Uwaga, pilny komunikat policji! Cyberataki w Polsce. Przestępcy uderzają w ważne systemy
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wydało poważne ostrzeżenie dotyczące cyberataków na terenie Polski. Przestępcy przejmują kontrolę nad systemami chłodniczymi wykorzystywanymi między innymi w branży spożywczej i medycznej. Policja potwierdza, że w naszym kraju doszło już do kilku takich zdarzeń. Konsekwencją mogą być ogromne straty finansowe i zakłócenia działalności przedsiębiorstw.
Policja ostrzega. Cyberprzestępcy atakują w Polsce
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o wzmożonej aktywności przestępców, którzy za pośrednictwem internetu ingerują w działanie infrastruktury chłodniczej przedsiębiorstw.
Ataki wymierzone są przede wszystkim w podmioty działające w sektorze spożywczym i medycznym. Chodzi o urządzenia, których pracą można sterować zdalnie za pomocą systemów informatycznych.
Polska policja posiada informacje o kilku takich atakach na terenie kraju. Podobne przypadki odnotowano również w innych państwach Unii Europejskiej.
To oznacza, że problem ma charakter międzynarodowy, a polskie służby współpracują już z zagranicznymi partnerami.
Wystarczy ingerencja w system. Temperatura może zostać zmieniona
Mechanizm działania przestępców jest szczególnie niebezpieczny. Sprawcy uzyskują nieuprawniony dostęp do infrastruktury sterującej urządzeniami chłodniczymi.
Następnie mogą celowo zmieniać parametry pracy systemów, w tym temperaturę, a nawet doprowadzać do ich wyłączenia.
W przypadku przedsiębiorstw spożywczych może to oznaczać utratę towarów wymagających przechowywania w określonych warunkach.
Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą wystąpić w sektorze medycznym, w którym odpowiednia temperatura ma kluczowe znaczenie dla przechowywania niektórych leków, szczepionek czy materiałów biologicznych.
Naruszenie wymaganych warunków przechowywania może spowodować konieczność wycofania produktów z użycia, straty finansowe i przestoje.
Policja nie podała jednak informacji, które pozwalałyby stwierdzić, że w wyniku opisanych ataków doszło już do zniszczenia konkretnych partii żywności lub produktów medycznych.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania
Funkcjonariusze CBZC wspierają lokalne jednostki policji w wyjaśnianiu incydentów.
Ich działania koncentrują się na zabezpieczaniu materiału dowodowego, analizowaniu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej oraz ustalaniu osób odpowiedzialnych za ataki.
Ze względu na występowanie podobnych zdarzeń za granicą polskie służby utrzymują kontakt z partnerami międzynarodowymi.
Pilne zalecenia policji. Firmy powinny sprawdzić cztery rzeczy
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przekazało konkretne zalecenia dla przedsiębiorstw korzystających z cyfrowo sterowanych instalacji chłodniczych.
Policja rekomenduje:
- Sprawdzenie dostępu do systemów – należy zweryfikować, czy sieci, sterowniki chłodnicze i panele zarządzania nie są bezpośrednio dostępne z publicznych adresów IP.
- Zmianę haseł – szczególnie ważne jest zabezpieczenie infrastruktury przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Aktualizację oprogramowania – przedsiębiorcy powinni zadbać o aktualne wersje systemów.
- Instalację poprawek bezpieczeństwa – chodzi również o najnowsze wersje oprogramowania układowego udostępniane przez producentów urządzeń.
Zastosowanie tych środków może ograniczyć ryzyko skutecznego cyberataku.
Czy zagrożone są sklepy, hurtownie i placówki medyczne?
Ostrzeżenie dotyczy podmiotów komercyjnych korzystających z systemów chłodniczych połączonych z infrastrukturą cyfrową.
W praktyce tego rodzaju rozwiązania mogą być wykorzystywane w magazynach żywności, hurtowniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, centrach logistycznych czy placówkach medycznych.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie takie obiekty zostały zaatakowane. Policja potwierdza kilka zdarzeń w Polsce, ale nie wskazuje w komunikacie nazw przedsiębiorstw ani konkretnych lokalizacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla klientów sklepów i pacjentów najważniejsza informacja jest taka, że komunikat policji nie oznacza powszechnego zagrożenia żywności lub leków znajdujących się obecnie w sprzedaży.
Ostrzeżenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i administratorów infrastruktury technicznej.
Właściciele firm korzystających ze zdalnie zarządzanych urządzeń chłodniczych powinni potraktować zalecenia CBZC priorytetowo.
Cyberatak nie musi bowiem polegać na kradzieży danych czy pieniędzy. Coraz większym zagrożeniem staje się również ingerencja w fizyczne urządzenia, od których zależy ciągłość działalności przedsiębiorstw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.