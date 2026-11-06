Poważne utrudnienia w Warszawie. Tramwaje skierowane na objazdy, uruchomiono komunikację zastępczą
Duże utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie. W piątek, 6 listopada, z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej i Madalińskiego zakłócone zostało kursowanie tramwajów trzech linii. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, zmianami tras i koniecznością przesiadek. Uruchomiono również zastępczą linię autobusową.
Utrudnienia na Puławskiej. Trzy linie tramwajowe z problemami
Zdarzenie drogowe w rejonie skrzyżowania Puławskiej i Madalińskiego spowodowało poważne komplikacje w kursowaniu tramwajów na Mokotowie.
Utrudnienia dotyczą linii 4, 10 i 18. Warszawski Transport Publiczny ostrzega przed możliwymi opóźnieniami oraz kierowaniem składów na trasy objazdowe.
Zmiany mogą szczególnie dotknąć pasażerów podróżujących między Mokotowem a centrum Warszawy.
Tramwaje zmieniają trasy. Tak pojadą linie 4, 10 i 18
W związku z utrudnieniami wprowadzono następujące trasy objazdowe:
Linia 4 w kierunku Żerania Wschodniego oraz linia 10 w kierunku Osiedla Górczewska:
Puławska – Woronicza – Wołoska – Boboli – Rakowiecka – Puławska.
Linia 18 w kierunku Żerania FSO:
Wołoska – Boboli – Rakowiecka – Puławska.
Pasażerowie powinni zwracać szczególną uwagę na kierunek jazdy oraz komunikaty przekazywane na przystankach i w pojazdach.
Uruchomiono autobus zastępczy. Oto jego trasa
Aby ograniczyć skutki utrudnień, uruchomiono specjalną linię autobusową Z Za Tramwaj.
Autobusy kursują na trasie:
Królikarnia 02 – Puławska – Plac Unii Lubelskiej 04.
Dodatkowo Warszawski Transport Publiczny zaleca korzystanie z regularnych linii autobusowych:
- Linia 118 – na odcinku od przystanku Malczewskiego 02 do przystanku Pl. Konstytucji 02.
- Linia 119 – na odcinku od przystanku Morskie Oko 02 do przystanku Pl. Unii Lubelskiej 08.
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Osoby planujące podróż ulicą Puławską powinny uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu. Zmiany mogą oznaczać konieczność skorzystania z autobusu zamiast tramwaju lub przesiadki na inną linię.
Nie podano przewidywanej godziny przywrócenia normalnego kursowania tramwajów. Sytuacja może zmieniać się wraz z usuwaniem skutków zdarzenia drogowego.
Komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego został opublikowany i zaktualizowany 6 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.