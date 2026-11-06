Lidl szaleje z promocjami! Ceny spadły nawet o 74 proc. Klienci mogą przecierać oczy ze zdumienia
Takich obniżek trudno nie zauważyć! W sklepach Lidl pojawiły się promocje, w których ceny wybranych produktów spadły nawet o 74 proc. Na przecenionych artykułach można zaoszczędzić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych. Szczególną uwagę zwracają oferty na wyposażenie domu, w tym obrusy i pościel.
Lidl mocno tnie ceny. Obrus za 4,25 zł zamiast 16,99 zł
Na zdjęciu wykonanym w jednym ze sklepów Lidl widać czerwone oznaczenia promocyjne z wyjątkowo dużymi rabatami.
Największą uwagę przyciąga obrus marki Livarno o wymiarach 130 × 170 cm.
Jego cena została obniżona z 16,99 zł do zaledwie 4,25 zł. To przecena aż o 74 proc.!
Oznacza to, że za produkt, który wcześniej kosztował niemal 17 zł, klienci mogą teraz zapłacić niewiele ponad 4 zł. Oszczędność na jednej sztuce wynosi 12,74 zł.
To jednak nie koniec atrakcyjnych ofert.
Pościel przeceniona o kilkanaście złotych. Duże rabaty na wyposażenie domu
Na półkach można znaleźć również inne produkty marki Livarno w obniżonych cenach.
Pościel dwustronna została przeceniona z 36,99 zł do 26,99 zł. Oznacza to rabat w wysokości 27 proc. i oszczędność 10 zł na jednym komplecie.
Kolejna oferta dotyczy pościeli dwustronnej, której cena spadła z 46,99 zł do 36,99 zł. W tym przypadku obniżka wynosi 21 proc.
Na sąsiedniej etykiecie widoczna jest także promocja sięgająca 50 proc., z ceną 8,50 zł, choć na zdjęciu nie można jednoznacznie odczytać nazwy tego produktu.
Tak duże różnice między cenami regularnymi a promocyjnymi mogą szczególnie zainteresować osoby, które planują odświeżenie domowego wyposażenia przed zimą.
Czerwone etykiety przyciągają uwagę. Warto sprawdzić półki
Promocje obejmujące artykuły do domu mogą być okazją do zakupu produktów codziennego użytku znacznie taniej niż zwykle.
Szczególnie atrakcyjnie wygląda przecena obrusu, którego cena spadła o niemal trzy czwarte.
Warto jednak pamiętać, że zdjęcie pochodzi z konkretnego sklepu, dlatego nie można na jego podstawie zagwarantować identycznych cen i dostępności we wszystkich placówkach sieci Lidl.
Nie podano również daty zakończenia widocznych promocji.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące zakupy w Lidlu powinny zwrócić uwagę nie tylko na produkty spożywcze, ale także na regały z wyposażeniem domu.
Obrus za 4,25 zł i pościel za 26,99 zł to przykłady obniżek widocznych na sklepowych etykietach.
Przed zakupem warto sprawdzić cenę konkretnego wariantu produktu oraz dostępność w wybranej placówce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.