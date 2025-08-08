Warszawa zaskakuje mieszkańców. Niższe opłaty za śmieci przedłużone aż do wiosny 2026!
Warszawiacy mogą odetchnąć z ulgą. Miasto ogłosiło, że obniżone stawki za wywóz śmieci, które obowiązują od października ubiegłego roku, zostaną utrzymane aż do końca marca 2026 roku. To dobra wiadomość zarówno dla właścicieli domów, jak i mieszkańców bloków.
Niższe opłaty dla wszystkich
Decyzja Rady Miasta oznacza, że obowiązujące od października 2024 roku niższe stawki pozostają w mocy przez kolejne miesiące.
• Zabudowa jednorodzinna – 91 zł miesięcznie (wcześniej 107 zł)
• Zabudowa wielolokalowa – 60 zł miesięcznie (wcześniej 85 zł)
Ulga dla kompostujących
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady, mogą liczyć na dodatkową ulgę w wysokości 9 zł miesięcznie.
Co z karami za brak segregacji?
Miasto przypomina, że brak prawidłowej segregacji odpadów wiąże się z dwukrotnie wyższą stawką. Urzędnicy zapowiadają kontrole i apelują o przestrzeganie zasad.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy, Twoje rachunki za wywóz śmieci pozostaną niższe przez co najmniej kolejne osiem miesięcy. To dobra okazja, by zaplanować domowy budżet bez obaw o nagłe podwyżki. Jeśli masz możliwość kompostowania, możesz dodatkowo zmniejszyć swoje koszty.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.