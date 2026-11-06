Pyszne grzyby rosną nawet do grudnia. W sklepach kosztują, a w lesie można zebrać je za darmo. Znasz je?
Myślisz, że sezon grzybowy kończy się wraz z pierwszymi przymrozkami? Nic bardziej mylnego! W polskich lasach nawet w listopadzie i grudniu można znaleźć smaczne grzyby jadalne. Niektóre gatunki najlepiej czują się właśnie wtedy, gdy temperatura spada, a większość grzybiarzy dawno schowała koszyki. Warto jednak wiedzieć, czego szukać, bo pomyłka może być niebezpieczna.
Listopad i grudzień to wcale nie koniec grzybobrania
Choć większość Polaków kojarzy grzybobranie z wrześniem i październikiem, późna jesień również może przynieść ciekawe znaleziska.
Wszystko zależy od pogody. Gdy jesień jest wilgotna, a silne mrozy jeszcze nie nadeszły, niektóre gatunki nadal wytwarzają owocniki.
Szczególnie interesujące są trzy grzyby: płomiennica zimowa, boczniak ostrygowaty i wodnicha późna.
To gatunki, które mogą pojawiać się w polskich lasach późną jesienią, a niektóre również zimą.
Płomiennica zimowa. Ten grzyb nie boi się chłodu
Płomiennica zimowa to jeden z najbardziej charakterystycznych grzybów późnej jesieni i zimy.
Jej owocniki można spotkać na drewnie drzew liściastych, między innymi wierzb i topól. Pojawiają się często w skupiskach, a ich pomarańczowożółte kapelusze wyróżniają się na tle szarego, jesiennego lasu.
Płomiennica może owocnikować od późnej jesieni aż do zimy, szczególnie podczas okresów odwilży.
Jest grzybem jadalnym po odpowiedniej obróbce termicznej, jednak wymaga bardzo ostrożnego rozpoznania. Może być mylona z innymi grzybami rosnącymi na drewnie, w tym z silnie trującą hełmówką jadowitą.
Dlatego nie należy zbierać jej do jedzenia bez pewnej identyfikacji.
Boczniak ostrygowaty. Rośnie na drzewach nawet zimą
Boczniaki większość osób zna ze sklepowych półek. Tymczasem boczniak ostrygowaty występuje również dziko w Polsce.
Rośnie na drewnie drzew liściastych, często na pniach i obumarłych fragmentach drzew. Jego szarawe, muszlowate kapelusze mogą tworzyć charakterystyczne skupiska.
Boczniak ostrygowaty często pojawia się późną jesienią i może owocnikować również zimą, gdy warunki pogodowe są odpowiednie.
Jest ceniony w kuchni za mięsistą konsystencję. Można przygotować z niego kotlety, sosy, farsze lub dania z patelni.
Także w tym przypadku konieczne jest prawidłowe oznaczenie gatunku przed spożyciem.
Wodnicha późna. Można ją spotkać nawet w listopadzie i grudniu
Wodnicha późna to kolejny jadalny gatunek związany z chłodniejszą częścią roku.
Występuje przede wszystkim w lasach sosnowych. Ma charakterystyczny śluzowaty kapelusz, a jej owocniki mogą pojawiać się jeszcze w listopadzie, niekiedy również w grudniu.
To grzyb znany bardziej doświadczonym grzybiarzom. Ze względu na możliwość pomyłki z innymi gatunkami nie jest dobrym wyborem dla początkujących.
Gdzie szukać późnojesiennych grzybów na Mazowszu?
Mieszkańcy Warszawy i okolic mają dostęp do licznych terenów leśnych, w których występują odpowiednie siedliska dla późnojesiennych grzybów.
Warto zwrócić uwagę na lasy liściaste i mieszane oraz miejsca, w których znajduje się martwe drewno. Z kolei wodnicha późna związana jest przede wszystkim z sosnami.
Nie wolno jednak zbierać grzybów wszędzie. Zakaz obowiązuje między innymi w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także na innych obszarach objętych odpowiednimi ograniczeniami.
Przed wyprawą należy sprawdzić zasady obowiązujące w danym miejscu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli lubisz grzybobranie, nie musisz automatycznie kończyć sezonu wraz z nadejściem listopada. Przy sprzyjającej pogodzie jadalne gatunki można spotkać również w grudniu.
Najważniejsza zasada: zbieraj wyłącznie grzyby, których gatunek potrafisz bezbłędnie rozpoznać. Nie wystarczy podobieństwo do zdjęcia w internecie ani identyfikacja przez aplikację.
W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nie należy spożywać niepewnie oznaczonych okazów.
Późnojesienne grzybobranie może być ciekawym sposobem na spacer i poznawanie przyrody. A znalezione w dozwolonym miejscu grzyby można zebrać bez płacenia za nie w sklepie.
Źródła do weryfikacji: Lasy Państwowe – informacje o grzybach i zasadach zbioru; Główny Inspektorat Sanitarny – zasady bezpiecznego grzybobrania; atlasy mykologiczne – okresy owocnikowania wymienionych gatunków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.