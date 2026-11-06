Gigantyczna wyprzedaż w Lidlu. Klienci mogą upolować produkty za ułamek ceny. Warto sprawdzić półki
Lidl przyciąga klientów promocjami, a wyprzedaże wybranych produktów mogą być okazją do sporych oszczędności. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kosze z artykułami przemysłowymi oraz końcówki kolekcji. Niektóre produkty mogą być przecenione znacznie mocniej niż podczas standardowych akcji promocyjnych.
Wielkie polowanie na okazje w Lidlu
Wyprzedaże w popularnych dyskontach od lat przyciągają osoby, które szukają wyposażenia domu, odzieży, tekstyliów czy akcesoriów kuchennych w niższych cenach.
W sklepach Lidl szczególną uwagę warto zwrócić na artykuły niespożywcze. To właśnie wśród końcówek kolekcji i produktów sezonowych można znaleźć towary, których ceny zostały obniżone w stosunku do pierwotnej oferty.
Na półkach mogą pojawiać się między innymi artykuły gospodarstwa domowego, drobny sprzęt, odzież, akcesoria do przechowywania i wyposażenie kuchni. Konkretne przeceny zależą jednak od aktualnej oferty oraz dostępności towaru.
Nie wszystkie sklepy muszą mieć te same produkty
Klienci powinni pamiętać, że wyprzedaże końcówek asortymentu mogą różnić się pomiędzy placówkami. Produkt dostępny w jednym sklepie niekoniecznie znajdzie się w innym.
Znaczenie ma również liczba pozostałych sztuk. Najpopularniejsze artykuły mogą szybko znikać z półek, szczególnie jeżeli przecena jest atrakcyjna.
Przed zakupem warto sprawdzić cenę na etykiecie i porównać ją z ceną obowiązującą wcześniej. Sama informacja o promocji nie oznacza jeszcze, że dany produkt jest najtańszy na rynku.
Przeceny sięgają ponad 50 procent. Konkretne okazje na 6 listopada
Aktualna gazetka Lidla obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku. Wśród ofert znalazły się obniżki sięgające nawet 57 procent.
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Oto wybrane promocje:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Banany, 1 kg
|2,99 zł
|57%
|Śliwki okrągłe, 1 kg
|5,99 zł
|54%
|Rogal świętomarciński, sztuka
|3,49 zł
|53%
|Masło ekstra 83%, sztuka
|2,49 zł
|50%
|Kiełbasa śląska XXL
|17,99 zł
|40%
Cena bananów wymaga skorzystania z Lidl Plus. Rogale trzeba kupić w liczbie trzech sztuk, natomiast masło jest dostępne w podanej cenie przy zakupie trzech opakowań i aktywacji kuponu Lidl Plus.
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Klienci mają czas tylko do soboty
Większość wymienionych ofert obowiązuje do soboty, 7 listopada 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów.
Warto zwrócić uwagę na warunki poszczególnych promocji. Część cen jest dostępna wyłącznie po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, a niektóre obniżki wymagają zakupu kilku produktów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Osoby planujące weekendowe zakupy mogą zaoszczędzić na podstawowych produktach spożywczych. Największe procentowe obniżki dotyczą między innymi owoców, pieczywa i nabiału.
Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić aktualną gazetkę oraz kupony w aplikacji. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której cena przy kasie okaże się wyższa od oczekiwanej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.