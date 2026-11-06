Rodzice ruszą do Biedronki. Sklep rozdaje zabawki za darmo, ale jest haczyk
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować tysiące rodziców przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W sklepach ruszyła akcja „2+1 gratis” na wybrane zabawki. To oznacza, że przy zakupie trzech produktów najtańszy można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta obowiązuje tylko do 7 listopada.
Wielka promocja w Biedronce. Trzecia zabawka gratis!
Listopad to czas, kiedy wielu Polaków zaczyna kompletować prezenty na Mikołajki i Boże Narodzenie. Biedronka postanowiła wykorzystać ten moment i przygotowała specjalną ofertę dla osób kupujących zabawki.
Od 4 do 7 listopada 2026 roku obowiązuje promocja „2+1 gratis” na wybrane produkty z kategorii zabawek.
Mechanizm jest prosty: klient wybiera trzy produkty objęte akcją, a najtańszy z nich otrzymuje gratis.
Przykładowo, jeśli trzy zabawki kosztują odpowiednio 60 zł, 40 zł i 30 zł, klient zapłaci 100 zł zamiast 130 zł. Oszczędność wyniesie 30 zł.
To dobra okazja, aby kupić kilka prezentów podczas jednej wizyty w sklepie.
LEGO, pluszaki i zabawki dla dzieci. Co obejmuje promocja?
Na materiałach promocyjnych Biedronki pojawiają się między innymi kolorowe pluszaki, zestawy konstrukcyjne, lalki i zabawki dla dzieci w różnym wieku.
Sieć wskazuje, że promocja obejmuje wybrane produkty, w tym:
- produkty marki LEGO,
- lalki K-POP Łowczynie Demonów,
- książki,
- dekoracje świąteczne,
- Gang Zradniaków.
Uwaga: wymienione kategorie są wyłączone z promocji „2+1 gratis”. Oznacza to, że nie wszystkie produkty prezentowane w ofercie zabawek będą objęte rabatem.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia cenowe i warunki akcji.
Jest ważny warunek. Trzeba mieć kartę Moja Biedronka
Promocja wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na materiałach sieci obowiązuje limit dzienny 6 produktów na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 2 najtańsze produkty gratis.
Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu promocyjnego przy zakupie maksymalnie sześciu produktów dziennie w ramach wskazanego limitu.
Warto pamiętać, że rabat naliczany jest od najtańszego produktu w zestawie, dlatego wysokość oszczędności zależy od cen wybranych zabawek.
Ostatnie dni na zakupy. Promocja kończy się w sobotę
Oferta obowiązuje do soboty, 7 listopada 2026 roku. Osoby planujące zakupy na Mikołajki lub pod choinkę mają więc niewiele czasu na skorzystanie z akcji.
W przypadku produktów sezonowych dostępność poszczególnych zabawek może różnić się między placówkami.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli planujesz kupić kilka prezentów dla dzieci, możesz skorzystać z promocji i zapłacić mniej za trzeci produkt. Przed wizytą w sklepie sprawdź jednak, czy wybrane zabawki uczestniczą w akcji oraz czy masz kartę Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.