Warszawa: wyłączenia prądu i wody od 6 do 9 listopada. Nawet 10 godzin utrudnień. Sprawdź adresy

6 listopada 2026 14:32 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na kolejne przerwy w dostawach prądu i wody. Od piątku 6 listopada do poniedziałku 9 listopada zaplanowano prace przy sieciach energetycznych i wodociągowych w kilku dzielnicach stolicy. W niektórych miejscach utrudnienia potrwają nawet 10 godzin, a część prac odbędzie się w nocy. Publikujemy adresy i godziny wyłączeń.

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Słupy energetyczne. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Wyłączenia prądu w Warszawie. Piątek, 6 listopada

Z harmonogramów operatorów energetycznych wynika, że w piątek przerwy w dostawie energii elektrycznej zaplanowano między innymi w Wesołej i na Białołęce.

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Godziny 8:30–13:30:

  • Wesoła – ul. Marmurowa,
  • Białołęka – ul. Aluzyjna.

Prace prowadzi PGE Dystrybucja. Wyłączenia dotyczą nieruchomości objętych komunikatem operatora, a nie automatycznie wszystkich budynków przy wymienionych ulicach.

Godziny 8:30–16:30:

  • Wesoła – pl. Wojska Polskiego 152.

W tym przypadku planowana przerwa może potrwać nawet 8 godzin.

Niedziela, 8 listopada. Przez 10 godzin może nie być prądu

Kolejne wyłączenie zaplanowano w niedzielę, 8 listopada, w Śródmieściu.

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Godziny 7:00–17:00:

  • ul. Tamka 1–1A.

Stoen Operator zapowiedział modernizację stacji transformatorowej nr 8357, obejmującą wymianę rozdzielnicy niskiego napięcia.

To najdłuższa planowana przerwa w dostawach energii elektrycznej w przedstawionym harmonogramie.

Poniedziałek, 9 listopada. Wyłączenia na Białołęce

Na poniedziałek PGE Dystrybucja zaplanowała kolejne prace.

Godziny 9:00–13:00:

  • ul. Sieczna,
  • ul. Skarbka z Gór.

Przerwy dotyczą wskazanych przez operatora nieruchomości na Białołęce.

Na sobotę 7 listopada w sprawdzonym zestawieniu nie wykazano odrębnych planowanych wyłączeń energii elektrycznej w Warszawie. Nie wyklucza to wystąpienia awarii.

Wyłączenia wody. Piątek, 6 listopada

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie również opublikowało harmonogram prac.

Białołęka – godziny 15:00–20:00

Planowane wyłączenie obejmuje następujące adresy:

Ulica Gladioli:

1, 4, 5, 5A, 8, 9, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 22.

Ulica Kępa Tarchomińska:

1, 1B, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 6, 6B, 6D/1, 6E, 6J, 6K, 6L, 6L/1, 6M, 6M/1, 6N, 6P, 6P/1, 6R, 6S, 6S/1, 6T, 6T/1, 6U, 6U/1, 6W, 6W/1, 6X, 6X/1, 7F, 7J i 10.

Przerwa została zaplanowana na 5 godzin.

Wawer – godziny 9:00–15:00

Przy pracach w rejonie ulicy Mozaikowej wyłączenie obejmie posesję:

  • ul. Ślimaka 26B.

Planowany czas przerwy wynosi 6 godzin.

Nocne wyłączenie wody z 6 na 7 listopada. Uwaga, Wawer!

Kolejne utrudnienia zaplanowano na piątkowy wieczór i noc z piątku na sobotę.

Od 6 listopada, godz. 19:00, do 7 listopada, godz. 5:00.

Wyłączenie obejmuje:

Ulica Trakt Lubelski:

9, 30, 32, 34, 36, 36A, 36C, 38C, 38E, 40 i 40A.

Ulica Wędkarska:

2, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 10, 10A, 10B, 10C i 10D.

Przerwa może potrwać aż 10 godzin. Mieszkańcy wymienionych budynków powinni przygotować zapas wody jeszcze przed wieczorem.

Poniedziałek, 9 listopada. Kolejne przerwy w dostawach wody

Mokotów – godziny 7:30–11:30

MPWiK zaplanowało prace w rejonie ulicy Wołoskiej.

Wyłączenie dotyczy:

  • ul. Miłobędzka 55.

Przerwa ma potrwać 4 godziny.

Ursynów – godziny 8:00–13:00

Kolejne prace obejmą kilkadziesiąt nieruchomości na Ursynowie.

Ulica Drumli:

3, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14 i 16.

Ulica Gajdy:

1, 3, 3A, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 17.

Ulica Kapeli:

3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 12, 14, 15, 16 i 17.

Ulica Klarnecistów:

1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 18, 23, 25 i 27.

Ulica Kobzy:

1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 i 16.

Ulica Puzonistów:

1, 2, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 11 i 13.

Ulica Sarabandy:

24C.

Prace mają potrwać 5 godzin.

Śródmieście – noc z 9 na 10 listopada

Ostatnie wyłączenie w tym zestawieniu rozpocznie się w poniedziałek wieczorem.

Godziny 20:00–1:00 następnego dnia:

  • ul. Mysia 2,
  • ul. Mysia 3,
  • ul. Mysia 5.

Mieszkańcy tych budynków muszą liczyć się z pięciogodzinną przerwą w dostawie wody.

Co zrobić przed wyłączeniem prądu i wody?

Przerwy w dostawach mediów mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza rodzinom z dziećmi, osobom starszym oraz mieszkańcom pracującym zdalnie.

Przed planowanym wyłączeniem warto naładować telefon i powerbank, przygotować latarkę oraz sprawdzić, czy urządzenia wymagające stałego zasilania będą mogły bezpiecznie funkcjonować.

W przypadku wyłączenia wody należy przygotować zapas do picia, gotowania i podstawowych czynności higienicznych. Warto także wcześniej uruchomić pralkę lub zmywarkę.

Uwaga: harmonogramy mogą ulec zmianie, a planowane prace mogą zostać przesunięte lub odwołane. Przed wyłączeniem należy sprawdzić aktualne komunikaty operatorów. Wymienione ulice nie oznaczają, że wszystkie znajdujące się przy nich budynki zostaną pozbawione dostaw.

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