Warszawę podzielono na 16 tys. stref. Od lipca 2026 setki tysięcy Polaków straci oszczędności całego życia. Tłumy w urzędach w całej Polsce
14 kwietnia 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To druga korekta harmonogramu reformy od jej startu w 2023 roku. Projekt trafił do Sejmu i do momentu jego uchwalenia formalnie obowiązuje wciąż data 30 czerwca. Dla właścicieli tysięcy działek budowlanych w całej Polsce to nie tyle dobra wiadomość, co kolejny sygnał alarmowy: coś w tej reformie wciąż nie gra. Czas biegnie i wielu właścicieli może zostać z niczym.
Nowa zasada uderza w inwestorów: wniosek o WZ tylko dla właścicieli
Co już weszło w życie? Wcześniej decyzję dostawało się na czas bezterminowy i tak było do końca tamtego roku. Obecnie czas jest ograniczony. Co więcej – kiedy gminom skończy się czas decyzji o warunkach zabudowy zwyczajnie nie dostaniemy. Wyobraźcie sobie sytuację, że kupiliście działkę z którą nic nie możecie zrobić. To dramat inwestora, którego pieniądze włożona w działkę leżą i nie może z tym nic zrobić. Oczywiście to samo dotyczy również domów, mieszkań, bloków czy czegokolwiek, co chcemy na tej ziemi wybudować. Dlatego w urzędach wciąż są kolejki – Polacy chcą mieć pewność, że dostaną dokument, który pozwoli im się wybudować. Po 30 czerwca może być to niemożliwe.
Projekt nowelizacji to nie tylko przesunięcie daty. Zawiera zmianę, która zrewolucjonizuje zasady składania wniosków o warunki zabudowy. Po wejściu ustawy w życie wniosek o WZ będzie można złożyć wyłącznie mając tytuł prawny do nieruchomości – czyli będąc jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadając upoważnienie od właściciela. Dziś wniosek może złożyć dosłownie każdy, co jest powszechnie stosowaną praktyką przez deweloperów i inwestorów badających potencjał terenu przed zakupem.
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził publicznie, że ok. 4 mln decyzji o warunkach zabudowy wydanych przed reformą zachowuje ważność. Właściciele nieruchomości z prawomocnymi WZ mogą spokojnie planować budowę – te dokumenty pozostają w mocy bezterminowo. Nowe decyzje WZ wydawane po reformie będą ważne przez 5 lat od uprawomocnienia.
Bez zmian zostaje też kluczowe ograniczenie przestrzenne: nowe WZ po wejściu planów ogólnych będą wydawane wyłącznie dla działek leżących w obszarach uzupełnienia zabudowy (OUZ) wyznaczonych w planie ogólnym. Obszar uzupełnienia zabudowy gmina może wyznaczyć tylko tam, gdzie istnieje już skupisko co najmniej 5 budynków w odpowiedniej odległości od siebie. Działki na obrzeżach wsi, z dala od zabudowanych terenów, mogą w nowym systemie stracić możliwość uzyskania decyzji WZ – niezależnie od tego, co mówi ich aktualny status w ewidencji gruntów.
Reforma która dwa razy nie trafiła w termin – co poszło nie tak?
Plan ogólny to dokument wprowadzony znowelizowaną ustawą z 7 lipca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688 ze zm.). Każda z 2479 gmin w Polsce musi go uchwalić jako akt prawa miejscowego. Zastępuje dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które dotąd wyznaczało możliwości zabudowy – choć nie w sposób wiążący. Plan ogólny jest już dokumentem wiążącym: decyzje o warunkach zabudowy (WZ) wydawane po jego wejściu w życie muszą być z nim zgodne.
Ustawodawca dał gminom pierwotnie czas do 31 grudnia 2025 roku. Ustawa z 4 kwietnia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620) wydłużyła ten termin do 30 czerwca 2026 r. Teraz rząd proponuje kolejne 2 miesiące – do 31 sierpnia. Przyczyna jest prosta: na kilka tygodni przed pierwszym przedłużonym terminem zaledwie ok. 1 proc. gmin zdążyło uchwalić plan ogólny. Dane z Geoportalu Krajowego Na Mapie ze stanu na marzec 2026 roku mówią same za siebie.
Za niskim tempem stoi przede wszystkim skala zadania. Plan ogólny to obowiązkowy dokument cyfrowy (plik w formacie GML) obejmujący cały obszar gminy. Wymaga szczegółowych analiz demograficznych, przestrzennych i środowiskowych, uzgodnień z wieloma instytucjami oraz obowiązkowych konsultacji społecznych. Małe gminy bez własnych urbanistów musiały zlecać opracowanie firmom zewnętrznym. Do tego dochodziły kolejne nowelizacje ustawy, które zmieniały zasady w trakcie gry.
1230 projektów w opiniowaniu, kilkanaście gotowych. Bilans na 15 kwietnia 2026
Dane z Geoportalu Krajowego Na Mapie ze stanu na 15 kwietnia 2026 roku pokazują szczegółowy obraz sytuacji. Ponad 1230 gmin udostępniło projekty planów ogólnych, co oznacza, że prace są zaawansowane. Ale między projektem a uchwalonym, obowiązującym dokumentem jest długa droga – uzgodnienia z instytucjami, analiza uwag z konsultacji społecznych, głosowanie rady gminy, publikacja w dzienniku urzędowym i dopiero po 14 dniach – wejście w życie.
Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w MRiT Michał Gil informował w Sejmie na początku lutego 2026 roku, że 95 proc. gmin rozpoczęło procedury, a ok. 40 proc. – czyli ok. 976 samorządów – przekazało już plany do opiniowania. Resort oceniał wtedy, że ta ostatnia grupa powinna zdążyć do końca czerwca. Tymczasem rząd uznał, że ryzyko paraliżu inwestycyjnego jest zbyt duże i wydłużył termin.
Kluczowy kontekst: 31 sierpnia 2026 roku to jednocześnie data graniczna rozliczeń inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Po negocjacjach z Komisją Europejską rząd uzyskał zgodę na obniżenie wymaganego wskaźnika reformy z 80 proc. do 50 proc. gmin. Dzięki temu gminy zachowują dostęp do ponad 457 mln zł na opracowanie planów ogólnych w ramach KPO. Zsynchronizowanie obydwu terminów na ten sam dzień to element, który umożliwił całą zmianę legislacyjną.
Bez planu ogólnego po 31 sierpnia: co grozi właścicielom działek? To będzie dramat i finansowa tragedia dla wieli Polaków
Dla właścicieli działek w gminach, które nie zdążą z uchwaleniem planu ogólnego do 31 sierpnia 2026 roku, scenariusz jest czytelny. Wraz z wygaśnięciem studiów uwarunkowań – co nastąpi właśnie tego dnia – gmina bez planu ogólnego traci możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla nowych wniosków. Inaczej mówiąc: jeżeli gmina nie zdąży z uchwaleniem planu, a termin minął, nawet jeżeli będziesz chciał coś wybudować i tak tego nie zrobisz. Chyba, że pozwolenie uzyskałeś wcześniej. Przepisy przejściowe nie przewidują żadnego buforu.
Ile gmin nie zdąży – tego nikt oficjalnie nie podaje. Dane z monitoringu planów ogólnych wskazują na wyraźne regionalne dysproporcje. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie łódzkim – tylko 22 proc. gmin tego regionu opublikowało projekty planów, czyli prawie dwukrotnie mniej niż średnia krajowa. Na przeciwległym biegunie są województwa mazowieckie i zachodniopomorskie. Dla inwestorów prowadzących działalność lub rozważających zakup gruntów w słabiej przygotowanych regionach to poważna przestroga.
Gmina bez planu ogólnego po 31 sierpnia nie będzie też mogła przystępować do opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zatrzymuje się cały mechanizm planistyczny – nowe decyzje WZ, nowe MPZP, nowe inwestycje na terenach bez istniejącego planu miejscowego. To potencjalnie wielomiesięczny zastój. Prawnik cytowany przez portal Inlegis.pl oceniał, że reforma była „słabo przygotowana” i kolejne nowelizacje generują „chaos informacyjny nawet wśród ekspertów”.
Warszawa na finiszu, ale plan wciąż nie uchwalony. Ratusz ma 16 000 stref do zatwierdzenia
Spośród dużych polskich miast Warszawa jest jednym z najdalej zaawansowanych samorządów w pracach nad planem ogólnym. Stołeczny ratusz formalnie ruszył z procedurą w lipcu 2024 roku uchwałą Rady Miasta i od początku prowadził prace pod presją czasu. Plan ogólny Warszawy to największy dokument planistyczny w historii Polski: obejmuje ponad 500 km² powierzchni stolicy i dzieli ją na niemal 16 000 stref planistycznych.
Skala wyzwania była proporcjonalna. W ramach zbierania wniosków we wrześniu 2024 roku wpłynęło 39 404 pisma zawierające łącznie 63 893 odrębne postulaty. Wszystkie zostały przeanalizowane. Projekt trafił do uzgodnienia z 80 instytucjami zewnętrznymi – rekord w skali kraju – w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wodami Polskimi i Urzędem Transportu Kolejowego. Konsultacje społeczne, połączone z pracami nad Strategią Rozwoju Warszawy #Warszawa2040+, zakończyły się 9 lutego 2026 roku.
Aktualny status: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego analizuje wyniki konsultacji. Raport z konsultacji zostanie opublikowany przed skierowaniem projektu do Rady Warszawy. Termin głosowania nie jest oficjalnie podany. Nawet przy przesuniętym terminie do 31 sierpnia – plan musi zostać uchwalony, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji. To wszystko wymaga czasu, który Warszawie bardzo szybko ucieka.
Dla warszawiaków i inwestorów w stolicy projekt planu ogólnego zawiera jeden sygnał szczególnie ważny pod kątem rynku nieruchomości. Wawer w projekcie planu wskazany jest jako dzielnica z potencjałem do zabudowy wielorodzinnej, co według analityków może sprawić, że w nadchodzących latach przejmie rolę Białołęki jako rezerwuaru tańszych mieszkań. Białołęka z kolei – dotychczasowy lider nowej zabudowy w Warszawie – pojawia się w projekcie jako obszar uzupełnienia, a nie intensywnego rozwoju. To zmiana, która może wyhamować tamtejsze inwestycje deweloperskie po wejściu planu w życie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź mapę jeszcze przed zakupem albo złożeniem wniosku
Niezależnie od tego, czy masz działkę od lat czy dopiero planujesz zakup – te kroki są kluczowe w najbliższych tygodniach:
1. Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i sprawdź status swojej gminy. Narzędzie Monitoring Planów Ogólnych pokazuje, czy gmina ma uchwalony plan, projekt w opiniowaniu, czy dopiero startuje. To darmowe i dostępne dla każdego. Adres: geoportal.gov.pl.
2. Jeśli gmina ma projekt planu – sprawdź, czy twoja działka trafia do obszaru uzupełnienia zabudowy (OUZ). Tylko tereny w OUZ dadzą możliwość uzyskania nowej WZ po wejściu planu w życie. Działka poza OUZ i bez MPZP oznacza brak możliwości zabudowy do czasu uchwalenia planu miejscowego.
3. Masz ważną decyzję WZ wydaną przed reformą? Chroń ją jak najważniejszy dokument nieruchomości. Ok. 4 mln decyzji WZ wydanych przed zmianami zachowuje moc bezterminowo. To twoja podstawa do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – nawet za kilka lat.
4. Planujesz złożyć nowy wniosek o WZ? Zrób to jak najszybciej i pamiętaj o nowej zasadzie. Po wejściu nowelizacji w życie wniosek złożysz tylko mając tytuł prawny do działki. Jeśli myślisz o zakupie gruntu pod budowę – docelowo musisz być właścicielem przed złożeniem wniosku. Wnioski złożone przed wejściem nowych przepisów procedowane są według starych, korzystniejszych zasad.
5. Obserwuj terminy publikacji planów. Plan ogólny wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa – nie w dniu uchwalenia przez radę gminy. Między głosowaniem a wejściem w życie mogą minąć 2-3 tygodnie. Wnioski o WZ złożone w tym oknie wciąż trafiają w stary system.
6. Jeśli gmina jest na początku drogi – licz się z możliwym paraliżem planistycznym po 31 sierpnia. Gmina bez planu ogólnego nie wyda nowych WZ ani nie może procedować nowych MPZP. Zastój może potrwać wiele miesięcy. Dla właścicieli działek w takich gminach każde opóźnienie z wnioskiem kosztuje coraz więcej.
