Rodzice ruszą do Biedronki. Sklep rozdaje zabawki za darmo, ale jest haczyk

6 listopada 2026 14:01 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować tysiące rodziców przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W sklepach ruszyła akcja „2+1 gratis” na wybrane zabawki. To oznacza, że przy zakupie trzech produktów najtańszy można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta obowiązuje tylko do 7 listopada.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka promocja w Biedronce. Trzecia zabawka gratis!

Listopad to czas, kiedy wielu Polaków zaczyna kompletować prezenty na Mikołajki i Boże Narodzenie. Biedronka postanowiła wykorzystać ten moment i przygotowała specjalną ofertę dla osób kupujących zabawki.

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Od 4 do 7 listopada 2026 roku obowiązuje promocja „2+1 gratis” na wybrane produkty z kategorii zabawek.

Mechanizm jest prosty: klient wybiera trzy produkty objęte akcją, a najtańszy z nich otrzymuje gratis.

Przykładowo, jeśli trzy zabawki kosztują odpowiednio 60 zł, 40 zł i 30 zł, klient zapłaci 100 zł zamiast 130 zł. Oszczędność wyniesie 30 zł.

To dobra okazja, aby kupić kilka prezentów podczas jednej wizyty w sklepie.

LEGO, pluszaki i zabawki dla dzieci. Co obejmuje promocja?

Na materiałach promocyjnych Biedronki pojawiają się między innymi kolorowe pluszaki, zestawy konstrukcyjne, lalki i zabawki dla dzieci w różnym wieku.

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Sieć wskazuje, że promocja obejmuje wybrane produkty, w tym:

  • produkty marki LEGO,
  • lalki K-POP Łowczynie Demonów,
  • książki,
  • dekoracje świąteczne,
  • Gang Zradniaków.

Uwaga: wymienione kategorie są wyłączone z promocji „2+1 gratis”. Oznacza to, że nie wszystkie produkty prezentowane w ofercie zabawek będą objęte rabatem.

Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia cenowe i warunki akcji.

Jest ważny warunek. Trzeba mieć kartę Moja Biedronka

Promocja wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na materiałach sieci obowiązuje limit dzienny 6 produktów na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie 2 najtańsze produkty gratis.

Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu promocyjnego przy zakupie maksymalnie sześciu produktów dziennie w ramach wskazanego limitu.

Warto pamiętać, że rabat naliczany jest od najtańszego produktu w zestawie, dlatego wysokość oszczędności zależy od cen wybranych zabawek.

Ostatnie dni na zakupy. Promocja kończy się w sobotę

Oferta obowiązuje do soboty, 7 listopada 2026 roku. Osoby planujące zakupy na Mikołajki lub pod choinkę mają więc niewiele czasu na skorzystanie z akcji.

W przypadku produktów sezonowych dostępność poszczególnych zabawek może różnić się między placówkami.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli planujesz kupić kilka prezentów dla dzieci, możesz skorzystać z promocji i zapłacić mniej za trzeci produkt. Przed wizytą w sklepie sprawdź jednak, czy wybrane zabawki uczestniczą w akcji oraz czy masz kartę Moja Biedronka.

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