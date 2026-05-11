Warszawa zamienia się w jedno wielkie kino. Setki darmowych seansów pod chmurką od maja do września – mapa wszystkich miejsc
Już w środę 13 maja na kampusie Politechniki rusza pierwszy seans Varsoweeki, w Browarach Warszawskich ekran stanął w ubiegły piątek, a od 3 czerwca Plac Defilad pod Pałacem Kultury zamieni się w największe kino plenerowe w Polsce. Sezon 2026 właśnie się otwiera – a większość z kilkudziesięciu lokalizacji rozsianych po całym mieście nie pobiera za wstęp ani złotówki.
Od plaży nad Wisłą po dziedziniec przy ASP – gdzie w maju
Sezon techniczne ruszył już 1 maja, kiedy Plaża Poniatówka między Mostem Poniatowskiego a Świętokrzyskim zaprosiła na majówkowy wieczór z „Misiem” i „Galimatiasem”. Warszawski Transport Publiczny co roku organizuje tam bezpłatne letnie kino – leżaki, popcorn i niezwykły klimat nadwiślańskiej plaży wracają przez całe lato.
Śródmiejska Klasyka Kina gra od 28 kwietnia do 18 sierpnia – cykl skupiony na arcydziełach i odkryciach światowej kinematografii, dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko rozrywki. Szczegółowy repertuar dostępny na stronach organizatora.
W ubiegły piątek, 8 maja, swój sezon otworzyły Browary Warszawskie – Rynek Browarów przy ul. Towarowej zmienia się w nastrojowe kino plenerowe na kolejne tygodnie. To jedno z bardziej klimatycznych miejsc w mieście: industrialna przestrzeń dawnego browaru, restauracje i bary w zasięgu kilku kroków, bezpłatny wstęp.
Już pojutrze, w środę 13 maja o 20:00, swój jednorazowy seans w ramach Varsoweeki organizuje Park im. M. Trzcińskiego przy Politechnice Warszawskiej (teren przed budynkiem WEiTI). Koc lub leżak, gwiazdy nad głową i film pod chmurką – wejście bezpłatne, warto przyjść wcześniej po dobre miejsce.
Już od 14 maja aż do 17 września czynne będzie kino przy Ale Sztuka – restauracji przy Krakowskim Przedmieściu, tuż obok Akademii Sztuk Pięknych. Inaugurację ma „Mamma Mia!” – w czwartek 14 maja o 19:00. To jedna z najbardziej klimatycznych lokalizacji w centrum: neogotycka kamienica, letni ogród i wielki ekran. Wstęp bezpłatny.
Od 17 maja do 30 września rusza natomiast kino na leżakach na Białołęce – jeden z bardziej urokliwych cykli dzielnicowych, idealny dla rodzin z dziećmi. Seanse pod gołym niebem, własny koc mile widziany.
Największe kino plenerowe w Polsce: Plac Defilad od 3 czerwca
Gwóźdź programu całego sezonu to bez wątpienia czwarta już edycja LOT Kina Letniego: W Stronę Zachodzącego Słońca organizowanego przez Kinotekę. Od 3 czerwca do 6 września 2026 roku, w każdy wtorek, czwartek i sobotę, Plac Defilad od strony Alej Jerozolimskich zamienia się w największe kino plenerowe w Polsce.
Skala jest imponująca: 42 filmy przez całe lato, setki leżaków, strefa gastronomiczna, nagrody od sponsorów i jeden wielki ekran. Repertuar jak co roku łączy żelazne klasyki z nagrodzonymi festiwalowymi nowościami. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Obowiązuje zasada pierwszeństwa – bez zapisów i wejściówek. Organizatorzy nie odwołują żadnych seansów: gdy pada, projekcja przenosi się do sali Kinoteki.
Godziny startów różnią się w zależności od pory roku: w czerwcu i lipcu seanse zaczynają się o 21:30, gdy niebo robi się naprawdę ciemne. W sierpniu i wrześniu – o 20:30, tuż po zachodzie słońca. Strefę plenerową otwierają 2 godziny przed projekcją – warto przyjść wcześniej, bo leżaki są limitowane, choć dostępnych jest ich dużo. Organizatorzy zapraszają też z własnym kocem lub poduszką.
Nowość tej edycji: po raz pierwszy w kalendarzu Kinoteki pojawiło się Silent Disco jako wydarzenie towarzyszące – taniec do muzyki w słuchawkach na Placu Defilad. Kinoteka zapowiada, że to nie ostatni raz.
Jak to działa? Kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed pierwszym seansem
Kina plenerowe w Warszawie rządzą się kilkoma wspólnymi zasadami. Repertuar ogłaszany jest przez organizatorów z kilkutygodniowym wyprzedzeniem – warto śledzić social media konkretnych miejsc, bo to tam pojawiają się ewentualne zmiany i odwołania pogodowe. Przy większości bezpłatnych seansów nie ma systemu rezerwacji: kto pierwszy, ten lepszy. Wyjątkiem bywają pokazy tematyczne lub premierowe, przy których część organizatorów wydaje darmowe wejściówki.
Godziny seansów przesuwają się o 30-60 minut między początkiem a środkiem sezonu – w maju projekcje zaczynają się wcześniej niż w lipcu, bo słońce zachodzi wcześniej. To drobny detal, który robi różnicę przy planowaniu wieczoru. Na Placu Defilad przy Kinotece jest też niestandardowo: ekran stoi na wolnym powietrzu, ale budynek za plecami widzów daje naturalne schronienie od wiatru.
Co zabrać: koc lub lekki śpiwór (wieczory potrafią być chłodne nawet w lipcu), wygodne siedzisko jeśli leżaki są zajęte, środek na komary do seansów w parkach i przy wodzie. W większości lokalizacji dostępna jest gastronomia, ale przy Browwarach czy Poniatówce warto przyjść z wcześniejszą rezerwą – to popularne punkty gastronomiczne, nie tylko kino.
Pełna mapa na lato 2026 – wszystkie miejsca w skrócie
- Plaża Poniatówka (między Mostem Poniatowskiego a Świętokrzyskim) – od maja, nieregularnie przez całe lato, organizator: WTP Warszawa, wstęp wolny.
- Śródmiejska Klasyka Kina – 28 kwietnia do 18 sierpnia, centrum Warszawy, arcydzieła i odkrycia kinematografii, wstęp wolny.
- Browary Warszawskie (ul. Towarowa) – od 8 maja, wtorki od 10 czerwca do 16 września, Rynek Browarów, wstęp wolny.
- Park im. M. Trzcińskiego / Politechnika Warszawska – 13 maja, jednorazowy seans Varsoweeki, g. 20:00, wstęp wolny.
- Ale Sztuka (Krakowskie Przedmieście, przy ASP) – 14 maja do 17 września, inauguracja: „Mamma Mia!” 14 maja g. 19:00, wstęp wolny.
- Białołęka kino na leżakach – 17 maja do 30 września, wybrane niedziele, wstęp wolny.
- LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca (Plac Defilad, przy Kinotece) – 3 czerwca do 6 września, wtorek/czwartek/sobota, start o 21:30 (czerwiec-lipiec) lub 20:30 (sierpień-wrzesień), 42 filmy, wstęp wolny, w razie deszczu seans przeniesiony do Kinoteki.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj letnie wieczory zanim zajmą się wszystkie leżaki
1. Zrób listę priorytetów już teraz. Sezon LOT Kina Letniego na Placu Defilad to 42 filmy przez 3 miesiące – warto przejrzeć repertuar z wyprzedzeniem i wpisać w kalendarz ulubione tytuły. Na Kinotece i jej mediach społecznościowych harmonogram pojawi się przed 3 czerwca.
2. Śledź pogodę i social media organizatorów. Większość kin plenerowych nie odwołuje seansów z powodu deszczu – przenosi je do środka lub ogłasza zmiany na 1-3 godziny przed pokazem. Informacja pojawia się wyłącznie na Facebooku lub Instagramie danego miejsca, nie na stronie głównej.
3. Przyjdź 30-45 minut przed seansem. Przy bezpłatnych pokazach bez rezerwacji o dobre miejsce z leżakiem trzeba zadbać z wyprzedzeniem. Przy LOT Kinie Letnim strefa otwiera się 2 godziny przed filmem – warto skorzystać z tej opcji i zjeść kolację na miejscu.
4. Pamiętaj o ciepłym okryciu. Nawet w sierpniu wieczory nad Wisłą i w parkach mogą być zaskakująco chłodne. Koc lub bluza to nie przesada – to standard każdego weterana warszawskich seansów pod chmurką.
5. Zrób to z kimś, kto jeszcze nie był. Kina plenerowe to jeden z tych pomysłów na wieczór, który działa na każdego – od rodzin z dziećmi po pary i grupy znajomych. Bilet gratis, lokalizacje wyjątkowe, repertuar od Seksmisji po Substancję. Trudno o lepszy stosunek jakości do ceny.
