 9 listopada. Nawet 10 godzin utrudnień. Sprawdź adresy
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na kolejne przerwy w dostawach prądu i wody. Od piątku 6 listopada do poniedziałku 9 listopada zaplanowano prace przy sieciach energetycznych i wodociągowych w kilku dzielnicach stolicy. W niektórych miejscach utrudnienia potrwają nawet 10 godzin, a część prac odbędzie się w nocy. Publikujemy adresy i godziny wyłączeń.
Wyłączenia prądu w Warszawie. Piątek, 6 listopada
Z harmonogramów operatorów energetycznych wynika, że w piątek przerwy w dostawie energii elektrycznej zaplanowano między innymi w Wesołej i na Białołęce.
Godziny 8:30–13:30:
- Wesoła – ul. Marmurowa,
- Białołęka – ul. Aluzyjna.
Prace prowadzi PGE Dystrybucja. Wyłączenia dotyczą nieruchomości objętych komunikatem operatora, a nie automatycznie wszystkich budynków przy wymienionych ulicach.
Godziny 8:30–16:30:
- Wesoła – pl. Wojska Polskiego 152.
W tym przypadku planowana przerwa może potrwać nawet 8 godzin.
Niedziela, 8 listopada. Przez 10 godzin może nie być prądu
Kolejne wyłączenie zaplanowano w niedzielę, 8 listopada, w Śródmieściu.
Godziny 7:00–17:00:
- ul. Tamka 1–1A.
Stoen Operator zapowiedział modernizację stacji transformatorowej nr 8357, obejmującą wymianę rozdzielnicy niskiego napięcia.
To najdłuższa planowana przerwa w dostawach energii elektrycznej w przedstawionym harmonogramie.
Poniedziałek, 9 listopada. Wyłączenia na Białołęce
Na poniedziałek PGE Dystrybucja zaplanowała kolejne prace.
Godziny 9:00–13:00:
- ul. Sieczna,
- ul. Skarbka z Gór.
Przerwy dotyczą wskazanych przez operatora nieruchomości na Białołęce.
Na sobotę 7 listopada w sprawdzonym zestawieniu nie wykazano odrębnych planowanych wyłączeń energii elektrycznej w Warszawie. Nie wyklucza to wystąpienia awarii.
Wyłączenia wody. Piątek, 6 listopada
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie również opublikowało harmonogram prac.
Białołęka – godziny 15:00–20:00
Planowane wyłączenie obejmuje następujące adresy:
Ulica Gladioli:
1, 4, 5, 5A, 8, 9, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 22.
Ulica Kępa Tarchomińska:
1, 1B, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 6, 6B, 6D/1, 6E, 6J, 6K, 6L, 6L/1, 6M, 6M/1, 6N, 6P, 6P/1, 6R, 6S, 6S/1, 6T, 6T/1, 6U, 6U/1, 6W, 6W/1, 6X, 6X/1, 7F, 7J i 10.
Przerwa została zaplanowana na 5 godzin.
Wawer – godziny 9:00–15:00
Przy pracach w rejonie ulicy Mozaikowej wyłączenie obejmie posesję:
- ul. Ślimaka 26B.
Planowany czas przerwy wynosi 6 godzin.
Nocne wyłączenie wody z 6 na 7 listopada. Uwaga, Wawer!
Kolejne utrudnienia zaplanowano na piątkowy wieczór i noc z piątku na sobotę.
Od 6 listopada, godz. 19:00, do 7 listopada, godz. 5:00.
Wyłączenie obejmuje:
Ulica Trakt Lubelski:
9, 30, 32, 34, 36, 36A, 36C, 38C, 38E, 40 i 40A.
Ulica Wędkarska:
2, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 10, 10A, 10B, 10C i 10D.
Przerwa może potrwać aż 10 godzin. Mieszkańcy wymienionych budynków powinni przygotować zapas wody jeszcze przed wieczorem.
Poniedziałek, 9 listopada. Kolejne przerwy w dostawach wody
Mokotów – godziny 7:30–11:30
MPWiK zaplanowało prace w rejonie ulicy Wołoskiej.
Wyłączenie dotyczy:
- ul. Miłobędzka 55.
Przerwa ma potrwać 4 godziny.
Ursynów – godziny 8:00–13:00
Kolejne prace obejmą kilkadziesiąt nieruchomości na Ursynowie.
Ulica Drumli:
3, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14 i 16.
Ulica Gajdy:
1, 3, 3A, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 17.
Ulica Kapeli:
3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 12, 14, 15, 16 i 17.
Ulica Klarnecistów:
1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 18, 23, 25 i 27.
Ulica Kobzy:
1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 i 16.
Ulica Puzonistów:
1, 2, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 11 i 13.
Ulica Sarabandy:
24C.
Prace mają potrwać 5 godzin.
Śródmieście – noc z 9 na 10 listopada
Ostatnie wyłączenie w tym zestawieniu rozpocznie się w poniedziałek wieczorem.
Godziny 20:00–1:00 następnego dnia:
- ul. Mysia 2,
- ul. Mysia 3,
- ul. Mysia 5.
Mieszkańcy tych budynków muszą liczyć się z pięciogodzinną przerwą w dostawie wody.
Co zrobić przed wyłączeniem prądu i wody?
Przerwy w dostawach mediów mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza rodzinom z dziećmi, osobom starszym oraz mieszkańcom pracującym zdalnie.
Przed planowanym wyłączeniem warto naładować telefon i powerbank, przygotować latarkę oraz sprawdzić, czy urządzenia wymagające stałego zasilania będą mogły bezpiecznie funkcjonować.
W przypadku wyłączenia wody należy przygotować zapas do picia, gotowania i podstawowych czynności higienicznych. Warto także wcześniej uruchomić pralkę lub zmywarkę.
Uwaga: harmonogramy mogą ulec zmianie, a planowane prace mogą zostać przesunięte lub odwołane. Przed wyłączeniem należy sprawdzić aktualne komunikaty operatorów. Wymienione ulice nie oznaczają, że wszystkie znajdujące się przy nich budynki zostaną pozbawione dostaw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.